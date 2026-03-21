Sociedad

Otro accidente fatal sobre la Ruta 3: un auto se incendió tras chocar con un camión y murió su conductor

El episodio ocurrió cerca de la localidad bonaerense de Cacharí, en el partido de Azul. El chofer del vehículo mayor fue internado en grave estado

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Personal policial, bomberos y médicos
Personal policial, bomberos y médicos asistieron rápidamente en el siniestro vial en Ruta 3, coordinando el rescate y la atención a las víctimas

Un choque fatal sacudió este sábado la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 251, cuando un auto Renault blanco colisionó contra un camión térmico y se incendió por completo. El siniestro, que tuvo lugar cerca de las 13:30 bajo condiciones de lluvia a la altura de la localidad de Cacharí, en el partido bonaerense de Azul, dejó como saldo el fallecimiento inmediato de la persona que conducía el rodado menor, cuyo cuerpo fue hallado calcinado dentro del vehículo.

Personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Azul acudió rápidamente al sitio del incidente junto a Bomberos Voluntarios de Cacharí y personal médico del Hospital Casellas Solá, de acuerdo con lo reportado por el medio local El Tiempo.

Las tareas se centraron en la identificación del conductor del Renault, que al parecer viajaba sin acompañantes. El camionero resultó con heridas de gravedad y por eso fue trasladado al hospital de Azul.

La investigación del episodio quedó radicada en la UFI N° 6 del Departamento Judicial Azul, bajo la responsabilidad interina de la fiscal Paula Serrano, precisaron ambas fuentes. Las actuaciones penales se encuentran en curso y buscan establecer no solo la identidad de la víctima fatal, sino también las circunstancias exactas que derivaron en el trágico accidente.

Voceros oficiales detallaron al medio local que los peritajes fueron realizados por efectivos de la Policía Científica y que la intervención de las ambulancias y cuerpos de bomberos resultó clave para asegurar la zona tras el impacto.

Si bien la principal hipótesis que se maneja es sobre una mala maniobra producto de un error humano, no se descarta que hayan tenido influrecia las condiciones de la ruta. Producto de intensas lluvias, el asfalto se encontraba mojado al momento del accidente.

En cuanto al tránsito, el camión quedó en forma de tijera, por lo que ambos carriles se vieron afectados y la ruta quedó completamente cortada.

Otro accidente fatal en la Ruta 3, pero en Chubut

Previamente a este accidente, otra
Previamente a este accidente, otra colisión fatal en la Ruta 3, en Chubut, provocó tres muertes y dejó tres heridos graves tras el choque de dos vehículos

Previo a la tragedia cerca de Azul, se registró otro accidente durante la tarde del viernes en la Ruta 3, en la provincia de Chubut, cuando dos vehículos colisionaron de frente y provocaron la muerte de tres personas, además de dejar a otras tres con heridas graves.

El accidente ocurrió poco después de las 19 en el kilómetro 1695, a unos 40 kilómetros de Garayalde. La colisión frontal involucró a una Ford EcoSport y una Toyota Hilux, resultando ambos vehículos con daños de consideración.

Según reportes de medios locales, los equipos de emergencia que acudieron al lugar necesitaron varias horas para rescatar a los ocupantes, dada la intensidad del choque.

Las personas fallecidas, todas ocupantes de la Ford EcoSport, murieron en el acto y fueron identificadas como Leandro Augusto Bría (38 años), su hermana Bárbara Bría (45) y su madre Elvira Raquel Morando (70).

El conductor de la EcoSport, Leandro Bría, trabajaba en el área de Obras Públicas de la Municipalidad de Rawson. En ese mismo vehículo viajaba un niño de 11 años, quien permanece internado en terapia intensiva y presenta fracturas en las piernas, costillas y brazos, según reportó un medio local.

El intendente de Rawson, Damián Biss, confirmó el fallecimiento de las víctimas por medio de un mensaje en sus redes sociales. En su cuenta de Facebook escribió: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento de nuestro amigo, compañero de trabajo y funcionario municipal Leandro Bría, de su mamá y su hermana. Leandro fue una gran persona, un joven comprometido, trabajador y siempre dispuesto a dar lo mejor por nuestra ciudad”.

Agregó además: “Su partida nos genera una enorme tristeza y deja un vacío muy grande entre quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él. En este difícil momento acompaño a su familia y seres queridos, deseándoles fuerza y consuelo para atravesar este difícil momento”.

Además del menor que viajaba en la EcoSport, dos personas que iban en la Toyota Hilux también sufrieron heridas de gravedad. Se trata de Iván Andrés Morellato y Fabiola Vanina Alonso, ambos de 52 años y oriundos de Córdoba, según información local.

Iván Morellato sufrió una fractura expuesta en un brazo, mientras que Fabiola Alonso presentó politraumatismos y fue sometida a una intervención quirúrgica.

Las primeras pericias indican que tras el choque la EcoSport quedó destruida sobre la ruta, mientras que la Hilux terminó sobre la banquina, ambas con daños importantes.

En el lugar trabajaron policías, bomberos, personal de Criminalística y de Gendarmería Nacional. El tránsito permaneció cortado durante varias horas y recién fue habilitado el sábado por la mañana.

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