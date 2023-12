Día Mundial del Sida: el 30% de las personas con VIH accede a un diagnóstico tardío

En Argentina, 140.000 personas viven con VIH y, cada año, 5300 adquieren el virus, según datos del Ministerio de Salud de la Nación (Gettyimages)

En el marco del Día Mundial del Sida, Fundación Huésped lanzó la campaña: “Hacete el test, sumá tu gotita”. Con solo una gota de sangre se puede conocer el diagnóstico de VIH en menos de 20 minutos. En Argentina, este test es gratuito, voluntario, confidencial y no requiere orden médica. Sin embargo, más de 3 de cada 10 personas acceden a su diagnóstico de manera tardía, cuando su sistema de defensas se encuentra debilitado.

Te puede interesar: El 13% de las argentinos con VIH desconoce que tiene el virus: dónde hacerse el testeo gratuito

“Sumá tu gotita” es una invitación a que se hagan el test y se comprometan a dar respuesta a la epidemia del VIH. Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, 140.000 personas viven con VIH y, cada año, 5300 adquieren el virus.

“Sabemos que el 13% de las personas que viven con VIH no lo saben. Por eso, realizarse el test no es solo una cuestión de salud personal sino también colectiva. Cuando una persona que vive con VIH está en tratamiento puede tener una calidad de vida similar a la de una persona que no vive con el virus. Inclusive, cuando este llega a niveles indetectables no se transmite por vía sexual”, declaró el doctor Pedro Cahn, director científico de Fundación Huésped. Y agregó: “Si todas las personas se hicieran el test sería posible evitar las muertes por VIH y las nuevas infecciones. Conocer el diagnóstico a tiempo salva vidas”.

Te puede interesar: ¿Por qué Freddie Mercury fue importante para la visibilización del Sida?

En Argentina, el tratamiento antirretroviral es gratuito y se encuentra disponible en el sistema público, en el privado y en las obras sociales. Por su parte, Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped explicó: “La realización del test es una de las estrategias que contamos para terminar con la epidemia del VIH”.

Cuando una persona que vive con VIH está en tratamiento puede tener una calidad de vida similar a la de una persona que no vive con el virus. Inclusive, cuando este llega a niveles indetectables no se transmite por vía sexual (Getty)

Lo cierto es que la Fundación Huésped cuenta con un centro de testeo gratuito modelo por el que cada año pasan más de 2000 personas y también trabajamos para acercarlo a aquellas poblaciones que tienen más barreras para acceder a los servicios de salud”.

Te puede interesar: Día Mundial de la Respuesta al VIH-SIDA: cuáles son los desafíos que continúan pese a los avances en la lucha contra el virus

Esta organización argentina cuenta con alcance regional y, desde 1989, trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de desarrollar investigaciones científicas y acciones de prevención y promoción de los derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades con foco en VIH/sida, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles, así como en salud sexual y reproductiva.

Desde el jueves 24 de noviembre y el viernes 1 de diciembre, Fundación Huésped se sumó a la tercera Semana Internacional de la Prueba del VIH, una iniciativa de Coalición PLUS, una red internacional de organizaciones que trabajan en VIH y las hepatitis virales de la que forma parte.

El 13% de las personas que viven con VIH no lo saben, advierten (Janssen)

A lo largo de la semana se llevan a cabo distintas acciones de testeo gratuito de VIH en poblaciones especialmente afectadas por el virus. También se brinda información y, a aquellas personas cuyo test sea positivo, se les ofrece la derivación al sistema de salud y acompañamiento.

“Es necesario crear distintas estrategias para eliminar las barreras de acceso al diagnóstico de VIH y favorecer que las personas se acerquen a los servicios de salud sexual y reproductiva” declaró Cecilia Valeriano, directora de Programas de Fundación Huésped.

La semana de la prueba se lleva adelante en colaboración con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la organización Padre Tano y la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR). La próxima jornada de testeo se realizará el viernes 1/12 en las inmediaciones de la Estación de Trenes Once de 11 a 15 h. Para los interesados que quieran acceder a mayor información, pueden ingresar en la página oficial de la entidad en: donde.huesped.org.ar