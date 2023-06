Día Mundial del Donante de Sangre: la importancia de “poner el brazo” y salvar vidas

Las donaciones voluntarias regulares colaboran a mantener los bancos de sangre del sistema de salud

Un simple hecho o una sencilla acción puede ser determinante en la vida de otras personas. Así es con la donación de sangre, ya que un solo donante puede salvar hasta 4 vidas, según advierte el Ministerio de Salud argentino. Es que, según cifras oficiales, 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida. En el Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora esta 14 de junio, cuál es la importancia de realizar este acto.

“La sangre no se puede fabricar”, resaltaron desde la cartera sanitaria y aseguraron que este “insumo” que surge de las propias personas es necesario para “trasplantes, operaciones, tratamientos oncológicos y accidentes”. Incluso, destacaron que los distintos componentes que se obtienen de la sangre tienen una suerte de fecha de vencimiento, ya que las plaquetas duran hasta 5 días, los glóbulos rojos hasta 42 días y el plasma hasta 1 año. “Si del 3 al 5% de los ciudadanos concurre a donar sangre 2 veces al año, se cubre el 100% de las necesidades del país”, resaltaron.

“Cuando llegué a Buenos Aires, busqué la forma de seguir con la donación voluntaria. No cuesta nada hacerlo, sólo hay que superar los miedos que uno pueda tener por desconocimiento”, comienza su relato Alberto, quien después de cumplir los 18 años decidió donar sangre por primera vez. En ese momento, lo hizo su Italia natal mediante una asociación benéfica especializada en este tipo de procedimientos. Con el tiempo, aquel gesto se convirtió en un hábito y cada tres meses volvía a “poner el brazo”.

"Glóbulos rojos se usan en tratamientos para: anemias crónicas, anemias agudas, cirugías y trasplantes", enumeró el Ministerio de Salud argentino (iStock)

Pasaron solo 25 años de ese primer momento, pero Alberto nunca dejó donar. “Hay muchos fantasmas alrededor de la donación, pero puedo decir por experiencia personal que no pasa nada, no duele. En mi caso, lo hago porque sé que sirve para gente que sufre un accidente o tiene operaciones. Siempre digo que hoy le puede tocar a uno, mañana a otro. Es una forma de ayudar a los demás”, relató recostado en una camilla del banco de sangre de la Fundación Swiss Medical.

Ahora, con su historia personal que lo llevó casi al otro lado del planeta, este hombre no solo cambió su pueblo por Argentina, sino que sumó un nuevo club de fútbol a sus amores: Chacarita. Incluso, adquirió otras rutinas y logró establecer una nueva vida. Sin embargo, al igual que aún mantiene ese primer amor futbolístico, mantiene la chispa de aquella acción altruista.

Una acción que, además, promueve. “Además, después de donar, te dan un desayuno muy rico”, bromeó con un tono distendido mientras su simple acto, que para él se convirtió en un hecho rutinario, le permite a otros tantos seguir con su vida o, incluso, mejorarla.

Es importante que las personas que donan sangre con regularidad respeten el intervalo de dos meses entre una extracción y la siguiente (Foto/Gettyimages)

La de Alberto es una de las historias que día a día se escriben en silencio, pero que tienen un impacto muy positivo en el sistema de salud. La donación voluntaria es un eslabón fundamental para que los bancos de sangre cuenten con los suministros necesarios para responder en tiempo y forma a la demanda de urgencias, tratamientos crónicos e intervenciones quirúrgicas.

¿Cuál es la situación actual en la Argentina? “Poco a poco y con mucho esfuerzo hemos ido recuperando los donantes perdidos a partir de la pandemia de coronavirus. Hubo acciones que llegaron para quedarse: los turnos para evitar sobreexposición, las distancias sociales y las medidas de higiene y seguridad. También se incrementó el número de donantes voluntarios y altruistas que responden al llamado frente a las necesidades de algún paciente, desconocido para ellos”, explicó la doctora Susana Anhel (MN 1454), jefa Bioquímica de la Fundación Swiss Medical.

La fecha, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, tiene por objetivo reconocer a los millones de voluntarios que donan regularmente a nivel global; y a su vez, generar conciencia para que otros se sumen y de esa forma fortalecer la rueda que garantiza la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre con fines médicos.

El COVID-19 generó un gran número de inconvenientes, entre ellos la caída en la donación de sangre

Por qué es tan importante la donación voluntaria

Una vez que una persona realiza una donación, “las unidades de sangre deben ser procesadas (separadas en hemocomponentes), estudiadas para enfermedades transmisibles y conservadas a la temperatura y el tiempo correspondientes (glóbulos en heladera 35-42 días, plasma congelado 1 año y plaquetas a temperatura ambiente 22°C durante 5 días). Todo este proceso demora un tiempo que debe ser tenido en cuenta ante las urgencias por accidentes o cirugías”, detalló la doctora Anhel.

Las plaquetas son un insumo particularmente sensible, dado que por su tiempo de vencimiento los bancos necesitan un recambio permanente para poder abastecer a aquellos pacientes que las necesitan para tratamientos oncológicos o cirugías. Según relató la experta, de cada una de las donaciones se separan 3 o 4 hemocomponentes: glóbulos rojos, plasma, plaquetas.

Del plasma, a su vez, se obtienen los crioprecipitados que son ricos en factores de coagulación. Una vez separados los glóbulos por centrifugación, se congela rápidamente a -80°C para conservar la actividad de dichos factores. El remanente no utilizado, y de acuerdo con la Ley de sangre 22990, se envía a la Planta de Hemoderivados de la Universidad de Córdoba, que tiene la mayoría de los donantes altruistas de plasma, ya que es una de las pocas plantas productoras de Latinoamérica, donde es procesado, inactivado con técnicas antivirales y transformado en hemoderivados para la industria farmacéutica, como por ejemplo Albúmina Humana y Gammaglobulina hiperinmune.

Para ser donante se requiere gozar de buen estado de salud, tener entre 18 y 40 años y pesar más de 50 kilos (Getty Images)

“El objetivo como banco de sangre y como país es lograr que cada vez haya más personas altruistas fidelizadas con la donación de modo de tener siempre disponibles dichos hemocomponentes, como también que podamos lograr cubrir la demanda con los donantes voluntarios y altruistas sin necesidad de sumar angustias a los pacientes y familiares pidiendo la colaboración de donantes de ‘reposición’”, agregó Anhel.

Los donantes habituales forman una red de sangre segura, ya que son conscientes de las situaciones de riesgo de transmisión de enfermedades y, por otro lado, su salud es controlada periódicamente con cada donación. Este punto es especialmente destacado por Alberto: “Es una forma de mantenerse controlado, porque no solamente te extraen sangre sino que además te chequean cómo estás. De esa manera, se combina una vida saludable y la posibilidad de ayudar a los demás”.

Quiénes pueden donar

- Pueden donar sangre todas aquellas personas sanas, de 16 años a 65 años (hasta los 18, con autorización de padres o tutor).

- Deben pesar más de 50 kilos y haber ingerido alimentos antes de presentarse a donar.

- En caso de contar con alguna patología o estar tomando alguna medicación, es importante verificar en la página del Ministerio de Salud (Dirección Nacional de Sangre) si es una condición que inhabilite para donar. También se puede consultar en cualquier banco de sangre.

No haberse realizado tatuajes en el último año es uno de los requisitos para la donación de sangre Foto: Zacharie Scheurer/dpa

- Las mujeres pueden donar hasta tres veces por año y los hombres hasta cuatro. En las pruebas predonación se le harán los estudios correspondientes para determinar si tiene la cantidad de glóbulos rojos requeridos.

- Otra opción es la donación de plaquetas únicamente (plaquetas de dador único), en el que no se extraen glóbulos rojos, sino que, mediante un equipo, se logra un concentrado de plaquetas que contiene entre 6 y 8 unidades. Dada la rápida reposición de las plaquetas, y de que no baja el recuento de glóbulos rojos, los donantes de plaquetas pueden donar hasta 2 veces por semana. Esta donación es muy importante en aquellos pacientes oncohematológicos que reciben plaquetas a diario con el fin de mantener su hemostasia y no sangrar, ya que reduce muchísimo el número de donantes requeridos como soporte y también la exposición antigénica al paciente.

- No pueden donar embarazadas ni personas que se hayan hecho un piercing o un tatuaje en el último año.

Las plaquetas se usan en tratamientos de: quimioterapia, aplasia medular y trasplantes, enumeró el Ministerio de Salud / Archivo

El destino de la sangre que donamos

Las internaciones que habitualmente requieren mayor cantidad de transfusiones son las cirugías cardiovasculares, los tratamientos oncohematológicos, los partos complicados y la asistencia a los recién nacidos. A esto se suman las urgencias como, por ejemplo, la atención de víctimas de accidentes de tránsito graves.

“En cuanto a los trasplantes, no se podría realizar ninguno, ni de médula o de órganos sólidos, sin el soporte del banco de sangre y los hemocomponentes de los donantes voluntarios. Los tratamientos de las leucemias requieren transfusiones diarias de plaquetas en dosis dependientes del peso corporal”, explicó la experta.

Y agregó: ”Por ejemplo, un paciente de 60 Kg necesitará alrededor de 6 unidades de plaquetas por día para mantener su hemostasia y en una semana se transfundirían 42 unidades de plaquetas, provenientes de 42 donantes de banco. Si fuesen únicamente donantes de plaquetas con menor número de donantes (3 o 4) se pueden cubrir las transfusiones necesarias”.

Alberto uno de los donantes, afirmó que "uno se siente muy bien por poder ayudar a otro” REUTERS/Lindsey Wasson

En muchos casos, los familiares y amigos que acompañan a un paciente en alguna de estas intervenciones experimentan en primera persona la importancia de contar con sangre disponible y se acercan a donar. Tal fue el caso de Ana: primero asistió a su papá y años más tarde a su hermana, quien atravesó una larga lucha contra un tumor.

“En ambos vi la mejoría que les generaba cada transfusión. Especialmente en mi hermana, que tenía un color muy pálido a causa de la enfermedad, y cada vez que recibía sangre salía revitalizada. Aunque pasen los años, la imagen de sus cachetes rojos no la voy a olvidar y hoy es mi motor para donar sangre para los demás”, explicó.

El mayor desafío en la actualidad es lograr que otras personas hagan ese mismo “clic” que vivió Ana, para tomar conciencia de que sólo a través de la donación de sangre podrán seguir realizándose trasplantes o cirugías complejas. La doctora Anhel aclara que “las preparaciones farmacéuticas pueden suplir algunos factores de coagulación, pero hasta ahora la parte celular (glóbulos y plaquetas) depende de un humano que voluntaria y altruistamente done parte de sí para que otros sanen o vivan”.

La donación puede provocar cansancio, pero sólo es necesario guardar cierto reposo y evitar actividades que requieran mucha fuerza

Desde su experiencia en el banco de sangre de la Fundación Swiss Medical, lo que se busca es minimizar las complicaciones para que los dadores se atiendan en forma rápida, con empatía y amabilidad en su sede o acercándose a las empresas e instituciones con colectas extra muros para que no tengan que desplazarse, ampliando los horarios de donación y cuidando la seguridad del donante durante todo el proceso.

“Si las personas piensan en esperar a que alguien de su familia necesite una transfusión para donar sangre, seguramente llegarán tarde para las urgencias y emergencias. Los hemocomponentes deben estar listos, estudiados y liberados en los servicios de transfusión para que los pacientes los tengan disponibles en tiempo y forma. Así todos irán formando la ‘rueda’ de donantes seguros para que no haya que postergar tratamientos en los pacientes, familiares o no”, concluyó.

