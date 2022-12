El 75% de los accidentes oculares son causados por pirotecnia: cómo cuidarnos en estas Fiestas

En esta época del año muchas personas optan por el uso de fuegos artificiales. Conocer los riesgos para ellas y para quienes las rodean forman parte de la prevención para evitar accidentes (Getty Images)

Las celebraciones de Navidad no tuvieron este año un gran despliegue de pirotecnia. Pero dentro de pocos días llegará el Año Nuevo y es probable que se intensifique el consumo de este tipo de productos y con ellos el número de accidentes. Se sabe que la pirotecnia representa muchos peligros, especialmente para los niños, personas con autismo, adultos mayores y animales.

Su incorrecta manipulación puede ocasionar heridas graves en el cuerpo, principalmente en las manos, en la vista y en el rostro. De acuerdo con la División Oftalmología del Hospital de Clínicas, el 75% de las lesiones oculares se deben a la mala manipulación de la pirotecnia. Quemaduras, laceraciones, abrasiones, desprendimiento de la retina, daños en el nervio óptico, perforaciones o estallidos del globo ocular y ceguera, son algunas de las consecuencias más frecuentes de los accidentes.

En Hospital de Oftalmología Santa Lucía, en diciembre del 2021, fueron atendidas un total de 20 personas con heridas en los ojos, de las cuales 7 eran menores de edad y 4 de ellas necesitaron cirugía.

Sin embargo, durante los últimos años, debido a las diversas campañas de concientización y el debate que se ha ido generando con respecto a los peligros que la pirotecnia representa, no solo en cuanto a quemaduras, sino también a los daños que ocasiona en las personas con autismo, los animales y el medio ambiente, las cifras por heridos se han mantenido relativamente bajas con respecto a décadas anteriores.

El daño ocular está entre las lesiones más frecuentes con el uso de pirotecnia

Es importante tener en cuenta que las personas que hacen uso de los fuegos artificiales no son las únicas que pueden resultar afectadas. El 25% de los accidentados son los propios espectadores, de los cuales los niños y niñas representan el 50%.

La mayor cantidad de lesiones se registran en el grupo entre los 10 a 15 años, de acuerdo con estimaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, la que recomienda que no se manipule la pirotecnia en los hogares para evitar cualquier tipo de incidente, reservando su uso para espectáculos con operadores expertos.

¿Qué se debe hacer en caso de sufrir accidentes en los ojos?

- Lo primero es buscar atención medica inmediata.

- No frotarse ni aplicar presión.

- No enjuagarse.

- No retirar los objetos que pudieran estar atrapados en los ojos.

- No aplicar pomadas o tomar analgésicos.

Los especialistas recomiendan que la pirotecnia siempre debe ser manejada por adultos con protección ocular y ropa no inflamable.

Por su parte, Bausch & Lomb, proveedor mundial de soluciones y productos para el cuidado de los ojos, aconseja a las personas mantener una distancia adecuada de cualquier tipo de fuego artificial y utilizar gafas protectoras que ayuden a prevenir quemaduras o traumatismo ocular. Además, si se sospecha que los ojos pudieron verse afectados o comprometidos, la recomendación es visitar a un profesional en oftalmología, para que efectúe el diagnóstico y le ofrezca el tratamiento más adecuado y a tiempo.

Por otro lado, son diversos los estudios científicos que permiten comprobar que el uso de artículos y artificios de pirotecnia, de estruendo o sonoros afecta la calidad auditiva de la población, y en particular a los sectores más vulnerables de la sociedad entre los que se encuentran los niños, ancianos, personas con discapacidad con Trastorno del Espectro Autista (TEA), así como también a la fauna y al ambiente en general.

Para la doctora Paola Caro, directora médica de Vittal, “lo mejor, en principio, es no hacer uso de la pirotecnia”. “Las zonas más afectadas del cuerpo suelen ser los brazos, las manos y el rostro porque muchas veces el tiempo que transcurre entre el encendido y la explosión del fuego artificial puede no ser el suficiente para adoptar una distancia prudencial”, aseguró.

Caro también mencionó que siempre debe ser manejada por adultos con protección ocular y ropa no inflamable. “Nunca se debe apuntar a otras personas, animales u hogares. Tampoco usar la pirotecnia en lugares cerrados ni en sitios cercanos a garrafas, estaciones de servicio, autos y cocinas”, añadió la especialista. Luego, explicó que los elementos de pirotecnia no deben ser expuestos a fuentes de calor y enfatizó que “si no explota, no hay que tocarlo. Es mejor apagarlo con abundante agua y mantenerse lejos”.

Algunas recomendaciones

- No colocar pirotecnia en los bolsillos.

- Comprar pirotecnia autorizada. Debe contar con la leyenda “Autorizado por el RENAR”, la inscripción del número de registro que corresponde, datos del fabricante o importador del artefacto.

- No usar petardos con mechas de un centímetro o menos porque no dan tiempo a quien los enciende de alejarse lo suficiente.

- Apoyar la pirotecnia en el suelo para encenderla y no sostenerla nunca en la mano. Evitar los experimentos como detonar pirotecnia dentro de frascos, botellas, latas u otros recipientes.

Su incorrecta manipulación puede ocasionar heridas graves en el cuerpo, principalmente en las manos, en la vista y en el rostro (Getty Images)

Por otro lado, en caso de quemaduras por pirotecnia, la experta detalló que se debe lavar la zona con agua fría y cubrirla con gasas estériles o con telas limpias y húmedas. “El dolor de las quemaduras pequeñas cede fácilmente al contacto con el agua fría. Pero en el caso de grandes quemaduras se debe buscar una manta, mojarla completamente con agua fría y cubrir a la víctima”, sostuvo.

Según la especialista, es importante retirar anillos, pulseras u otros elementos que causen presión sobre la zona quemada. “Si la quemadura es en dedos, separarlos con gasas húmedas antes de vendarlos”, apuntó. Finalmente, afirmó que se debe trasladar a la persona quemada al hospital o centro asistencial más cercano y no aplicar lociones, cremas, ungüentos, hielo, pasta de dientes, alimentos congelados o grasa; ni remover la piel resquebrajada ni reventar las ampollas.

Planteado esto, en la Ciudad de Buenos Aires son tres hospitales los que atienden estos casos: el Hospital de Quemados (Av. Pedro Goyena 369); Hospital Oftalmológico Santa Lucía (Av. San Juan 2021); y el Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze (Av. Juan Bautista Justo 4151).

