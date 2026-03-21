El video inédito de Los Piojos para despedir a Dani Buira: “Soy feliz cada vez que toco”

Los Piojos despiden a Dani Buira

En una jornada de profunda tristeza para el rock argentino, la cuenta oficial de Los Piojos compartió un video inédito para despedir a Dani Buira, el histórico baterista de la banda, fallecido en la madrugada del sábado. En ese registro, el músico relató en primera persona el significado del regreso del grupo en 2024 y su vínculo indisoluble con la historia del rock argentino. El homenaje se sumó a los mensajes de dolor y reconocimiento que surgieron de parte de compañeros, colegas y referentes de la música.

“Fue tremendo. Fue hermoso. Y es una felicidad total. No puedo dejar de estar feliz cuando toco cada canción”, dice Dani Buira en diferentes tomas del video, grabado meses antes de su muerte y difundido por la banda en sus redes sociales. Esa sonrisa que transmitía en el escenario, sentado detrás de la batería o con los tambores de La Chilinga colgando y que conmueve al saber de su partida.

La formación clásica de Los Piojos: Andrés Ciro, Tavo Kupinski, Micky Rodríguez, Piti Fernández y Dani Buira

A lo largo de la grabación, el baterista repasa la emoción por el reencuentro de los exintegrantes y la repercusión que tuvo la noticia entre sus seres queridos. La semilla, claro, fue aquel encuentro entre Andrés Ciro y Piti Fernández en el show de Los Persas en Vélez que encendió la llama de la vuelta. “Me acuerdo que me llamó mi mujer y me dijo: ‘¿Viste? ¿Viste lo de Pity con Andrés?’ Y no lo podía creer”, recuerda sobre el momento en que la posibilidad del regreso comenzó a hacerse realidad.

La publicación del video se convirtió en una pieza central del tributo colectivo para destacar la trayectoria de Buira, quien formó parte de Los Piojos desde los primeros años y aportó su impronta característica al sonido del grupo. En el mensaje, el músico narra cómo vivió cada etapa de la banda y el significado personal de volver a reunirse con sus compañeros dejando atrás los resquemores del pasado. “Fue como el respirar para que esto empiece a vivir de vuelta, ¿no? Fue como decir: ‘Bueno, ya está, muchachos, vamos, ahora vamos a juntarnos’”, relata, en referencia al proceso que permitió el regreso del grupo a los escenarios.

El homenaje de Andrés Ciro para Dani Buira

Cumbre de bateristas piojosos: Dani Buira y Roger Cardero

La muerte de Dani Buira generó una ola de mensajes en redes sociales por parte de colegas y amigos. Andrés Ciro Martínez, líder y voz de Los Piojos, compartió un mensaje en el que despidió a su excompañero con una foto de los comienzos de la banda. En esa dedicatoria, Ciro evocó los años de trabajo y celebró la energía y el humor que Buira aportaba en cada encuentro. “Hasta siempre, Dani. Gracias por todo lo que nos diste, por las risas, por la música, por tu alegría”, escribió el cantante.

Otros músicos que compartieron escenario con Buira también sumaron sus palabras. Sebastián Roger Cardero, quien fue su sucesor en la batería de Los Piojos, recordó la pasión y el profesionalismo del músico: “Dani enseñaba sin querer, con el ejemplo. Amaba los tambores y la música. Me enseñó a disfrutar el momento”. Por su parte, Luli Bass, bajista, describió a Buira como un referente indispensable en el armado de cada show y una presencia constante en la vida del grupo.

Luli Bass, Andrés Ciro y Dani Buira con el Changuito Farías Gómez en los shows de regreso de Los Piojos

Dani Buira integró Los Piojos desde 1988 y permaneció en la banda hasta el año 2000. A lo largo de ese período, participó en los discos más emblemáticos y contribuyó a construir la identidad musical del grupo a través de su estilo en la batería y la percusión. Su salida no borró el lazo con sus seguidores, algo que él mismo remarcó en el video: “Todos esos años que yo estuve ausente para la gente, yo no estuve ausente. Yo estaba ahí. No hubo un día que no haya soñado con Los Piojos en mi vida”.

La publicación del video por parte de Los Piojos fue acompañada por un mensaje breve: “Gracias, Dani. Por tu música, tu alegría y tu amistad”. El registro se viralizó en redes y sumó miles de reacciones de fanáticos, que destacaron el legado del baterista y su lugar en la historia del rock argentino.

En el video, Buira menciona a sus hijos como parte fundamental de su recorrido en el que la banda adquiere una nueva significación: “Caetano, Luz, Cielo, Los Piojos. Es como un hijo más de la familia”. El testimonio muestra la profundidad del vínculo entre el músico, la banda y quienes lo acompañaron a lo largo de su vida.