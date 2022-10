Cuáles son las estrategias que podemos usar para lograr la saciedad

Dr Cormillot - Estrategias Para Conquistar La Saciedad #Informe

Dentro del universo médico, y en especial en el área donde he profundizado mi carrera, no me alcanza el tiempo para contar las veces que recibí la pregunta equivocada de: “¿Cómo controlo el hambre?” Sin embargo, existe otra pregunta que lo puede ayudar más y es: ¿Cómo logro la saciedad? Y eso tiene que ver con mi manera de encarar o analizar tres puntos claves: la porción, la distribución, y el volumen de las comida y las preparaciones.

Entonces, le voy a dar algunos trucos.

Cuáles son los trucos que permiten lograr saciedad

Como le dije, además de los tres puntos claves que se deben tener en cuenta, también hay algunos trucos. Uno de ellos es: comer varias veces por día, por lo menos cuatro. Y, de ser posible, alguna colación a media mañana y otra a media tarde.

Elegir una colación saludable es ideal, un ejemplo son las frutas y verduras

Otro tip que podemos aplicar es condimentar la comida, ya que ayuda mucho a dar saciedad. Por ejemplo, un café con canela, generalmente, da más saciedad que ese café sin canela, después de las comidas. Y para las comidas la pimienta, el ají molido, el ajo, el orégano, la provenzal, también dan saciedad.

Existe otro elemento que es: yo tengo que ver qué me ayuda a comer menos. Por ejemplo, puede ser comer con menos líquidos. Algunas personas comen con líquido para bajar cada bocado, pero que este comportamiento les facilita comer más. Pero existen otras bebidas que se comportan de forma contraria. En particular puede ser líquido, pero especialmente líquido con burbujas. Esta simple estrategia puede producir saciedad.

Además, se puede aplicar como herramienta ingerir los alimentos con bocados chicos y masticar mucho. La gente que consume bocados grandes llega a consumir mayor cantidad de comida y tiene menos saciedad.

Cuando se condimentan los alimentos se produce una sensación de saciedad: en un café puede ser canela y en la comida pimentón / (Pexels)

Como si algo faltara, también el termómetro cumple una función en nuestra alimentación y sensaciones. Es por eso que, durante las temperaturas extremas, si la comida viene muy fría o muy caliente, eso da también mayor saciedad.

Otro punto importante es el alcohol, ya que desinhibe. Es decir que si una persona toma alcohol con el almuerzo o la cena, esta bebida lo puede alentar a que coma mayor cantidad de comida. Pero también hay alimentos específicos que nos pueden ayudar a sentirnos llenos. Por ejemplo, las proteínas, el queso, el huevo y la carne dan saciedad.

Un tip que se popularizó, pero que también se puede usar para alcanzar este objetivo son los caramelos duros. Es que un caramelo chupado 15 minutos antes del almuerzo y antes de la cena, también facilita la saciedad.

Los caramelos también son grandes potenciadores de saciedad, es por eso que ingerirlos unos 15 minutos antes de las comidas pueden ser una gran estrategia

Pese a que muchos no lo tienen en cuenta, descansar lo suficiente también es un factor importante. Cuando una persona está con sueño o mal dormida o con los horarios cambiados, es posible que tenga más apetito.

Y, finalmente, es muy importante para lograr la saciedad el uso del registro de comidas. Nosotros usamos este que puede ver en el video y es donde se va anotando los alimentos que ingerimos en el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la merienda y la cena. Básicamente, es “qué es lo que como en cada momento del día”. Porque con eso va a decir “bueno, tengo hambre acá, quiere decir que comí poco acá”. O sea, el registro de comidas es algo que no va a decir solamente lo que comí, si yo anoto inmediatamente después de comer, sino lo que tengo que comer en la próxima.

Y recuerde que esto es lo que diferencia la buena voluntad, de la fuerza de voluntad. Mientras que la fuerza de voluntad es estar haciendo cosas, es levantar el auto sin el cricket o sin el gato. La buena voluntad es aplicar las herramientas.

Y no se olvide que el mosquito está ocupado, la abeja también está ocupada, pero a la abeja la aplauden y al mosquito lo aplastan.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor y Alejandro Beltrame / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

