El explosivo look con que Emilia Attias celebró sus 39 años: los excompañeros de MasterChef presentes y el beso con su novio

La intimidad del cumpleaños número 39 de Emilia Attías: la torta y como DJ

El viernes por la noche, Emilia Attias celebró su cumpleaños número 39 con una fiesta en Costa 7070, un boliche en la Costanera de Buenos Aires. El encuentro reunió a varios de sus excompañeros de MasterChef Celebrity, marcando un momento especial tanto en lo personal como en lo profesional para la actriz.

La celebración contó con la presencia de más de 20 invitados famosos y la atención mediática estuvo puesta en su look inspirado en la moda de los 2000 y la compañía de su pareja, Guillermo Freire. La fiesta, realizada poco después de su eliminación de MasterChef Celebrity, sirvió también como espacio de reencuentro.

La atmósfera de la velada fue reservada y distendida, donde la actriz compartió con amigos cercanos y colegas del ambiente artístico y deportivo.

Entre los asistentes sobresalieron Maxi López, el exfutbolista Claudio “el Turco” Husain junto a su pareja, el conductor Leandro “el Chino” Leunis acompañado de Magdalena Martínez Picabea, el actor Miguel Ángel Rodríguez y la actriz Brenda Gandini.

Emilia Attías y su pareja, Guillermo Freire (RS Fotos)

El beso de Attías con Guillermo Freire (RS Fotos)

Un renovado vínculo amoroso para Emilia Attias

La relación actual de Emilia Attias con Guillermo Freire ocupó un lugar destacado durante la celebración. El economista y empresario asistió a la fiesta, mostrando la la consolidación de la relación, que este verano ya tuvo una exposición pública que incluyó a Gina, la hija de la actriz y conductora con el Turco Naím.

Freire se integró al círculo de amigos y colegas de Attias, reflejando armonía y un momento de apertura en la vida de la intérprete. Este presente sentimental acompañó el clima de renovación que la actriz atraviesa este año.

Attías lució pantalones negros de tiro ultra bajo y bota ancha y un top bandeau (RS Fotos)

La actriz y conductora, a pleno baile en su cumpleaños (Instagram)

El look de Attías, epicentro de la noche

Uno de los puntos más comentados de la fiesta fue el look de Emilia Attias. Fiel a la tendencia Y2K, la actriz optó por pantalones negros de tiro ultra bajo y bota ancha, un top bandeau texturizado en tonos grises y una campera de cuero. El atuendo, completado con botas y accesorios como una mini cartera negra y collares de cadenas plateadas, evocó la nostalgia de la moda de los 2000.

La gastronomía fue cuidada y la espontaneidad atravesó toda la celebración, desde los brindis hasta el clásico corte de la torta con velitas. El círculo íntimo acompañó el cierre de la jornada cantando el feliz cumpleaños en un ambiente entre amigos. Y más tarde, la agasajada se puso al comando de la pista de baile desde las perillas de Dee Jay.

Maxi López,en el cumple de Emilia Attías (RS Fotos)

Miguel Ángel Rodríguez, otro de los ex MasterChef en el cumpleaños de Attías (RS Fotos)

El Turco Husaín fue con su novia, Romina Ansaldo (RS Fotos)

Emilia Attias y el adiós a MasterChef Celebrity

El festejo se dio poco después de la eliminación de Emilia Attias de MasterChef Celebrity, programa donde alcanzó la semifinal tras regresar por el repechaje el 19 de enero y quedar fuera del certamen en la exigente prueba del macaron el 15 de marzo, según Infobae.

Durante la gala, la actriz reconoció la dificultad del desafío y, ante el jurado, expresó: “Te juro que no sé, no logro entender, pero no la pude realizar bien”. El jurado la elogió por su estilo culinario y originalidad, destacando su pasión y crecimiento en el programa.

La reacción de los compañeros fue afectuosa, con abrazos y muestras de apoyo tanto en el estudio como en la fiesta de cumpleaños. El clima de cariño y respeto acompañó todas las etapas de este ciclo para Attias.

El Chino Leunis en el cumple de Attías, junto a su esposa, Magdalena Martinez Picabea (RS Fotos)

Brenda Gandini y Romina Basualdo en la fiesta por los 39 años de Emilia Attías (RS Fotos)

A lo largo de MasterChef, la actriz forjó un perfil propio, con identidad en sus platos y una presencia que trascendió lo gastronómico, según resaltaron Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis en Infobae. Su salida del programa se vivió como el cierre de una etapa y el inicio de otra marcada por la reconexión con sus intereses personales.

La experiencia reciente renovó la energía de Emilia Attias, motivándola a retomar proyectos y a disfrutar de cada nueva vivencia junto a su entorno cercano. Así, la celebración se convirtió en el punto de partida para un año de cambios y alegría para la actriz.