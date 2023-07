Cuál es el secreto de la vitalidad de Mick Jagger a sus 80 años

Mick Jagger demuestra todo su potencial en la última presentación de los Rolling Stones en el hipódromo de Longchamp, en París en 2022. (Photo by David Wolff-Patrick/Redferns)

Mick Jagger cumple hoy 80 años y lleva casi seis décadas de trayectoria musical. Son contados con los dedos de una mano las personas que siguen en actividad a esa edad sobre un escenario y definitivamente nadie lo hace con esa energía.

Te puede interesar: Cinco hábitos para mantener el cerebro sano, según la neurociencia

El cantante y líder de los Rolling Stones siempre se ha destacado por ser una de las estrellas del rock que más energía muestra sobre el escenario y a pesar de su edad, todo parece indicar que aún le queda mucho que actuar.

En sus 80 años, el músico vivió varias épocas doradas en su carrera, en la que las drogas y los excesos eran algo habitual en el mundo del rock. Él mismo en 2008 declaró en una entrevista que “las drogas no causan satisfacción” y nunca ha negado que existió el consumo en los momentos más álgidos de su carrera. Pero casi como una contraposición de aquellos años, en las últimas dos décadas el músico cambió sus rutinas, su alimentación y su estilo de vida para mantenerse en forma sana física y mentalmente.

Mick Jagger en 1964, cuando el alcohol y el cigarrillo eran protagonistas en su vida (Keystone Features/Getty Images)

El estado físico que tiene al recorrer el escenario Jagger no solo se debe a un ADN especial. Sus enérgicos movimientos el resultado de un entrenamiento que lleva junto a su entrenador personal: Torje Eike. De origen noruego, Eike tiene clientes entre los que se destacan atletas olímpicos y jugadores profesionales de fútbol.

Te puede interesar: Cuáles son las frutas que pueden ayudar a reducir el colesterol

Jagger lleva más de 24 años junto a este hombre que hoy le hace cumplir la rutina entre cinco y seis veces a la semana. Resistencia y equilibrio. De eso se trata. Antes de una gira, el cantante corre 12 kilómetros por día y hace natación. Pero esto no es todo: toma clases de ballet, yoga y pilates.

Se sabe que el Stone solo come alimentos orgánicos luego de que Jo Wood, la esposa de Ronnie Wood, lo convenciera. Su dieta es consistente con la de un atleta de alta resistencia y se basa en panes integrales, papas, arroz, frijoles, pollo y pescado.

Todos los miembros de Rolling Stones, Charlie Watts, Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards se cuidan realizan rutinas saludables (REUTERS/Luke MacGregor/File Photo)

Durante muchos años, mientras estaba de gira, comía un plato de pasta cuatro horas antes de un espectáculo. De desayuno consume batidos con suplementos nutricionales y toma aceite de hígado de bacalao, que ayudan a la resistencia y a la función cerebral.

Te puede interesar: Cuáles son los beneficios de comer menos carne y cómo aplicarlo en la alimentación diaria

Jagger se somete regularmente a exámenes médicos, y cuenta con su masajista personal, que viaja con él a las giras y lo ayuda a prepararse dos horas antes de cada show. En abril de 2019, fue noticia cuando tuvo que suspender parte de una gira porque le iban a reemplazar una válvula cardíaca. “Prometo trabajar duro para volver al escenario tan pronto como pueda”, dijo antes de hacerse la intervención de la que salió bien.

Tampoco se puede desdeñar el factor genético: el padre de Mick fue gimnasta, profesor de educación física y practicó deportes hasta pasados los ochenta años. Murió a los 93. En 1969 un periodista le preguntó a un Mick Jagger pletórico, de apenas 25 años, cómo veía su futuro. Mick, muy seguro de su respuesta, dijo: “Me voy a retirar cuando cumpla 33. Es el momento adecuado para que un hombre se dedique a otras cosas. No quiero ser una estrella de rock toda mi vida”.

Las claves de Mick Jagger para mantenerse en forma

Tomar sol en Miami y alimentarse en forma sana es una de las claves de su vitaliadad (Mega/The Grosby Group)

Alimentación: el cantante lleva una dieta orgánica, en la que se destacan las frutas, vegetales, legumbres, granos y carnes magras (pollo, pescado).

Genética: la herencia genética también aporta a la longevidad y vitalidad del cantante. El padre de Mick Jagger fue un atleta y era entrenador de básquetbol. Murió a los 93 años.

Ejercicios físicos y de resistencia: Jagger lleva una serie de rutinas deportivas de tres horas por día que incluyen correr, uso de la bicicleta, kickboxing y pesas. “Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco. Alterno entre trabajo en el gimnasio y baile, luego hago carreras de velocidad. Me entreno para la resistencia”, contó en una entrevista.

El ejercicio se ha convertido en parte fundamental de su vida

Ejercicios posturales: Jagger realizar todo tipo de ejercicios físicos que incluyen fuerza, destreza, agilidad y también los posturales, yoga, pilates y ballet, que suman flexibilidad y equilibrio.

Ejercicios antiestrés: para combatir el estrés y las presiones, también practica ejercicios de meditación.

Suplementos: el músico consume varios suplementos nutricionales. También declaró que toma vitaminas A, C, D, E y el complejo B, incluye aceite de hígado de bacalao, ginseng y gingko biloba.

El músico realiza también una rutina diaria de meditación y ejercicios relajantes

Cuidados médicos: además de realizarse los estudios médicos necesarios, el cantante se ha sometido a una importante operación cardíaca para revitalizarse.

Disciplina: el líder de los Rolling Stones sabe que si no tiene perseverancia y seriedad a la hora de sus rutinas saludables, no podría tener esa vitalidad y vigencia.

Mentalidad: en la búsqueda de nuevos desafíos, Jagger continúa aprendiendo y no se duerme en los laureles. “Nunca se hace más fácil. Siempre tienes que probarte a ti mismo. No puedes descansar en nada que hayas hecho en el pasado. Cada vez que tocas en vivo se siente como que estás encontrando tu camino nuevamente”, afirmó en una entrevista reciente.

Jagger posa en su última gira por Argentina (instagram.com/mickjagger)

Gabriel Lapman, médico nefrólogo y cardiólogo, precisó a Infobae en una nota anterior que las rutinas que pueden hacer los mayores de 80 años son especialmente rutinas de ejercicio aeróbico. “Aproximadamente 150 minutos a la semana. Eso implica caminar aproximadamente 20, 30 minutos al día, cinco veces por semana. Y por otro lado, ejercicio de fuerza, principalmente orientado a la fuerza muscular, que eso previene fracturas y está asociado con longevidad y activación mitocondrial”, explicó.

“Esto se puede hacer aproximadamente tres veces por semana, siempre con un chequeo cardiológico previo -continuó Lapman-. Asegurándonos que tenga una función cardiovascular plena o bueno, por lo menos no esté con insuficiencia cardíaca, hipertensión. Después el tema de estiramientos, son muy importantes posterior al ejercicio, porque verdaderamente hay que prevenir las lesiones. Básicamente la prescripción de ejercicio tiene que ser paulatina, gradual y con metas realistas. No vamos a pedir una persona 80 años que vaya a correr una maratón y levantar pesas, pero si ya viene ejercitando. Hay gente tiene muy buena capacidad”.

Mick Jagger realiza su performancen en el recital "Stones Sixty Europe 2022 Tour", en Liverpool, el 9 de junio de 2022. (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

Matias Marchetti, licenciado en nutrición y entrenador físico dice que no hay una actividad física para todo el mundo. “No es lo mismo una persona que hizo actividad física toda su vida y que fue envejeciendo, a qu,e por problemas de salud, empieces a hacer actividad física a partir de los 60. Entonces siempre el tratamiento de fuerza es la base de todas las etapas de la vida y que después la parte cardiológica va a dar ese complemento también para lo que es el control de la parte cardiovascular”, sostuvo a Infobae en la misma nota ya citada.

Y concluyó Marchetti: “Sumado a esto, que sea algo inteligente. Una cosa es el deporte y otra cosa es hacer actividad física para mantenerse sano y y completo. Entonces es un poco de deporte con recreación, un poco de musculación que trabaje la fuerza y después toda la disciplinas tipo, aeróbicas y flexibilidad y otras cuestiones que te van a dar una salud óptima”.

Seguir leyendo: