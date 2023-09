Hacer ejercicio temprano por la mañana podría ser mejor para controlar el peso.

MIÉRCOLES 20 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Cuando se trata de mantenerse en forma, el momento de hacer ejercicio puede ser crucial.Esto es según una nueva investigación que encontró que los adultos que regularmente practicaban ejercicio moderado a vigoroso temprano en la mañana eran menos propensos a tener sobrepeso u obesidad que aquellos que se ejercitaban más tarde en el día."Para las personas que hacen ejercicio regularmente, su índice de masa corporal (IMC) es 2 unidades menor y la circunferencia abdominal es 1.5 pulgadas más corta si hacen ejercicio temprano en la mañana que en otros momentos del día", dijo el autor del estudio, Tongyu Ma, profesor asistente de fisiología del ejercicio en la Universidad Franklin Pierce en Rindge, N.H.El IMC y la circunferencia abdominal se consideran dos medidas clave del riesgo de obesidad.La conclusión, según Ma, es que un "entrenamiento matutino es una herramienta prometedora para el control del peso".Para abordar la cuestión, los investigadores monitorearon el estado de obesidad de casi 5,300 hombres y mujeres adultos. Todos estaban inscritos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de EE.UU. en curso, ya sea entre 2003 y 2004 o entre 2005 y 2006.Cada uno de los participantes llevó un acelerómetro en la cadera cuando estaban despiertos durante cuatro a siete días consecutivos, incluyendo por lo menos un día durante el fin de semana.Basándose en rutinas de actividad, fueron categorizados en tres grupos de ejercicio: mañana (642 participantes), medio día (2,456) o noche (2,187).A su vez, se midieron las circunferencias abdominales y se calcularon las puntuaciones del IMC. El IMC es una medida basada en la altura y el peso.El resultado: Ejercitarse entre las 7 a.m. y las 9 a.m. resultó estar asociado con un menor riesgo de tener sobrepeso u obesidad en comparación con ejercitarse más tarde en el día.Las puntuaciones del IMC revelaron que todos los participantes del estudio tenían sobrepeso, lo que significa que sus IMC estaban entre 25 y 29.9.Pero mientras que aquellos en el grupo de la mañana tenían un IMC promedio de 25.9, aquellos en los grupos de ejercicio del mediodía y de la tarde tenían promedios de IMC de 27.6 y 27.2, respectivamente.De manera similar, mientras la circunferencia de la cintura promedio vista entre los que hacen ejercicio en la mañana se situó en alrededor de 36 pulgadas, ese número se encontró entre 37 y 38 pulgadas entre los grupos del mediodía y de la tarde.Ma enfatizó que por ahora la investigación solo puede señalar una asociación entre los entrenamientos matutinos y el peso, en lugar de una causa directa y efecto.Y en un giro inesperado, el equipo también observó que aquellos en el grupo de ejercicio matutino en realidad pasaban más tiempo siendo sedentarios.Pero Ma señaló que aunque el grupo de la mañana podría pasar más tiempo en el sofá, también probablemente realizaban una sesión de entrenamiento matutino más "sólida" en comparación con el tipo de actividad realizada por los que hacen ejercicio al mediodía y por la tarde."Piensa en un trabajador de oficina que se ejercita todas las mañanas y compáralo a un conserje que está ocupado todo el día. El primero probablemente tiene un menor riesgo de obesidad", explicó Ma.Otro factor: el grupo de la mañana también tendía a comer de manera más saludable en general y, en última instancia, consumía menos calorías que sus compañeros de los grupos del mediodía y de la tarde.¿Qué tiene de especial un entrenamiento matutino que podría ofrecer una ventaja para mantenerse en forma?Quizás porque "temprano en la mañana, nuestro cuerpo está en un estado de baja energía después del ayuno nocturno", sugirió Ma. "No tenemos muchos carbohidratos para quemar, por lo tanto, nuestro cuerpo dependerá más de los lípidos (grasas) para producir la energía necesaria para el ejercicio. Probablemente por eso el ejercicio matutino puede ser mejor para el control del peso".Los hallazgos fueron publicados recientemente en la revista Obesity.Connie Diekman es consultora de alimentación y nutrición y ex presidenta de la Academia de Nutrición y Dietética.Estuvo de acuerdo en que se necesita más investigación para precisar qué está sucediendo. Pero al mismo tiempo, expresó poca sorpresa con los hallazgos generales."Hace mucho tiempo recomendamos que cuando el ejercicio es lo primero en la mañana, ofrece más beneficios", dijo Diekman. "La evidencia hasta este punto se centró en el beneficio del ejercicio para impulsar el metabolismo, que permanece elevado una vez que se completa la actividad, por lo que la quema de calorías se mantiene alta durante el día. Sin embargo, la solidez de la evidencia nunca fue suficiente para decir ’Debes hacer ejercicio por la mañana’".Su consejo: Haz ejercicio "cuando funcione para tu horario"."La recomendación más importante desde mi punto de vista como dietista registrada es que, para apoyar un cuerpo sano, la actividad física necesita ser parte de nuestras rutinas", dijo Diekman. "Por lo tanto, cada semana intenta hacer por lo menos 150 minutos de actividad física, de la manera que mejor se adapte a tu rutina diaria/semanal".Más informaciónHay más información sobre ejercicio y pérdida de peso en la Clínica Mayo.FUENTES: Tongyu Ma, PhD, MBBS, profesor asistente, fisiología del ejercicio, departamento de ciencias de la salud, Universidad Franklin Pierce, Rindge, N.H., y departamento de ciencias de la rehabilitación, Universidad Politécnica de Hong Kong, Hong Kong; Connie Diekman, MEd, RD, LD, FADA, FAND, consultora de alimentación y nutrición y ex presidenta, Academia de Nutrición y Dietética; Obesity, 4 de septiembre de 2023, en línea.