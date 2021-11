El 60% de la población ya completó su esquema de vacunación: por qué aún no se puede bloquear la propagación total del COVID-19

La campaña de vacunación más grande de la historia continúa escalando la cobertura de los diferentes grupos etarios en todo el país (EFE)

Gracias al fuerte avance del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 que despliega el Gobierno nacional en todo el territorio, el 78,5% de la población del país ha iniciado su esquema de vacunación y el 60% ya lo completó.

En las personas mayores de 18 años los porcentajes ascienden al 91,6% de cobertura con esquema iniciado y al 78,9% con esquema completo, y respecto a los grupos etarios con mayor riesgo a enfermar de gravedad y fallecer, el 93,8% de quienes tienen 50 años y más ha iniciado ya su esquema, en tanto el 88,5% lo ha completado.

De este modo, la campaña de vacunación continúa escalando la cobertura de los diferentes grupos etarios en todo el país. Así, mientras que el 69,6% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años inició su esquema, el 29,8% lo completó.

Además, en apenas 5 semanas de iniciada la estrategia de vacunación pediátrica contra el SARS-CoV-2, el 46,1% de las niñas y los niños de entre 3 y 11 años inició su esquema de vacunación, y el 7% lo completó.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 78.868.435 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 64.314.456. A su vez, 35.816.140 personas iniciaron su esquema y 27.605.859 lo completaron, mientras que 811.104 personas recibieron dosis adicional y 81.353 recibieron dosis de refuerzo.

"El esquema de vacunación avanza eficientemente y tenemos la seguridad que las vacunas son eficaces. De todos modos, como ya hemos vivido con otras olas, se observa en algunos países que los contagios aumentan al circular la variante Delta de manera mayoritaria", dice la investigadora Biglione EFE/Bienvenido Velasco

Mirna Biglione, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, que depende la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y miembro de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, expresó a Infobae: “ El esquema de vacunación avanza eficientemente y tenemos la seguridad que las vacunas son eficaces. De todos modos, como ya hemos vivido con otras olas, se observa en algunos países que los contagios aumentan al circular la variante Delta de manera mayoritaria. Aún no se puede bloquear la propagación del virus totalmente por diferentes factores; las vacunas no evitan el contagio totalmente, el tiempo transcurrido desde la última dosis, muchas personas no tienen su esquema completo, y algunas no quieren vacunarse”.

El Infectólogo Ricardo Teijeiro, en la misma línea, sostuvo a Infobae que la cifras son buenas. “ El nivel de acatamiento en Argentina es bastante bueno, tenemos que sumarle a todos los vacunados, todos aquellos que han tenido contacto con el virus o que han hecho enfermedad que ya tienen nivel de protección. En eses sentido estamos bien. Hoy estamos pensando en la dosis que debemos incluir en aquellos pacientes que no responden bien a la vacuna, esas terceras dosis en los inmunocomprometidos, y también ya estamos pensando en las dosis de refuerzo que se está aplicando a los mayores de 70 y personal de salud”, dijo Teijeiro.

Para Biglione, es importante aún considerar las medidas de prevención “como el uso de barbijo como ya conocemos. Y cuidar a las personas mayores y de riesgo particularmente. Aquellas personas que no están vacunadas son las que llevan el mayor riesgo de padecer un COVID-19 severo y estar hospitalizadas ante la variante Delta”

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES JULIO 3: Este sábado continua la vacunación luego que ayer se superaran las 400.000 aplicaciones en el día en todo el pais. Foto NA: MARCELO CAPECE

Y siguió: “Por otro lado, hay que recordar que si logramos inmunidad comunitaria (80% de la población vacunada) lo cual implica vacunas a adolescentes y menores de 12 años, además de protección vamos a evitar que se generen nuevas variantes. ¿Puede una persona con esquema completo contraer COVID? Sí, pero será más leve que si no está vacunado, y siempre hay una minoría que podría no haber adquirido la protección necesaria o la haya perdido al pasar de los días . Por eso, estamos aplicando una dosis adicional. A medida que se va teniendo mas conocimiento sobre el mecanismo del virus y como responde nuestro cuerpo y las vacunas, las autoridades pueden ir tomando las decisiones sanitarias adecuadas.

Teijeiro cerró: “ Creo que nosotros para lo que es nuestro otoño invierno, vamos a llegar con un buen nivel de protección, pero eso no quiere decir que sigamos con riesgo porque la pandemia sigue. Entonces tenemos que tener ciertos cuidados y hacer hincapié en aquellas personas que no se acercaron a vacunarse y que deben cumplir con el calendario de vacunación, porque siempre es un riesgo no estar vacunado. La gente debe además revisar el calendarios de vacunación de las vacunas oficiales, porque tenemos una deserción y una baja cobertura. Durante el año de pandemia, la gente no se acercó ni al control ni a la vacunación”.

Ayer el presidente Alberto Fernández encabezó en Casa Rosada el primer encuentro de la comisión interministerial conformada por los Ministerios de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación y Desarrollo Productivo, cuyo objetivo será avanzar en proyectos de producción de vacunas de origen nacional, además de contribuir al desarrollo de medicamentos “con mayor valor agregado y menor dependencia de las importaciones”.

Participaron del encuentro los titulares de las carteras de Salud, Carla Vizzotti; Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Durante la reunión, informó Presidencia, el jefe de Estado pudo interiorizarse acerca de las líneas que lleva adelante la comisión, entre las que se encuentra el trabajo en torno a la producción de la vacuna argentina contra el coronavirus COVID-19, que se enfoca en tres factores centrados en la excelencia científica, la regulación de las compras públicas, y el escalamiento y la producción a nivel nacional.

