Los últimos descubrimientos sobre el sistema linfático: por qué es clave para evitar enfermedades

Junto con el sistema cardiovascular, el sistema linfático juega un papel importante en el equilibrio de los niveles de líquido y su circulación por todo el cuerpo (Getty Images)

¿Te sentís hinchado, cansado y lento? La razón puede sorprenderte. Todos estos son signos de que tu sistema linfático no está funcionando bien, y necesitás prestarle más atención. Recién ahora, los investigadores están comenzando a comprender cómo funciona este sistema ignorado durante mucho tiempo, una red vasta y compleja de nódulos, vasos y fluidos conectados a cada parte del cuerpo. Y los científicos están descubriendo que juega un papel importante en todo, desde la prevención de enfermedades hasta la mejora de la digestión y los niveles de energía.

“Durante años, incluso la profesión médica pensó que el sistema linfático era solo un sistema de eliminación de desechos que no tenía ningún propósito adicional”, explica el doctor Gerald Lemole, cirujano cardiotorácico y autor de un nuevo libro, Lymph & Longevity: The Untapped Secret to Health. En su escrito, el especialista sostiene que el sistema linfático “sirve como departamento de mantenimiento de nuestro cuerpo y tiene un efecto directo en nuestros sistemas cardiovascular, neurológico e inmunológico”.

El sistema linfático es una red de órganos, ganglios, conductos y vasos linfáticos que transportan la linfa -líquido transparente que transporta células que ayudan a combatir las infecciones y otras enfermedades- a través de nuestro organismo hasta el torrente sanguíneo. Este conjunto de órganos y tejidos forma parte del sistema inmunitario del cuerpo humano y contribuye a mantener el equilibrio entre los distintos líquidos corporales y a evitar enfermedades e infecciones.

Aunque tiene una importancia vital para nuestra salud, es uno de los grandes desconocidos. De hecho, en el caso de no funcionar correctamente, el líquido puede acumularse en los tejidos del cuerpo y dar lugar a una hinchazón que se conoce con el nombre de linfedema . Se trata, además, de una afección que puede agravarse ante factores que son frecuentes en estos tiempos en que muchos todavía no han retornado a su vida normal prepandemia, trabajan a distancia y aún no han retomado sus rutinas de actividad física.

Aunque tiene una importancia vital para nuestra salud, es uno de los grandes desconocidos (Getty Images)

Entonces, ¿qué es exactamente el sistema linfático y por qué es tan importante? “ La linfa es literalmente el superhéroe del sistema inmunológico. Es nuestra primera línea de defensa contra la enfermedad, produciendo glóbulos blancos ”, sostuvo en diálogo con The Telegraph Levitt Gainsley, terapeuta certificada en linfedema y especialista en drenaje linfático. “Actúa como un recolector de basura, barriendo las células inmunes a través del cuerpo, para eliminar cualquier amenaza, como virus, bacterias y toxinas que pueden causar enfermedades”, añadió la experta.

A menudo se lo conoce como el “segundo” sistema circulatorio del cuerpo. “Al igual que tenemos dos conjuntos de tuberías en nuestros hogares, uno que trae agua dulce y otro que elimina el agua sucia, el sistema linfático es el conjunto adicional de ‘tuberías’ que filtra y elimina el exceso de desechos”, dijo.

Unos 20 litros de plasma fluyen a través de las arterias del cuerpo y los vasos sanguíneos y capilares de las arteriolas más pequeñas todos los días. Después de entregar nutrientes a las células y tejidos del cuerpo y recibir sus productos de desecho, unos 17 litros se devuelven a la circulación a través de las venas. Los tres litros restantes se filtran a través de los capilares y en los tejidos del cuerpo. El sistema linfático recolecta este exceso de líquido de los tejidos de su cuerpo y lo mueve hasta que finalmente regresa al torrente sanguíneo.

El sistema linfático tiene muchas funciones. Sin embargo, para Cleveland Clinic, centro médico académico estadounidense sin fines de lucro con sede en Cleveland, estas son algunas de las más importantes:

- Mantiene los niveles de líquido en su cuerpo: como se acaba de describir, el sistema linfático recolecta el exceso de líquido que drena de las células y los tejidos de todo el cuerpo y lo devuelve al torrente sanguíneo, que luego se recircula por todo el cuerpo.

- Absorbe las grasas del tracto digestivo: la linfa incluye fluidos de los intestinos que contienen grasas y proteínas y los transporta de regreso al torrente sanguíneo.

- Protege al cuerpo contra invasores extraños: El sistema linfático es parte del sistema inmunológico. Produce y libera linfocitos (glóbulos blancos) y otras células inmunitarias que monitorean y luego destruyen a los invasores extraños, como bacterias, virus, parásitos y hongos, que pueden ingresar a su cuerpo.

- Transporta y elimina productos de desecho y células anormales de la linfa.

Cómo mejorar el sistema linfático

Muchos cambios simples pueden ayudar a mejorar su sistema linfático, que van desde la dieta y el ejercicio hasta la respiración profunda (Getty Images)

Muchas condiciones pueden afectar los vasos, las glándulas y los órganos que forman el sistema linfático. Algunas ocurren durante el desarrollo antes del nacimiento o durante la infancia. Otras se desarrollan como resultado de una enfermedad o lesión.

Entre las principales recomendaciones para mantener el sistema linfático fuerte y saludable se destacan: evitar la exposición a productos químicos tóxicos como los de los pesticidas o los productos de limpieza, ya que pueden acumularse en el sistema y dificultar que el cuerpo filtre los desechos; beber mucha agua para mantenerse hidratado para que la linfa pueda moverse fácilmente por todo el cuerpo; y mantener un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular y una dieta saludable .

La respiración lenta y controlada puede ayudar a aumentar el movimiento del líquido linfático en el cuerpo. Cuando respiramos profundamente, el diafragma se expande y permite que los pulmones se acoplen al conducto torácico para estimular el retorno del líquido linfático al torrente sanguíneo.

Para los pacientes con linfedema, la respiración profunda puede ayudar a que el líquido linfático regrese al torrente sanguíneo para ayudar a reducir la hinchazón . Para practicar la respiración profunda, respire lentamente por la nariz y exhale. Intente exhalar el doble del tiempo que inhala; esto ayuda a aumentar la saturación de oxígeno en la sangre.

A todo el mundo le gusta un buen masaje para aliviar dolores y molestias, pero los masajes en realidad tienen un propósito funcional para ayudar a que el sistema linfático se mueva nuevamente. Conocido médicamente como un masaje de drenaje linfático, esta liberación manual ayuda a aliviar cualquier bloqueo en su sistema linfático que cause hinchazón . En ciertas condiciones médicas, como el linfedema causado por el cáncer de mama, la inflamación ocurre cuando se acumula líquido linfático en los brazos y las piernas. Un terapeuta de masaje utiliza ciertas técnicas que ayudan a restaurar el movimiento fluido.

Conexión cerebral

Un equipo de investigadores de la Universidad de Virginia descubrió en el sistema nervioso central vasos linfáticos que drenan el líquido cefalorraquídeo hacia los ganglios linfáticos cervicales que se encuentran debajo

Hasta hace poco tiempo se pensaba que el sistema linfático no llegaba hasta el cerebro. Pero en 2015, un equipo de investigadores de la Universidad de Virginia descubrió en el sistema nervioso central vasos linfáticos que drenan el líquido cefalorraquídeo hacia los ganglios linfáticos cervicales que se encuentran debajo. Saber que el cerebro interactúa con el sistema inmunológico podría abrir posibilidades para nuevas investigaciones sobre enfermedades neurológicas, incluido el Alzheimer.

Las amígdalas, las adenoides, el bazo y el timo también forman parte del sistema linfático. Todos estos órganos, de una forma u otra, filtran los desechos y ayudan a matar bacterias y virus peligrosos. Si bien el sistema linfático juega un papel importante en la protección contra el cáncer, también puede ayudar a propagarlo. Las células cancerosas que logran sobrevivir a esa élite militante viajan gratis por la red linfática a otras partes del cuerpo.

Entonces, mientras seguimos con nuestros días, felizmente inconscientes del drama que se desarrolla dentro de nuestro cuerpo, el sistema linfático está ocupado limpiándose, buscando microbios que causan enfermedades y creando células inmunitarias para eliminarlos rápidamente.

