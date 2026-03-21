Conozca los requisitos para obtener la nueva cédula de identidad en República Dominicana

La nueva cédula está elaborada en policarbonato, cuenta con grabado láser, chip y código QR, y más de 100 elementos de seguridad./ (Junta Central Electoral)

La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana ha establecido una serie de requisitos y procedimientos para la obtención y renovación de la nueva cédula de identidad y electoral. Este documento es esencial para la identificación de los ciudadanos y para ejercer el derecho al voto.

A través de esta nueva cédula, la República Dominicana da un paso gigante en el camino de la modernización, fortaleciendo la identidad naciona, la integridad democrática y la interoperabilidad digital del país.

El trámite para la emisión o renovación de la nueva cédula implica una validación previa de los datos personales en la estación correspondiente. En esta fase, cada ciudadano puede verificar y actualizar su información, de acuerdo con los cambios experimentados en su situación personal o profesional.

Estado civil

Para quienes hayan cambiado su estado civil (por ejemplo, de soltero a casado o viceversa), la JCE aclara que no es necesario presentar ningún documento adicional si el cambio ya consta en el sistema del Registro Civil. La institución aplicará la actualización automáticamente con base en la información previamente asentada.

Donante de órganos

Los ciudadanos que deseen registrar su condición de donantes de órganos en la cédula deben presentar una certificación oficial emitida por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT). Este documento debe ser original.

En enero pasado, el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, recibieron la nueva cédula de identidad y electoral durante el acto oficial de lanzamiento encabezado por la Junta Central Electoral.(Redes de Raquel Arbaje)

Declaración de alergias

Para incluir información sobre alergias médicas en la cédula, el ciudadano debe aportar certificados médicos originales o copias legibles, así como tarjetas médicas que acrediten la condición.

Tipo de sangre

Si el solicitante desea que su tipo de sangre figure en la cédula, debe presentar uno de los siguientes documentos: carné de tipificación (original o copia legible), licencia de conducir (copia legible) o certificado de laboratorio donde se especifique el tipo de sangre (original o copia legible).

Ocupación u oficio

Aquellos que deseen registrar su ocupación o profesión deben presentar documentación específica. Para estudios universitarios, se exige copia del título profesional y del exequátur correspondiente. Para cursos técnicos, se requiere el certificado del curso o taller realizado. En el caso de empresarios, es necesario presentar el certificado de registro mercantil de la empresa, ya sea original o copia legible.

Actualización de información residencial

Cuando un ciudadano necesita actualizar la dirección en la nueva cédula, debe presentar al menos uno de los siguientes documentos, siempre que estén registrados a su nombre:

Facturas recientes de servicios (energía eléctrica, agua, cable, teléfono residencial o internet).

Contrato de alquiler registrado y legalizado.

Declaración jurada de unión libre expedida por notario público, debidamente legalizada.

Facturas a nombre del titular en caso de hijos o padres que residan juntos, acompañadas de copia de la cédula de ambos lados del titular.

Carta o certificado de iglesias, en casos en que no sea posible presentar los documentos anteriores.

La documentación debe demostrarse con originales o copias legibles y, en situaciones específicas, con certificaciones debidamente legalizadas.

Para brindar un servicio eficiente y ágil, República Dominicana cuenta con la tecnología indicada para la emisión del nuevo documento de identidad. /(Junta Central Electoral)

Facilidades para dominicanos en el exterior

La JCE también ha anunciado que a partir de mayo de 2026, los dominicanos residentes en el extranjero podrán gestionar la obtención de la nueva cédula mediante un sistema de citas. Este proceso busca facilitar el acceso al documento a quienes residen fuera del país, garantizando que puedan actualizar su información y acceder a los servicios vinculados a la identidad nacional.

El sistema de citas permitirá a los solicitantes seleccionar la fecha y la hora en la que desean realizar el trámite en los consulados y oficinas habilitadas en el exterior. Esta medida responde a la alta demanda de dominicanos en diferentes países que requieren renovar o emitir por primera vez su cédula sin la necesidad de trasladarse a República Dominicana.

La Junta Central Electoral recalca la importancia de mantenerse informado a través de sus canales oficiales y de cumplir con todos los requisitos exigidos para evitar contratiempos en el proceso de emisión o renovación del documento de identidad.

En conclusión, la JCE mantiene procedimientos claros y accesibles para la actualización de estos datos, tanto para ciudadanos que residen en el país como para aquellos en el extranjero, quienes podrán acceder a la nueva cédula a partir de mayo de 2026, mediante cita previa en los consulados. Este avance representa un paso importante en la modernización de los servicios de identidad nacional y en la garantía de derechos para todos los dominicanos.