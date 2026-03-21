Un integrante de una banda de sicarios dominicana fue capturado al llegar a la Argentina: la caída de “Emerson”

Cristian López tras ser detenido en Ezeiza

Un ciudadano dominicano buscado por homicidio e integrante de una organización internacional de sicarios fue detenido esta semana en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba ingresar a la Argentina. El acusado, conocido como “Emerson”, tenía una alerta roja de Interpol y era considerado uno de los prófugos más peligrosos de la región.

La detención se produjo a partir de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal Argentina (PFA), con apoyo de agencias internacionales y la división local de Interpol. El arresto de Cristian López, de 32 años, ocurrió apenas descendió del avión procedente de Europa, antes de que el resto de los pasajeros abandonara la aeronave en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini.

El acusado fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza apenas descendió del avión procedente de Europa

El motivo de la captura fue una orden de arresto internacional por el asesinato de Nilcio Muñoz Cordero, apodado “La Pollona”, de 46 años, ocurrido en el primer semestre de 2024 en el barrio Villa Consuelo de Santo Domingo, República Dominicana. La víctima estaba en una peluquería en la calle Guardia cuando recibió disparos mortales.

Según un reporte de la Policía Nacional de República Dominicana, el ataque formó parte de una ola de homicidios con sello sicario, en un contexto de enfrentamientos entre bandas rivales por el control de puntos de venta de drogas.

A López, además, se le endilga otro ataque sucedido en diciembre de 2024, en el que un adolescente resultó gravemente herido.

La Justicia de República Dominicana lo buscaba por un crimen cometido en 2024

La policía dominicana identificó a “Emerson” como presunto líder de la estructura criminal conocida como “BLOKE 14 50-0” -también llamada simplemente "50-0″-, dedicada al sicariato, microtráfico, cobros compulsivos y robos, con operaciones en ciudades como Barcelona, Madrid y Santo Domingo.

La investigación estableció que López había salido de República Dominicana y se encontraba en Francia, desde donde tomó un vuelo hacia la Argentina usando un pasaporte español.

La Notificación Roja de Interpol contra el detenido (emitida el 22 de noviembre de 2024) se sustentaba en una orden judicial del 18 de mayo de 2024, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana.

López está acusado de ser líder de una estructura criminal conocida como “BLOKE 14 50-0”, también llamada simplemente "50-0″

La captura finalmente se concretó tras un seguimiento internacional, en el marco del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (EL PACCTO 2.0) y tras la cooperación entre la OCN-Interpol Buenos Aires y la OCN-Interpol Santo Domingo.

El operativo contó con la participación de la División Asuntos Internacionales y la División Prevención Delictiva Internacional de la PFA, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó en sus redes sociales: “Este es Cristian López, alias ‘Emerson’, miembro de la banda criminal 50-0; un sicario dominicano buscado por todo centroamérica. Pretendía ingresar a Argentina, pero no lo logró. Lo atrapamos antes de que pisara el país. Con el trabajo conjunto y coordinado entre Policía Federal Argentina, Interpol y agencias internacionales, seguimos sus rastros desde Europa. Sabíamos quién era, en qué vuelo venía y qué día llegaba. Policía de Seguridad lo detuvo en Ezeiza, en la manga. Y lo vamos a expulsar: Argentina no es refugio de delincuentes”.

López ahora esperará el proceso de extradición

Ahora, el detenido quedó a disposición del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Antonio Armella, con intervención de la Secretaría N°12 de Cecilia Dibur, a la espera del proceso de extradición solicitado por la justicia dominicana.