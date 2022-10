Por qué es importante hacer actividades de esfuerzo, además de aeróbicas

Dr Cormillot - Ejercicios De Esfuerzo #Informe

Cuando se habla de actividad física, uno suele pensar en caminar, bailar, correr, y los más jóvenes, posiblemente, andar en bicicleta. Algún tipo de actividad de esas que se llaman aeróbicas. Pero no son muchas las personas que piensan en una actividades de esfuerzo.

Cuando me refiero a las actividades de esfuerzo son actividades que fortalecen los músculos y que, además, fortalecen el sistema nervioso. Estos ejercicios generan la aparición de nuevas neuronas y de nuevas conexiones neuronales. O sea, la persona tiene más memoria, le puede mejorar el juicio y la capacidad de toma de decisiones.

¿En qué consisten los ejercicios de esfuerzo? Vamos a hacer el ejemplo con pesitas, como puede observar en el video. Estas son de un kilo, pero bien pueden ser botellas, botellitas cargadas con agua o con arena, en la cual yo hago un ejercicio muy sencillo. Para poder realizarlo primera vez, o ve un tutorial o se lo explica un profesor, especialmente si son ejercicios muy livianos donde uno puede trabajar distintos grupos musculares de acuerdo a lo que un profesor le explique.

Los ejercicios de esfuerzo se pueden realizar con pesas de pocos kilogramos o, bien, con botellas con agua o arena; el objetivo es trabajar distintos grupos musculares /

De nuevo, eso puede ser con pesitas, puede ser con botellas o puede ser con elásticos. Este, como se observa en el video, es un tipo de ejercicio que se puede hacer con elástico, como también se pueden hacer otros de este tipo, de los cuales yo le estoy dando en las imágenes solamente un ejemplo.

La clave es que usted se mueva no solamente en la parte aeróbica, que de eso conviene sumar unos 150 minutos por semana, sino que dos o tres veces por semana haga algo de esfuerzo.

Los músculos, si uno tiene mucha grasa, la grasa es dañina para el organismo, y si uno tiene más músculos, los músculos son protectores de todo el cuerpo. Lanzan hormonas, que son protectoras del cuerpo y son protectoras del sistema nervioso. “Ay, doctor, pero yo ya bastante hago con la caminata, ahora me está pidiendo que haga actividad física, no me resulta cómodo”, me podrá decir. Pero, ¿sabe qué? La vida comienza cuando uno sale de la zona de confort. Donde termina la zona de confort, ahí empieza la vida.

Entre los ejercicios aeróbicos la camina es una excelente opción, que puede realizarse tres veces por semana en lapsos de 30 minutos / (Getty Images)

Para que ya tenga toda la información, le recuerdo que anteriormente le dije cuánto ejercicio es necesario hacer para tener una buena condición física. Bueno, hay una cantidad mínima y para lograrlo son tres las cosas que se necesita: sus piernas; alguna botellita, que puede ser una pesa o algo equivalente; y una silla.

Sus piernas porque es necesario un movimiento moderado, 150 minutos por semana. Puede ser repartido en cinco veces, cinco por treinta. Y, después, cada día usted lo puede hacer todo junto o puede hacer 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. O 10, 5 y 5. Todo lo que usted hace durante el día, suma. Esa es la idea, o sea que no tiene que romperse la cabeza para ver a dónde lo pone en la agenda.

¿Qué puede hacer con sus piernas? Bueno, caminar, bicicleta, bailar, que es una cosa que también le pone música, es muy agradable y además le alienta el espíritu.

La segunda es hacer pesitas. La pesitas, como no es que todo el mundo tiene pesitas en su casa, con una botella con el peso que usted se sienta cómodo.

Hay un dicho que dice: “El éxito es una escalera que no se sube con las manos en los bolsillos”. Yo, lo que le podría agregar acá, es que una buena condición física tampoco se logra con las manos en los bolsillos.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

