“Abierto por vacaciones”: cómo es la campaña de donación de sangre del Hospital Garrahan

Campaña de donación de sangre del Hospital Garrahan para el verano

La donación de sangre es un acto voluntario simple y sencillo que puede ayudar a salvar la vida de otras personas. Cada año millones de personas necesitan transfusiones sanguíneas. Algunas la requieren durante una cirugía, otras dependen de esta luego de sufrir un accidente o debido a que padecen una enfermedad que requiere componentes sanguíneos. Las donaciones de sangre hacen que todo esto sea posible.

La sangre humana no puede reemplazarse por eso todas las transfusiones usan sangre de un donante.

Es habitual que en diciembre y durante las vacaciones de verano merme la cantidad de donaciones, por eso es necesario convocar a nuevos donantes para responder a la demanda. La sangre no es un insumo médico que pueda fabricarse, sólo puede obtenerse de la donación altruista y voluntaria.

Abierto por vacaciones, es la campaña impulsada por el Hospital Garrahan que busca donantes de sangre durante el verano, momento en que las donaciones bajan abruptamente (Hospital Garrahan)

Por este motivo, con la llegada del verano, el Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, el centro pediátrico de alta complejidad referente en Argentina y América Latina, informa que su Banco de Sangre abre por vacaciones.

“Para garantizar la demanda de los pacientes durante estos meses del año se necesitan nuevos donantes que puedan brindar ese insumo vital en un período en que se reducen las colectas externas. Por eso, desde hace seis años, el hospital lleva adelante esta estrategia para sumar donantes en enero y febrero”, indicaron desde el hospital.

El Garrahan realiza 650 transfusiones de componentes sanguíneos por semana y se requieren alrededor de 65 donantes por día para cubrirlas. El 100% de la sangre que se utiliza es donada voluntariamente, muchas veces en forma frecuente y nunca para alguien específico.

Las donaciones voluntarias regulares colaboran a mantener los bancos de sangre de los hospitales

Abierto x Vacaciones es una iniciativa para asegurar el stock de sangre en una época del año que es muy crítica debido a la disminución de donantes. “El Hospital se apoya en las colectas externas porque representan el 80% de los donantes durante el resto del año”, aseguró Silvina Kuperman, coordinadora del Banco de Sangre, Células y Tejidos del Garrahan.

Sólo con donaciones voluntarias y habituales se puede garantizar que los pacientes reciban el tratamiento transfusional en forma adecuada y oportuna.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

- Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud

- Presentar DNI u otro documento que acredite la identidad

- No se debe estar en ayunas

- No haberse realizado tatuajes o piercings en el transcurso del último año

- Tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados

- No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos siete días

- No padecer enfermedades de transmisión sanguínea y no haber estado en contacto sexual con personas que las padezcan

- No haber sido intervenido quirúrgicamente en el último año

No haberse realizado tatuajes en el último año es otro de los requisitos para la donación de sangre

Mitos en cuanto a la donación de sangre

En la Argentina se necesitan más de 4.000 transfusiones por día, sin embargo sólo el 1,5% de los argentinos adquiere el hábito de donar, por lo que la concientización cumple un papel fundamental.

A escala mundial se realizan anualmente unas 92 millones de donaciones de sangre. Sin embargo, 30 millones de estos donantes voluntarios donan una sola vez y no vuelven a hacerlo. Es por eso que es importante desmitificar y brindar información clara sobre la donación. Los 4 mitos principales sobre la donación de sangre son:

1- La donación de sangre engorda/adelgaza. Falso. La cantidad que se dona no provoca ningún tipo de cambio.

2- Hay que estar en ayunas para donar. Falso. Por el contrario, es conveniente no estar en ayunas, comer algo liviano e ingerir abundante agua, antes y después de la donación.

Es importante que las personas que donan sangre con regularidad respeten el intervalo de dos meses entre una extracción y la siguiente (Reuters)

3- La donación baja las defensas. Falso. Existe cansancio, pero sólo es necesario guardar un poco de reposo y evitar actividades que requieran mucha fuerza. Posterior a 24 horas, el organismo recupera el volumen de líquido perdido.

4- Las personas que tuvieron hepatitis no pueden donar. Depende. Aquellos que sufrieron hepatitis A antes de los 10 años de edad pueden hacerlo, pero quienes sufrieron la B o C, definitivamente no pueden.

El Hospital Garrahan convoca a acercarse al Banco de Sangre a donar solicitando un turno previamente. El Centro Regional de Hemoterapia del Hospital está ubicado en la calle 15 de noviembre de 1889, número 2151, y se puede donar de lunes a sábados con turno previo.

