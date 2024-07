Un diagnóstico de VIH por día: los expertos buscan terminar con la epidemia de Sida en 2030

Detectar el virus en etapas iniciales permite iniciar tratamientos que mejoran notablemente la calidad de vida de los pacientes

Unas 40 millones de personas viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el mundo y, cada año, otras 1,3 millones contraen la infección. Desde 1981, cuando se reportaron los primeros casos de una enfermedad hasta entonces desconocida, la ciencia ha hecho enormes avances. Hoy sabemos que el VIH afecta el sistema inmune, específicamente las células que combaten las infecciones. Y aunque aún no existe una cura, el VIH es tratable y prevenible.

A cuatro décadas de los primeros casos registrados, el VIH hoy se convirtió en una enfermedad crónica que, gracias a la detección temprana y los avances científicos, ya no es sinónimo de muerte para quienes acceden al diagnóstico.

En la actualidad, muchas personas bajo control médico que siguen un tratamiento antirretroviral, que evita la multiplicación del VIH en el organismo, pueden mantener la carga viral en niveles tan bajos que resultan indetectables, permitiéndoles llevar una vida plena y saludable. Para lograr este objetivo, es fundamental que todas las personas conozcan su estatus de VIH y que quienes estén infectados inicien el tratamiento lo antes posible.

En el marco de los nuevos tiempos, la AIDS Healthcare Foundation (AHF), la organización líder global en la respuesta al VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida), celebra un hito de salud pública al alcanzar los 2 millones de pacientes en tratamiento.

Unas 630.000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2023 en el mundo, según ONUSIDA (REUTERS/Navesh Chitrakar/File Photo)

“Hoy hablamos de infección crónica. Nuestro objetivo es terminar con la epidemia del sida para el año 2030, lo que significa que en unos 40 o 45 años pasamos de una epidemia a una condición manejable. Esto es un gran avance”, afirmó a Infobae el doctor Miguel Pedrola, director científico de AHF para Latinoamérica y el Caribe.

La adherencia al tratamiento del VIH no solo mejora la calidad de vida del paciente, que puede desarrollarse en lo personal y profesional mientras convive con una enfermedad crónica, sino que también es punto clave para la salud pública global.

Acceder a un diagnóstico temprano permite comenzar el tratamiento oportunamente, controlar la infección y alcanzar una carga viral indetectable. Las personas que viven con VIH no transmiten el virus después de mantener su carga viral indetectable durante seis meses consecutivos gracias al tratamiento, lo que actualmente se conoce como I=I (Indetectable = Intransmisible).

El doctor Pedrola resumió a Infobae: “Sabemos que, cuando el tratamiento funciona, las personas que con una carga viral indetectable no transmiten el VIH. Entonces, la capacidad de mantener a los pacientes con una carga viral indetectable no solo protege su salud, sino que también previene la transmisión del virus a otros. Por eso, desde AHF buscamos encontrar a todas aquellas personas que viven con VIH y no lo saben, y ofrecerles un tratamiento”.

Tres claves para terminar con la epidemia de VIH/Sida

Con la incorporación de nuevos equipos de diagnóstico, el tiempo desde la detección del VIH hasta el inicio de la terapia se ha reducido drásticamente (Getty)

“Se estima que más de 5 o 6 millones de personas en el mundo no conocen su diagnóstico. En Argentina, estimamos que alrededor del 15% de las personas con VIH desconocen su condición”, detalló Pedrola.

Esta falta de diagnóstico hace que, por desconocimiento, esas personas no puedan acceder al tratamiento necesario y puedan propagar el virus sin saberlo. Por eso, desde AHF plantean tres grandes desafíos: “El primero es terminar con el estigma y la discriminación del VIH, en segundo lugar que ninguna persona se quede sin su tratamiento, no importa el poder adquisitivo que tenga. Y el tercer gran desafío es llegar lo más temprano posible al diagnóstico”.

En 1987, como respuesta a la epidemia de sida, AHF fue fundada en Los Ángeles, California, para ofrecer servicios médicos de prevención, detección y tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Hoy está instalada en 47 países, a través de 839 centros de atención gratuitos.

“Cuando lanzamos nuestros programas fuera de Estados Unidos hace más de 20 años en dos países africanos con 100 pacientes en cada uno, nunca imaginamos que algún día estaríamos sirviendo a 2 millones de vidas bajo nuestro cuidado en todo el mundo. Estamos inmensamente orgullosos”, manifestó Michael Weinstein, presidente de AHF.

AHF señala que realizarse las pruebas de VIH y sífilis lleva 20 minutos, no requieren ayuno, son gratuito y confidenciales (Getty )

AHF llegó a Argentina en 2012, cuando batió el Récord Guinness en Rosario con 3.733 testeos de VIH en ocho horas. Desde 2013, AHF Argentina opera dos Centros Comunitarios de Salud Sexual en Rosario y Buenos Aires, apoyando también a 14 clínicas distribuidas en 8 provincias.

Hasta la fecha, más de 44.000 personas han recibido apoyo a través de estos centros, y se han realizado más de 6.000 nuevos diagnósticos de VIH.

“Por la cantidad de test que hicimos y por la cantidad de nuevos diagnósticos, logramos aproximadamente un nuevo diagnóstico por día en Argentina. Junto a nuestros aliados en todo el país, hemos llegado a detectar casi el 20% de los nuevos diagnósticos que tiene Argentina cada año. Esto es clave para el manejo de la epidemia”, dijo Pedrola.

En Argentina, se estima que más de 140 mil personas viven con VIH, aunque aproximadamente un 13% desconoce su diagnóstico, según datos del último Boletín de VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) 2023, del Ministerio de Salud de la Nación. Cada año se notifican en promedio 5.300 nuevos casos de VIH en el país. Una de las barreras más difíciles para acceder al tratamiento es vencer la estigmatización y los tabúes que persisten en ciertos ámbitos respecto al virus, lo que provoca que muchas personas, por vergüenza o prejuicios, eviten consultar al médico.

Por su parte, Natalia Haag, directora nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina, destacó: “Desde que AHF Argentina funciona en el país, se detectaron más de 6.000 nuevos diagnósticos de VIH, lo que equivale a más de un diagnóstico por día. Esta labor se realiza en todo el país junto a más de 80 organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales, lo que demuestra la importancia del cuidado de la salud sexual y de las acciones que se realizan tanto preventivas, al momento de educar, como reactivas, cuando una persona se entera de su diagnóstico.”

Desde el pico alcanzado en 1995, las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en un 60 % (Europa Press)

¿Dónde se puede hacer la prueba del VIH? En Argentina, de manera gratuita en cualquier hospital público y también en los Centros de AHF y aliados. Además, con orden médica, en la mayoría de los centros sanitarios del sistema privado de salud.

“Gracias a la tecnología implementada por AHF en nuestros centros comunitarios, se pasó de tardar, en promedio, 32 días para iniciar tratamiento de VIH a 1.25 días. Esto se debe a la implementación del m-PIMA, un equipo que realiza la carga viral en 70 minutos, lo que permite confirmar el diagnóstico y ofrecer el tratamiento adecuado”, indicó Pedrola.

Los centros de AHF cuentan con equipos que miden rápidamente los CD4 y la carga viral a través de los dispositivos PIMA (CD4) y m-PIMA (Carga Viral), lo que permite iniciar el tratamiento de forma temprana tras la confirmación del diagnóstico: “Estos equipos nos permiten evaluar el estado del sistema inmunológico del paciente y la cantidad de virus presente en su organismo. Con esta información, la persona puede comenzar el tratamiento de inmediato, lo que mejora significativamente las perspectivas de salud del paciente y reduce el riesgo de transmisión del virus”, sumó el director científico para Latinoamérica y el Caribe en AHF.

En tanto, la doctora Patricia Campos, jefa del Buró de América Latina y el Caribe en AHF, enfatizó: “Como AHF queremos seguir impulsando que más personas accedan a información, métodos de prevención, herramientas de diagnóstico y tratamiento, para que el VIH no sea una limitación en sus vidas. Y solo podemos lograrlo si unimos esfuerzos con las entidades públicas, la sociedad civil y si juntos alzamos la voz para que se garantice el acceso a medicamentos a quienes lo necesitan, privilegiando la vida de las personas por encima del interés económico.”

Alrededor de 5,4 millones de personas no sabían que estaban viviendo con el VIH en 2023, según datos de ONUSIDA

A más de 37 años de su fundación, las cifras de AIDS Healthcare Foundation (AHF) en el mundo:

Está presente en 47 países (12 en América Latina y el Caribe)

Cuenta con 839 centros de atención, de los cuales 148 están en América Latina y el Caribe

En 2023 realizó 4,3 millones de tests de VIH gratuitos

El año pasado distribuyó, como parte de su campaña de prevención, 63 millones de preservativos en el mundo (20 millones en América Latina y el Caribe)

Aún persisten varios mitos y estigmas en torno a la infección por VIH. Uno de los más comunes es la creencia de que VIH y sida son lo mismo. Sin embargo, un diagnóstico positivo de VIH no significa necesariamente que la persona tenga el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida).

El Sida es causado por el VIH y es una etapa tardía de infección. Por eso acceder pronto al diagnóstico puede hacer una gran diferencia en la respuesta al tratamiento y el estado de salud. Además, es valioso para prevenir otras infecciones.

“Aunque el estigma ha cambiado de forma, aún persiste. Todavía hay situaciones donde se pide un test de VIH para acceder a un empleo o se pierden relaciones personales o afectivas al comentar diagnóstico. En algunos entornos, el estigma sigue siendo muy fuerte, lo que dificulta que las personas busquen pruebas y tratamiento. Por eso es muy importante continuar trabajando en la educación y concientización”, concluyó Pedrola.

¿Cómo se transmite el VIH?

El VIH es el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, afecta el sistema inmune, específicamente las células T o las células CD4 que combaten las infecciones (Foto:Captura)

El VIH se transmite por vía sexual, a través del contacto con sangre o de madre a hijo.

No hay riesgo de transmisión del VIH por saliva, sudor, lágrimas, tos o estornudos, ni mediante el contacto o roce cotidiano que implica compartir espacios sociales, de trabajo o de colegio.

Muchas personas con VIH no experimentan síntomas; el virus puede permanecer en el cuerpo hasta 10 años o más sin causar señales físicas evidentes. No obstante, AHF remarca la necesidad de prestar atención a los siguientes síntomas que el VIH puede manifestar:

Síntomas severos similares a la gripe : Estos pueden incluir fiebre, dolor de garganta y fatiga, entre otros.

Fatiga extrema, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre y desgaste físico : Estos son síntomas comunes que pueden afectar significativamente la calidad de vida de la persona infectada.

Infecciones que el sistema inmune no puede combatir: Debido a la debilidad del sistema inmunológico, las personas con VIH pueden ser más susceptibles a infecciones oportunistas.