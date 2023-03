Cómo es el programa de cambio de hábitos que ayudó a evitar la diabetes a un 20% de los participantes

Evangelos Kontopantelis, otro de los autores principales y también parte del equipo de la Universidad de Manchester afirmó: “la diabetes tipo 2 es un importante problema de salud pública que ha ido en aumento en todo el mundo, con más de 3 millones de personas en el Reino Unido

Un programa de cambio de comportamiento propuesto por el Servicio Nacional de Salud (NHS, de sus siglas en inglés National Health Service) del Reino Unido se ha relacionado con una reducción significativa en el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en adultos con niveles elevados de azúcar en la sangre.

El análisis, realizado por investigadores de la Universidad de Manchester, muestra que al controlar las características de los participantes, el riesgo de progresión de la diabetes fue un 20% menor en las personas con prediabetes referidas al Programa de Prevención de la Diabetes del NHS (NDPP) en comparación con pacientes similares que no contaban con referencias al posible desarrollo de diabetes.

El estudio, financiado por el Instituto Nacional para la Investigación de la Salud y la Atención (NIHR), y organizado por Northern Care Alliance NHS Foundation Trust, se publicó el 27 de febrero último en la revista PLoS Medicine. El programa de prevención de la diabetes Healthier You del NHS, en Inglaterra, se ofrece a adultos no diabéticos con niveles elevados de azúcar en la sangre (o prediabetes) y proporciona ejercicio y consejos dietéticos para ayudar a reducir el riesgo de que los individuos desarrollen la enfermedad.

A través de estas prácticas de las que los investigadores tenían datos, más de 700.000 personas fueron identificadas con prediabetes y alrededor de 100.000 tenían un código en sus registros de salud que indica que fueron derivados al programa. 18.470 pacientes remitidos a NDPP se compararon con 51.331 personas de similares características que no integraron el NDPP. La probabilidad de que esos valores irregulares se convirtieran en diabetes tipo 2 a los 36 meses de la derivación fue del 12,7% para los que ya estaban en el NDPP y del 15,4% para los no. Con una cifra de 1.000 personas referidas al NDPP y 1.000 no derivadas al NDPP, relevadas 36 meses después de que fueran sindicadas, el equipo calculó que eran esperables 127 conversiones a diabetes tipo 2 en el grupo referido al programa y 154 en el grupo no referido.

“Completamos la implementación del Programa de Prevención de la Diabetes del NHS en 2018, y hasta ahora se ha ofrecido apoyo a más de 1,2 millones de personas con cambios en el estilo de vida, incluida una nutrición de mejor calidad, pérdida de peso y aumento de la actividad física”

Es probable que el fundamento de la diferencia sea a través de la reducción de peso, ya que trabajos anteriores muestran que las personas que asistieron al programa del NHS se asociaron con una reducción significativa de peso, el factor clave para reducir el riesgo, una disminución que significó unos 2,3 kg en promedio. Además, el trabajo anterior también mostró que los niveles promedio de azúcar en la sangre surgidos de un testeo de HbA1c (una prueba de sangre sencilla que mide el promedio de los niveles de azúcar de los últimos tres meses), se habían reducido significativamente en 1,26 mmol/mol (aproximadamente 20mg).

Acciones sencillas y efectivas

La mayoría de los resultados de ensayos anteriores ha demostrado que la pérdida de peso es el factor clave para reducir el riesgo de la enfermedad; el aumento del IMC también se destacó como un índice determinante. Rathi Ravindrarajah, especialista de la Universidad de Manchester y uno de los autores principales del documento indicó: “nuestros hallazgos muestran que el NDPP parece tener éxito en la reducción de la progresión de la hiperglucemia no diabética a la diabetes tipo 2. Aunque solo pudimos examinar la derivación al programa, en lugar de la asistencia o la finalización, de todos modos, su aplicación mostró una reducción significativa en el riesgo del 20%. Eso sugiere que la decisión de implementar este plan rápidamente y a gran escala en Inglaterra fue la correcta. Y como los resultados son reproducibles, también respalda la continuación de programas similares en Irlanda del Norte, Escocia y Gales”. Los especialistas esperan que estas conclusiones sean tentadoras para alimentar el inicio de otros programas similares en otras partes del mundo.

Evangelos Kontopantelis, otro de los autores principales y también parte del equipo de la Universidad de Manchester afirmó: “la diabetes tipo 2 es un importante problema de salud pública que ha ido en aumento en todo el mundo, con más de 3 millones de personas en el Reino Unido diagnosticadas actualmente. Estudios anteriores han demostrado que tanto las modificaciones del estilo de vida a través de la dieta y la actividad física como la medicación pueden prevenir la progresión de esta afección. Este estudio es una buena noticia para el Programa de prevención de la diabetes Healthier You, que demostramos aquí que sin lugar a dudas es una forma poderosa de proteger su salud”.

El programa de prevención de la diabetes Healthier You del NHS, en Inglaterra, se ofrece a adultos no diabéticos con niveles elevados de azúcar en la sangre (o prediabetes) y proporciona ejercicio y consejos dietéticos para ayudar a reducir el riesgo de que los individuos desarrollen la enfermedad (Getty Images)

El secretario de Salud y Atención Social, Steve Barclay, indicó en una rueda de prensa en la que se presentaron las conclusiones de este: “El Programa de Prevención de la Diabetes del NHS ha visto resultados prometedores con una reducción del 20% del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 para quienes participan, lo que empodera a las personas que sufren de prediabetes para que tomen el control de su propia salud”.

En el mismo evento citó que “la diabetes le cuesta al NHS alrededor de £10 mil millones al año (unos 12 mil millones de dólares), pero este programa basado en evidencia es un ejemplo de cómo podemos ayudar a las personas a realizar cambios en el estilo de vida para evitar que la enfermedad progrese, al mismo tiempo que garantizamos el valor para el contribuyente”.

El director clínico nacional de diabetes y obesidad del NHS, el profesor Jonathan Valabhji, sostuvo: “Completamos la implementación del Programa de Prevención de la Diabetes del NHS en 2018, y hasta ahora se ha ofrecido apoyo a más de 1,2 millones de personas con cambios en el estilo de vida, incluida una nutrición de mejor calidad, pérdida de peso y aumento de la actividad física”.

Un programa de cambio de comportamiento propuesto por el Servicio Nacional de Salud (NHS, de sus siglas en inglés National Health Service) del Reino Unido se ha relacionado con una reducción significativa en el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en adultos con niveles elevados de azúcar en la sangre (REUTERS/Megan Jelinger)

De la investigación también participaron Matthew Sutton, Jamie Ross, Rachel Meacock, Sarah Cotterill, William Whittaker, Paul Wilson, Caroline Sanders, David French, David Reeves, Elizabeth Murray, Peter Bower y Tarani Chandola.

