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Impacto en el Gran Premio de Brasil del MotoGP por la aparición de un enorme agujero en medio de la recta principal

La actividad en el Autódromo Internacional de Goiânia se cortó inmediatamente por un pozo que se formó en el asfalto, algo que habría sido provocado por las lluvias torrenciales en los días previos a la carrera

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La actividad del fin de semana en el circuito brasileño de Goiania se vio interrumpida después de que se rompa el asfalto

La actividad del MotoGP en el Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna se tuvo que interrumpir de forma inesperada por la aparición de un enorme agujero en la recta principal. En el marco del Gran Premio de Brasil, que volvió al calendario del Mundial por primera vez en tres décadas, el desperfecto en el asfalto obligó a una paralización inmediata de las sesiones en pista por razones de seguridad y desencadenó una reorganización completa de las categorías. La competición se reanudó varias horas después.

Según informaron las autoridades del MotoGP, el incidente fue originado tras una secuencia de lluvias torrenciales en los últimos días y activó todos los protocolos de emergencia. Posterior a la clasificación, marcada por la pole position de Fabio Di Giannantonio, los auxiliares del trazado identificaron un hueco en la recta principal cuya dimensión inicial se amplió al intervenir, cuando los especialistas comprobaron que gran parte del asfalto no tenía base firme, quedando “en el aire”.

El comunicado oficial, difundido inmediatamente, atribuía el desperfecto a “las recientes lluvias torrenciales en la región”, afirmando que “la FIM y MotoGP, junto con el promotor local, están trabajando para solucionar este problema lo antes posible”.

La impresionante imagen del agujero
La impresionante imagen del agujero que se formó en el asfalto

Rápidamente se viralizaron varias imágenes en redes sociales que evidenciaron la magnitud del daño: los operarios se sumergieron en un foso con agua hasta la cintura ubicado en la recta, donde procedieron a remover una gran extensión de asfalto y hormigonar el área antes de reasfaltar. La reparación demandó medidas de urgencia y la participación directa de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna -empresa organizadora del Mundial de Motociclismo-, quien supervisó las labores a pie de pista.

Según informaron medios especializados como The Race y Motorsport, la situación generó una reunión de crisis encabezada por los jefes de equipo y autoridades de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Según Tomé Alfonso, responsable de seguridad de FIM MotoGP, el problema fue causado por “una depresión en la superficie de la pista provocada por el movimiento del suelo”. Este mismo precisó: “Está fuera de la trazada ideal y ya estamos solucionando el problema”.

La actividad del fin de semana en el circuito brasileño de Goiania se vio interrumpida después de que se rompa el asfalto

El circuito de Goiania retornó al Mundial de MotoGP luego de 30 años de ausencia enfrentando condiciones meteorológicas adversas, con lluvias intensas desde el jueves por la noche que dejaron zonas del trazado bajo agua y alteraron la actividad desde la mañana del viernes. La abrupta aparición del socavón en la recta principal reavivó la preocupación de los equipos por el estado de la infraestructura y la capacidad de garantizar la seguridad de los pilotos.

El agujero, cuya ubicación se sitúa en el extremo derecho de una recta de 18 metros de ancho, se hallaba efectivamente fuera de la trazada más utilizada, pero este dato no fue consuelo para los corredores y sus equipos, quienes exigían garantías antes de reanudar la competencia.

El endurecimiento de la situación quedó reflejado en la secuencia de anuncios oficiales que, en menos de una hora, debieron reconocer la extensión del retraso: inicialmente se preveía un aplazamiento de 20 minutos, pero sucesivas inspecciones llevaron a retrasar el inicio del sprint de MotoGP, con la reprogramación indefinida de las clasificaciones de las categorías menores. La actividad se aplazó por más de una hora. La carrera Sprint del MotoGP fue la primera en rodar.

*La incertidumbre que generó el agujero en medio de la pista en el MotoGP

La actividad en el Gran Premio de Brasil tiene la participación de dos pilotos argentinos en el Moto3: Marco Morelli y Valentín Perrone, que se subió al podio en la primera carrera de la temporada. Los jóvenes albicelestes iniciaron de gran manera la competición en Goiânia al meterse entre los primeros 14 lugares para pelear por la pole position. La clasificación del sábado se retrasó por los problemas del agujero en medio de la pista.

Marco Morelli, integrante del Aspar Team, aseguró su presencia en la Q2 del GP de Brasil al finalizar en el octavo puesto de la práctica clasificatoria del viernes en Goiânia, con un registro de 1m30s770. En tanto, Valentín Perrone, quien venía de subir al podio en Buriram, se ubicó 13º con un tiempo de 1m31s134, superando por apenas 118 milésimas a Matteo Bertelle, que terminó 15º y quedó fuera de la Q2.

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