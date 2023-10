¿Podría el calentamiento global ocasionar la llegada de la fiebre amarilla a los Estados Unidos?

Jueves, 19 de Octubre de 2023 (HealthDay News) -- La fiebre amarilla podría estar resurgiendo en Estados Unidos, debido al cambio climático.

La enfermedad viral transmitida por mosquitos diezmó las ciudades del sur de EE. UU. desde 1820 hasta 1905, y ahora un nuevo informe dice que podría regresar a esas áreas.

¿Una de las posibles razones para el resurgimiento de la fiebre amarilla? El calentamiento global, porque a los mosquitos les encanta el clima cálido y húmedo.

No se sabe exactamente dónde podría aparecer la fiebre amarilla en Estados Unidos, pero históricamente los brotes ocurren en el sur de EE. UU. en puertos como Nueva Orleans, Galveston, Texas, y a lo largo del río Mississippi, dijo el autor del estudio, el Dr. Peter Hotez. Es decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en el Baylor College of Medicine y codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Texas Children's Hospital en Houston.

Los síntomas de la fiebre amarilla varían desde fiebre con dolores hasta enfermedad hepática grave con hemorragias y piel amarillenta (ictericia). No hay tratamiento o cura para la fiebre amarilla, pero hay una vacuna disponible.

"Ha habido un aumento en los pequeños brotes de infecciones transmitidas por mosquitos como la malaria, el dengue, el chikungunya y el virus Zika en el sur de EE. UU., especialmente en Florida y Texas", explicó Hotez. "La fiebre amarilla se ha expandido desde la región del Amazonas a un área más poblada de Brasil, por lo que hay preocupaciones de que también podría resurgir aquí."

Es hora de expandir la vigilancia de virus transmitidos por mosquitos, especialmente en áreas urbanas alrededor de la Costa del Golfo, que abarca Texas, Louisiana, Misisipi, Alabama y Florida, dijo Hotez. Desarrollar nuevos medicamentos antivirales y esfuerzos de control de mosquitos también pueden ayudar a evitar un posible resurgimiento de la fiebre amarilla.

Los hallazgos fueron publicados en línea el 14 de Octubre en la revista New England Journal of Medicine.

Dawn Wesson es una experta en enfermedades transmitidas por mosquitos y profesora asociada en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans.

Aunque a los mosquitos les encantan las temperaturas cálidas, no se desarrollan bien en sequías y no aumentan exponencialmente después de cierta temperatura.

"El cambio climático que resulta en una sequía severa puede tener un efecto negativo en la población de mosquitos, pero el clima cálido y lluvioso es perfecto para los mosquitos", explicó Wesson.

¿Su consejo? "Si vive en áreas donde la fiebre amarilla es endémica, tiene sentido vacunarse", dijo Wesson. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. recomiendan la vacuna contra la fiebre amarilla para personas de 9 meses de edad o más que viajan o viven en áreas en riesgo de contraer el virus de la fiebre amarilla.

Otras formas de prevenir la infección incluyen tomar medidas para controlar los mosquitos. Si un plato de planta contiene agua durante una semana, favorecerá el crecimiento de larvas de mosquito, dijo Wesson, por lo que sugirió vaciar los platos con frecuencia para evitar esto. Usar repelente de insectos y vestir con manga larga y pantalones largos también puede ayudar a evitar las picaduras de mosquitos, dijo.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la fiebre amarilla.

FUENTES: Peter Hotez, MD, PhD, decano, Escuela Nacional de Medicina Tropical, Baylor College of Medicine, y codirector, Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development, Houston; Dawn Wesson, PhD, profesora asociada, Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans; New England Journal of Medicine, 14 de Octubre de 2023, en línea.