De síntomas y diagnóstico a genes y sobrepeso: cuál es el impacto de la diabetes en la salud

La resistencia a la insulina, un factor clave en el desarrollo de la diabetes tipo 2, resulta de la incapacidad del cuerpo para usar la insulina de manera efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto.

La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos, siendo que la insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Sin embargo, algunas veces el cuerpo no produce la cantidad suficiente, no la produce en absoluto o la usa de forma inadecuada, por lo cual la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre, denominado como glucemia, puede causar problemas de salud, siendo que cuando tiene valores por encima de lo normal, se lo denomina hiperglucemia. Se trata de enfermedad crónica, es decir que acompaña a quien la padece durante toda la vida, que pese a que no tiene cura, pueden tomarse medidas para controlarla y mantenerse sanos. Según el Ministerio de Salud nacional, se estima que 1 de cada 10 argentinos de 18 años o más tiene diabetes y dado que, por varios años permanece sin síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición.

Una dieta balanceada es clave en el manejo de la diabetes, con un enfoque en alimentos saludables de todos los grupos alimenticios (Pexels)

Es decir que, en la actualidad, en nuestro país hay aproximadamente 5 millones de personas que tienen diabetes. De este total , el 90 % tiene diabetes tipo 2 que es la que menos síntomas da. Ahora, usted me preguntará: ¿pueden tener alguna carga de herencia? Sí, y esos son el 90 por ciento. En tanto, el 10% transitan la diabetes tipo 1, en la cual el cuerpo confunde el páncreas, que es el que produce la insulina, y lo ataca como si fuera un órgano extraño. Cuando se destruye el páncreas, ahí falla la insulina. Entonces, el cuerpo empieza a dar síntomas.

La que puede controlarse mediante la medicación o un plan de alimentación es la diabetes tipo 2, la cual es la forma más común de la enfermedad y es causada por varios factores, entre ellos, el estilo de vida y los genes. En este caso, el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente y puede manifestarse a cualquier edad, incluso durante la infancia. De todas maneras, este tipo de diabetes se presenta con mayor frecuencia en las personas de mediana edad y los ancianos.

¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?

Los síntomas de la diabetes incluyen:

La diabetes no discrimina por edad, afectando tanto a jóvenes como a adultos, con un aumento en la prevalencia en personas de mediana edad y ancianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

- Aumento de la sed y de las ganas de orinar

- Aumento del apetito

- Fatiga

- Visión borrosa

- Entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies

- Úlceras que no cicatrizan

- Pérdida de peso sin razón aparente

El control de la diabetes es un desafío diario para millones, requiriendo un enfoque integral que incluye dieta, ejercicio y, a menudo, medicación (Getty Images)

Los cierto es que los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer rápidamente, en cuestión de semanas. Sin embargo, los signos del tipo 2 suelen progresar muy despacio, a lo largo de varios años, y pueden ser tan leves que a veces ni siquiera se notan.

Es por este motivo que muchas pacientes con diabetes tipo 2 no tienen síntomas y algunos solo se enteran cuando surgen problemas de salud relacionados con esta patología, como visión borrosa o problemas del corazón.

¿Cuál es el rol del sobrepeso, obesidad e inactividad física en la diabetes?

Una persona tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 si no se mantiene físicamente activa y tiene sobrepeso u obesidad. Algunas veces, el exceso de peso causa resistencia a la insulina y es frecuente en personas con diabetes tipo 2, ya que la ubicación de la grasa corporal también tiene importancia.

El exceso de grasa en el vientre está vinculado con la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos.

La diabetes tipo 1, una condición autoinmune, afecta al páncreas y su capacidad para producir insulina, esencial para regular los niveles de glucosa en la sangre Credit: WEHI

¿Qué es la resistencia a la insulina?

La diabetes tipo 2 suele comenzar con resistencia a la insulina, una afección en la que el músculo, el hígado y las células grasas no usan adecuadamente la insulina. Como resultado, el cuerpo necesita más insulina para que la glucosa pueda ingresar en las células. Al principio, el páncreas produce más insulina para cubrir el aumento de la demanda, pero con el tiempo deja de producir suficiente insulina y aumentan los niveles de glucosa en la sangre.

¿Cuál es el rol de los genes en la diabetes?

Igual que sucede con la diabetes tipo 1, ciertos genes pueden hacer que una persona sea más propensa a tener diabetes tipo 2, ya que la enfermedad tiene una tendencia hereditaria

Detectar los niveles elevados de glucosa en la sangre permite advertir la presencia de esta enfermedad que puede llevar a complicaciones serias (Getty Images)

¿Qué medidas se pueden tomar para reducir el riesgo de diabetes tipo II?

Mantenga un peso saludable, si tiene sobrepeso empiece por reducir entre 5 y 7 % de su peso corporal.

Manténgase activo: al menos 30 minutos diarios de movimiento.

Aumente el consumo de alimentos vegetales, carnes magras, huevo, lácteos bajos en grasas, frutos secos y semillas.

Limite el consumo de alcohol.

No fume

Los niveles altos de glucosa en la sangre pueden causar enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y problemas renales, subrayando la importancia del manejo efectivo de la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se diagnostica?

Hay varias maneras de diagnosticar la diabetes. Sin embargo, por lo general es necesario repetir cada método dos veces para diagnosticar la diabetes.

- Hemoglobina glicosilada (A1C): mide su nivel promedio de glucosa en la sangre durante los últimos 2 o 3 meses. Las ventajas de recibir un diagnóstico de esta manera es que no tiene que ayunar ni beber nada.

- Glucosa plasmática en ayunas: esta prueba generalmente se realiza a primera hora en la mañana, antes del desayuno, y mide su nivel de glucosa en la sangre cuando está en ayunas.

- Prueba de tolerancia a la glucosa oral: esta es una prueba de dos horas que mide su nivel de glucosa en la sangre antes de beber una bebida dulce especial y 2 horas después de tomarla. Le indica a su médico cómo el cuerpo procesa la glucosa.

- Prueba aleatoria (o casual) de glucosa plasmática: esta prueba es un análisis de sangre en cualquier momento del día cuando tiene síntomas de diabetes severa.

La educación sobre la diabetes es vital para su manejo, con un enfoque en la identificación temprana de síntomas y la adopción de un estilo de vida saludable para prevenir complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué problemas de salud pueden tener las personas con diabetes?

Con el tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre causan problemas como:

- Enfermedades del corazón

- Accidentes cerebrovasculares

- Enfermedades de los riñones

- Problemas de los ojos

- Enfermedades dentales

- Lesiones en los nervios

- Problemas de los pies

El diagnóstico de la diabetes se realiza a través de varias pruebas, incluyendo la hemoglobina glicosilada (A1C) y la prueba de tolerancia a la glucosa oral (Andina)

Tips de alimentación para personas con diabetes

Ante la pregunta sobre qué debe comer una persona con diabetes. La respuesta no es otra que: “Lo mismo que una persona sin diabetes de la misma altura, igual desgaste físico y que esté pasando el mismo momento biológico: adolescencia, embarazo, edad activa o vejez”. La clave en la diabetes es consumir una variedad de alimentos saludables de todos los grupos, en las cantidades establecidas dependen de cada plan de alimentación. Es por eso que, lo importante, es:

- Balancear la cantidad total de calorías y la actividad física.

- Distribuir y combinar adecuadamente los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas.

- Consumir a diario frutas y hortalizas de colores variados

- Preferir los hidratos de carbono de absorción lenta (cereales integrales, legumbres )

- Optar por lácteos descremados

- Preferir cortes magros de carne y aumentar el consumo de pescado

- Incluir grasas saludables como frutos secos, semillas, aceite de oliva en crudo.

- Distribuir las comidas en forma regular a lo largo del día. ( 4-6 comidas)

- Disminuir el consumo de sal, grasa, azúcar y alcohol.