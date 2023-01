Las vacunas bivalentes comenzaron a aplicarse en CABA y al menos otras 2 jurisdicciones

Al abanico de vacunas contra el COVID que han formado parte del plan estratégico de vacunación en Argentina, se le suman las dosis de vacunas bivalentes o bivariantes (REUTERS/Eric Gaillard)

La distribución de las dosis de vacunas bivalentes o bivariantes contra el COVID-19 comenzó ayer, martes, en todo el país. A cada una de las 24 jurisdicciones que conforman la Argentina les corresponde decidir cuándo y cómo aplicará las dosis como parte del plan estratégico de inmunización, que ya incluyó vacunas desarrolladas en base a diferentes plataformas.

Vacunas bivalentes contra COVID: los detalles de cuándo comienza la aplicación en todo el país Mañana empieza la distribución a las distintas jurisdicciones. En CABA se informó que las dosis estarán disponibles en todos los vacunatorios a partir de este miércoles. Qué ocurrirá en PBA VER NOTA

En la Ciudad de Buenos Aires, las bivalentes se comenzaron a aplicar hoy como refuerzos. Para acceder a las dosis hay que sacar turno a través de la web aquí. También Chaco y Mendoza estaban iniciando hoy la aplicación de las nuevas vacunas.

En la Ciudad de Buenos Aires, se aplican las bivalentes a partir de hoy con turno previo (EFE/Enrique García Medina)

En el caso de la provincia de Mendoza, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, anunció que desde el Ministerio de Salud de la Nación recibieron ayer el envío de 40.320 dosis de vacunas bivalentes o bivariantes para COVID-19. Hoy, miércoles, los vacunatorios del Gran Mendoza ya estaban recibiendo las partidas, y el jueves ocurrirá lo mismo en el Valle de Uco y en el Este provincial, y el viernes en el Sur. “Todas las regiones de Mendoza tendrán disponibilidad de las vacunas”, garantizó.

Todo lo que hay que saber sobre la llegada de las vacunas bivalentes contra el COVID en la Argentina La próxima semana las dosis de vacunas bivalentes o bivariantes se distribuirán a las 24 jurisdicciones de Argentina. A partir de qué edades se recibirán, en qué se diferencian de otras dosis, y qué pasó en otros países al aplicarlas VER NOTA

Las vacunas bivalentes o bivariantes tienen componentes contra el virus original que causa el COVID-19, y contra los linajes de la variante Ómicron BA.4 y BA.5. Las dosis de las nuevas vacunas podrán ser utilizadas tanto para el esquema primario como de refuerzo, informaron fuentes de la cartera sanitaria nacional.

A nivel nacional, las autoridades sanitarias recibieron una primera entrega de 901.440 dosis de vacunas bivariantes de Pfizer/BioNTech. Una segunda entrega incluyó 1.100.160 dosis de vacuna bivariante de los mismos fabricantes.

Las dosis “bivariantes” de vacunas tienen componentes contra el virus original identificado en China en enero de 2020, y contra los linajes de la variante Ómicron BA.4 y BA.5 (REUTERS/Eric Gaillard)

En tanto, Chaco recibió ayer 23.000 dosis de bivalentes, según la doctora María Laura Lescano, jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia. Confirmó a Infobae que las dosis se estaban aplicando a partir de hoy. “Se aplican a partir de hoy con acceso libre a los vacunatorios desde los 12 años”, afirmó Lescano.

El Gobierno anunció que llegarán las vacunas bivalentes contra el COVID-19: cómo será la distribución en todo el país Lo acaba de anunciar la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Se trata de los desarrollos de segunda generación adaptados a las nuevas variantes de Ómicron. Pfizer será la primera en llegar entre hoy y mañana; y luego, a partir del 6 de febrero, será el turno de Moderna VER NOTA

En la provincia de Buenos Aires, las autoridades sanitarias señalaron que aún no tienen la fecha de inicio de la aplicación, ya que primero aguardarán la llegada de las dosis bivalentes a todo el territorio de la provincia.

En otros distritos, como el caso de Salta, el Ministerio de Salud provincial informó que esta semana recibirá una partida de más de 28.000 dosis de vacunas contra COVID-19 bivalentes. “Están autorizadas para aplicarse como refuerzo en personas de 12 años o más”, dijo la jefa del programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública provincial, Adriana Jure. En tanto, las personas a partir de los 6 años contarán con la vacuna bivalente del laboratorio Moderna.

Por su parte, en Santa Fe, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, contó que a su jurisdicción le corresponde más de 79 mil dosis de bivalentes. Pero advirtió que aún no está definido cómo será la aplicación. Detalló que por el requerimiento de frío de las bivalentes, la distribución no será “tan rápida”. No obstante, aseguró que comenzará esta misma semana.

En Córdoba, la ministra de Salud provincial, Gabriela Barbás, dijo a El Doce que “en teoría, un lote de 78.800 dosis llega este miércoles”. Allí, las autoridades sanitarias dispusieron que tendrán prioridad las personas mayores de 60 años, quienes presenten algún factor de riesgo o comorbilidad y el personal de salud.

En Chaco y Mendoza también hoy se empezaron a aplicar las dosis bivariantes

En Jujuy, se recibieron más de 14.000 dosis. “Las bivalentes son una continuidad con las vacunas ya aplicadas. Solo se aplicarán a quienes hayan recibido una dosis hace más de 4 meses”, dijo el titular de la cartera de Salud, Luis Antonio Buljubasich. Entre jueves y viernes, las dosis se empezarían a aplicar en esa provincia.

También esta semana la cartera de Salud de la Nación difundió los lineamientos para que los vacunadores tengan en cuenta a la hora de aplicar las dosis bivalentes de BioNTech/Pfizer.

“En enero de 2023, Argentina, incorpora la vacuna Comirnaty bivariante, Original/Ómicron BA.4-5 como dosis de refuerzo en personas de 12 años o más. Sin embargo, es importante destacar que todas las vacunas cumplen adecuados estándares de seguridad y eficacia por tanto, la mejor opción es aplicarse la vacuna que se encuentra disponible en el vacunatorio”, aclaró la cartera a cargo de la médica Carla Vizzotti en los lineamientos difundidos.

A partir del 6 de febrero próximo se recibirán vacunas bivalentes de la empresa biotecnológica Moderna, según informó la ministra.

Todas las vacunas, tanto monovalentes como bivalentes, cumplen adecuados estándares de seguridad y eficacia

Las bivalentes están autorizadas para diferentes edades. En el caso de las dosis del laboratorio Pfizer/BioNtech están autorizadas para su uso en población general a partir de los 12 años. En el caso de las bivariantes del laboratorio Moderna se encuentran autorizadas para su uso en población general a partir de los 6 años.

Para conseguir la autorización para su uso, se han realizado ensayos clínicos que evaluaron a las vacunas bivalentes. Esos ensayos demostraron que son seguras y efectivas para dar protección ante internaciones, complicaciones y muertes frente a todas las variantes circulantes, según explicó la cartera de Salud.

Desde diciembre de 2020, Argentina ha estado aplicando dosis monovalentes: contenían la protección contra la cepa ancestral del coronavirus que se detectó en China en 2020. Esas dosis también brindan protección para reducir el riesgo de complicaciones y muertes si una persona adquiere la infección por el coronavirus. En el caso de las bivalentes, se suma protección específica contra Ómicron BA.4 y BA.5.

La dosis Comirnaty Bivariante Original/Ómicron BA.4-5, del laboratorio Pfizer/BioNtech está autorizada para su uso en población general de 12 años o más

Durante las próximas semanas, coexistirá la aplicación de dosis monovalentes, que quedan en stock en las provincias, y las dosis bivalentes. “Aquel que se vacunó ayer con la vacuna monovalente, sepa que está protegido y que es muy importante no haber perdido tiempo en recibir esa dosis. La vacuna que más sirve es la que se aplica lo antes posible y sin perder oportunidades”, aclaró Vizzotti durante una conferencia de prensa la semana pasada.

La recomendación es que las personas que hayan recibido su última dosis de vacuna contra el COVID hace más de cuatro meses, deben ir a recibir un refuerzo. No importa si es el primero, el segundo, el tercero, o si es incluso la segunda dosis para completar el esquema primario. Es muy relevante tener la cobertura de vacunación porque aún hay transmisión comunitaria del coronavirus en el país.

Pronto llegarán vacunas bivalentes de la empresa Moderna. Es la Spikevax Bivariante Original/Ómicron BA.4-5 y puede ser aplicada a partir de 6 años o más/Archivo

Desde la cartera de Salud enfatizaron que “todas las vacunas, ya sean monovariantes o bivariantes, son efectivas para evitar hospitalizaciones y muertes. Por lo cual se van a coadministrar y se va a dar la que esté disponible en el momento en cada vacunatorio”.

Las dosis bivalentes de Pfizer/BioNTech y de Moderna son vacunas de ARN mensajero. Y las dosis monovalentes de esos laboratorios ya se han estado aplicando en la Argentina junto con vacunas elaboradas en base a otro tipo de plataformas.

Para las personas que hayan tenido reacciones alérgicas a las dosis de vacunas de ARN mensajero, la cartera de Salud proyecta aplicar vacunas Sputnik Componente I. Se espera la confirmación de la llegada de 500.000 dosis de Sputnik Componente 1, según dijo Vizzotti.

Seguir leyendo: