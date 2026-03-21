Emilia Mernes reapareció en las redes sociales: a qué artista argentina le respondió con un "me gusta"

El posteo de Yami Safdie y el "me gusta" de Emilia Mernes

El regreso de Emilia Mernes a las redes sociales se evidenció con un “me gusta” a una publicación de la cantante Yami Safdie en Instagram, tras varios días de silencio digital y en medio de la tensión con Tini Stoessel. Este gesto revitalizó la atención de seguidores, subrayando que la artista sigue presente en la escena online pese a su bajo perfil reciente. También hay que decir que, en medio de los “unfollows” a Mernes, Safdie continúa siguiéndola en Instagram.

El “me gusta” de Emilia Mernes es relevante porque marca su reaparición pública luego de una semana de ausencia en redes sociales y responde directamente al conflicto mediático con Tini Stoessel.

El último posteo de Emilia Mernes, hace una semana, la muestra con un kimono rosa floral mientras participa en una ceremonia tradicional en Kyoto, Japón. (@emiliamernes)

La publicación de Yami Safdie, donde aparece con la camiseta de la selección de Paraguay y escribe: “Rohayhu rohayhu rohayhuuuu 🇵🇾💌 ya quiero volver paraguayyyyyyy MAÑANA EL LUNARIO IUPIIII”, sumó más de 15.600 “me gusta”, incluyendo el de Mernes. Según la reconstrucción de los hechos, esta interacción fue entendida por los seguidores como una prueba de que Emilia continúa monitoreando lo que ocurre en el mundo digital, aunque prefiera no compartir contenido propio desde hace una semana durante su reciente viaje a Japón junto a Duki.

Las reacciones de los fanáticos no tardaron. Para muchos, la participación repentina de Emilia Mernes en la publicación de Safdie confirmó que la cantante sigue atenta a las tendencias y noticias en las redes, a pesar del enfrentamiento con Tini Stoessel y las tensiones previas con María Becerra. Significa que la intérprete no abandonó el uso de estas plataformas, sino que, en un contexto de conflicto, eligió un perfil más reservado.

Tini y Emilia, juntas en Lo Nuestro de 2024 en Miami (Photo by Ivan Apfel/Getty Images)

La dinámica del escándalo

La disputa entre Emilia Mernes y Tini Stoessel cobró protagonismo en semanas recientes, especialmente por el traspaso de bailarinas y un maquillador que dejaron el equipo de Stoessel para sumarse al de Mernes. Este movimiento fue percibido como un acto de deslealtad profesional en el entorno de Stoessel.

El distanciamiento se agudizó en el ámbito digital. Hubo varios “unfollows” públicos y algunos artistas relacionados optaron por respaldar a una u otra parte. Tanto seguidores como observadores del ambiente musical consideraron que estos movimientos en redes reflejan el clima de tensión entre ambas figuras.

Por su parte, el estilista Dav Martens -que pasó del team Tini al de Emilia- hizo explícito su apoyo a Mernes por medio de publicaciones públicas, mientras que la participación de Torres en el recital cordobés bajo la lluvia fue considerada un gesto significativo de lealtad. El público, centrado en la experiencia del espectáculo, celebró la actuación de las artistas, poniendo el énfasis en la música por encima de cualquier controversia.

La prolongada ausencia de Emilia en sus propias redes, interrumpida ahora por el “me gusta” a Safdie, fue interpretada como una estrategia ante el conflicto. Personas consultadas en el marco del seguimiento periodístico de Infobae afirman que la cantante analiza detalladamente cada interacción como parte de la narrativa pública del enfrentamiento vigente.

La frase de Tini contra Emilia Mernes luego de la pelea en su recital de Córdoba

La frase de Tini Stoessel en Córdoba

Mientras Emilia reaparecía en las redes, Tini Stoessel profundizó la exposición de la rivalidad en su recital del 21 de marzo de 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante miles de seguidoras. Durante la actuación, Stoessel expresó: “Es verdad el dicho sobre los amigos, ¿no? Se cuentan con los dedos de una mano”, frase que fue interpretada como una indirecta hacia Emilia Mernes.

En la presentación de Córdoba, Stoessel modificó el repertorio y reemplazó el tema “La_Original.mp3” por “High Remix”, colaboración con María Becerra y Lola Índigo. De acuerdo con el análisis recogido por Infobae, este cambio fue leído en redes sociales como una alusión directa al estado actual de la relación entre las principales figuras del conflicto.

La noche incluyó actuaciones de otras artistas vinculadas al círculo de Stoessel. Tanto Ángela Torres como el estilista Dav Martens estuvieron presentes, y Martens compartió luego en Instagram: “Orgulloso de elegir donde quiero estar”, frase que Infobae destacó como muestra de apoyo explícito al equipo de Stoessel. Además, Stoessel presentó a Torres ante el público diciendo: “Quiero que reciban con un fuerte aplauso a una de las voces y una de las mujeres más talentosas que tenemos en el país. ¡Ángela Torres!”, fortaleciendo los alineamientos en la escena musical.

Duki y Emilia Mernes compartieron esta imagen desde Japón en medio de rumores sobre su relación, donde el artista afirmó estar "dando clases de estilo".

Aliados y reacciones en el ambiente artístico

El enfrentamiento repercutió en otras figuras del género. María Becerra, inicialmente cercana a ambas artistas, se inclinó finalmente por apoyar a Stoessel después de un distanciamiento marcado, aunque algunas versiones difundidas por la periodista Yanina Latorre sostienen que existieron conflictos durante la organización de un show de Becerra, información no confirmada oficialmente.

Las muestras públicas de afinidad se reflejaron intensamente en las redes sociales. Personalidades como Antonela Roccuzzo y Ángela Torres dejaron de seguir a Emilia Mernes en Instagram, un gesto interpretado como símbolo del clima polarizado en la industria y del proceso de alineamiento de equipos artísticos.