A veces, guardar un secreto puede traer alegría

Puntos claveMantener un 'buen' secreto puede ayudar a una persona a sentirse energizada y viva, sugiere la investigación

Las personas que guardaron secretos positivos se sintieron mejor que las personas que compartieron sus buenas noticias inmediatamente o que no pudieron compartir sus buenas noticias

Los secretos buenos son auto-motivados, mientras que los malos a menudo se guardan debido a la culpa, la vergüenza o a factores externos

VIERNES, 17 de noviembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Compartir buenas noticias es divertido, pero se obtiene más emoción si se mantiene en secreto por un tiempo, según un nuevo estudio.Mantener las buenas noticias en secreto por un tiempo antes de contárselas a alguien parece hacer que las personas se sientan más energizadas y vivas, según los hallazgos publicados el 13 de noviembre en el Journal of Personality and Social Psychology.La investigación proporciona una perspectiva positiva sobre el secreto, que hasta ahora solo se había investigado en el contexto de ocultar malas noticias, dijo el investigador principal Michael Slepian, profesor asociado de negocios en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York.'¿Es el secreto inherentemente malo para nuestro bienestar, o los efectos negativos del secreto tienden a surgir de mantener secretos negativos?', dijo Slepian en un comunicado de prensa de la Asociación Americana de Psicología. 'Aunque los secretos negativos son mucho más comunes que los positivos, algunas de las ocasiones más alegres de la vida comienzan como secretos, incluyendo propuestas de matrimonio secretas, embarazos, regalos sorpresa y noticias emocionantes.'En total, 3 de cada 4 personas dicen que lo primero que harían al conocer una buena noticia es compartirla con alguien, según una encuesta de 500 personas realizada antes del estudio.Pero cinco experimentos con más de 2,500 participantes indican que mantener un secreto positivo podría tener beneficios para la salud mental.En un experimento, a los participantes se les mostró una lista de casi 40 tipos comunes de buenas noticias. Estas incluían ahorrar dinero, comprar un regalo para uno mismo o reducir una deuda.Los participantes luego indicaron cuáles de esas buenas noticias se aplicaban a sus vidas. También se les preguntó cuáles habían mantenido en secreto.En promedio, las personas tenían de 14 a 15 piezas de buenas noticias y estaban manteniendo de 5 a 6 de esas en secreto.Los participantes que reflexionaron sobre sus secretos positivos dijeron que se sentían más energizados que aquellos que pensaron en buenas noticias que no eran secretas, encontraron los investigadores.Las personas que informaron que tenían la intención de compartir sus noticias con otros también se sintieron más energizadas, ya sea que la noticia fuera secreta o no.'Los secretos positivos que las personas eligen mantener deberían hacerles sentir bien, y la emoción positiva es un predictor conocido de sentirse energizado', dijo Slepian.Pero cuatro estudios de seguimiento revelaron que los secretos positivos hacen que las personas se sientan energizadas por otra razón.Un experimento pidió a los participantes que seleccionaran una noticia que era más probable que les sucediera en el futuro cercano, de la lista de tipos comunes de buenas noticias.Un grupo luego imaginó que mantuvieron la buena noticia en secreto hasta que se lo contaron a su pareja más tarde ese día, mientras que otro grupo imaginó que actualmente no podían comunicarse con su pareja y por lo tanto no pudieron contárselo hasta más tarde en el día.Los participantes que imaginaron querer retener la información para hacer la revelación sorprendente reportaron sentirse más energizados que aquellos que simplemente no pudieron revelar la información, encontraron los investigadores.En otro experimento, los participantes recordaron un secreto positivo actual, un secreto negativo y un secreto neutral.Investigando motivos, los investigadores encontraron que las personas mantienen secretos positivos por razones internas o personales, en lugar de porque se sintieron obligados por presiones externas a mantener la información en secreto.Los secretos positivos hicieron que las personas se sintieran animadas cuando podían elegir mantener la información en secreto, dijo Slepian. Por otro lado, los secretos negativos o vergonzosos a menudo están gobernados por presiones externas o miedos.'Las personas a menudo mantienen secretos positivos para su propio disfrute, o para hacer una sorpresa más emocionante. En lugar de basarse en presiones externas, los secretos positivos se eligen más a menudo debido a deseos personales y motivos internos', dijo Slepian. 'Cuando sentimos que nuestras acciones surgen de nuestros propios deseos en lugar de presiones externas, también nos sentimos listos para enfrentar lo que sea que esté por delante.'El equipo de investigación también encontró que mantener las buenas noticias en secreto puede hacer que las personas se sientan energizadas y vivas, independientemente de si tienen la intención de compartir esa información más tarde con alguien o no.'Las personas a veces hacen grandes esfuerzos para orquestar la revelación de un secreto positivo para hacerlo aún más emocionante. Este tipo de sorpresa puede ser intensamente placentero, pero la sorpresa es la emoción más efímera', dijo Slepian. 'Tener tiempo extra - días, semanas o incluso más - para imaginar la sorpresa alegre en la cara de otra persona nos permite más tiempo con este momento emocionante, incluso si solo es en nuestras propias mentes.'Más informaciónLa Asociación Americana de Psicología tiene más sobre la psicología de los secretos.FUENTE: Asociación Americana de Psicología, comunicado de prensa, 13 de noviembre de 2023

Qué significa para tiMantener un secreto positivo puede dar un pequeño impulso a tu día.