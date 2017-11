Los especialistas aseguran que un escenario grave es el de las lesiones tróficas, es decir, úlceras o lesiones que no cicatrizan durante más de seis semanas. "En esos casos, uno debe sospechar de un componente vascular. Muchas veces no se lo vincula debido a que la causa que originó la lesión no estaba asociada a la enfermedad arterial periférica (un raspón, por ejemplo). En esos casos, la persona se raspó, pero como padece enfermedad arterial periférica no cicatriza y es preciso sospechar la patología", detalló Bluro.