Cuáles son los factores que condicionan el ritmo de vacunación contra el COVID-19

La provincia de Buenos Aires tiene en stock 506.519 vacunas. El Gobierno de Axel Kicillof recibió 3.352.004 y aplicó 2.880.802. Es la provincia con mayor cantidad de dosis sin aplicar: le siguen Santa Fe, con 97.177, y Misiones, con 79.948 (REUTERS)

El ritmo de vacunación contra el coronavirus en la Argentina es muy lento. Así surge de información pública. De acuerdo al último set disponible de datos oficiales que actualiza a diario el gobierno nacional, sólo el 1,92% de la población recibió las dos dosis necesarias para acceder una inmunización completa frente al virus que ya causó más de tres millones de muertes en todo el mundo.

La información, procesada por la Unidad de datos de Infobae, arroja que de una población de 45.376.763 (proyección del Indec para 2021), 872.745 personas recibieron dos inyecciones de alguna de las fórmulas que compró la Argentina a distintos laboratorios. La brecha es muy marcada con respecto a quienes recibieron una sola aplicación, casi el 14,6% de la ciudadanía.

Que las vacunas contra el COVID-19 llegan a la Argentina en cuentagotas es moneda corriente. Esto se refleja en la situación que viven las provincias que deben atravesar el avance de la segunda ola de contagios con un número de dosis excesivamente finito. Por más ágiles que sean las campañas de vacunación, si no cuentan con la materia clave, la inmunización de la sociedad se posterga. Los gobernadores y sus equipos de salud dependen de la gestión que hace Nación con los distintos laboratorios, y a la vez el Gobierno de Alberto Fernández se ve atado a que le cumplan los contratos: el número de dosis y los plazos establecidos. Que en cada vuelo que parte en busca de vacunas se hable de cantidades estimadas y no exactas, es una muestra palpable de la situación en la que se encuentra el país.

Este lunes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que en las próximas dos jornadas no se podrá vacunar en la Ciudad porque no tienen más dosis. Sin embargo, desde la Ciudad, reconocieron que llegaron 20 mil dosis de vacunas finalmente.

La frase del dirigente opositor provocó un nuevo enojo en Casa Rosada, donde aseguran que el Ministerio de Salud de la Nación no recibió ningún pedido de vacunas ni un aviso sobre faltante de stock de la administración porteña. Más allá de las acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos con tintes político-partidarios, la realidad es que hay provincias que al día de la fecha ya no cuentan con dosis para continuar con sus campañas de inmunización locales. En contrapartida, la provincia de Buenos Aires cuenta con medio millón de vacunas que aún no fueron aplicadas.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación explicaron a Infobae que “los ritmos de aplicación los establecen las jurisdicciones en base a la disponibilidad”

Es la provincia con mayor cantidad de dosis sin aplicar: le siguen Santa Fe, con 97.177, y Misiones, con 79.948. "El factor limitante es la capacidad de aplicación. Están aplicando solo en los centros de vacunación provinciales. No están usando las intendencias ni los centros de vacunación municipales. Entiendo que de hacerlo podrían aplicar muchas más dosis por día", consideró consultado por este medio el doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Si se analiza lo que ocurrió durante la semana que pasó en la Provincia de Buenos Aires, según los datos del Monitor Público de Vacunación, entre el lunes y el miércoles, el promedio diario de aplicaciones fue de 29.782 dosis diarias. Casi la mitad del ritmo de la semana anterior. Y según los datos oficiales del Ministerio de Salud de Nación, en el territorio bonaerense fue vacunado con la primera dosis el 13% de la población y con la segunda, solo el 2%. Sin embargo, desde la cartera de Salud de la Provincia sostuvieron que “el tablero de Nación tiene un delay” en sus números.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación explicaron a Infobae que “los ritmos de aplicación los establecen las jurisdicciones en base a la disponibilidad”. En ese sentido, el médico infectólogo pediatra Eduardo López (MN 37586), jefe del Departamento de Clínica Pediátrica del Hospital Ricardo Gutiérrez, aseguró: “La compra y distribución de la vacuna es responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación. Es decir que una vez que las vacunas llegan a cada jurisdicción, la aplicabilidad es responsabilidad de ese municipio”.

Para el especialista, “por eso es evidente que haya provincias que hayan aplicado con mayor énfasis las vacunas recibidas que otras. En el caso de la PBA todavía faltan aplicar medio millón de dosis. Si bien esto puede ser responsabilidad de la provincia, mi pálpito es que es más de los municipios o jurisdicciones. A la hora de aducir quién es el responsable, habría que ver si las vacunas recibidas fueron todas distribuidas o quedó algún stock a nivel de provincia. En ese caso, ver si están vacunando todas las jurisdicciones las vacunas que aplicaron. Lo mismo sirve para Santa Fé o Misiones”.

Otro de los temas que preocupan en la cartera sanitaria bonaerense es la ocupación de camas (EFE)

Respecto a Capital Federal, López sostuvo: “En proporción al número de población objetivo a vacunar la Ciudad de Buenos Aires recibe menos vacunas que otras jurisdicciones. Como el resto del país, tiene como población objetivo vacunar a los adultos mayores de sesenta años y al personal de salud. Sin embargo, como la distribución de vacunas fue por número de habitantes y no por población objetivo, es lógico que la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la mayor cantidad de hospitales y la mayor cantidad de personal de salud, se haya quedado sin dosis. Lo mismo ocurre con los adultos mayores. La mayor cantidad de geriátricos están en la Ciudad de Buenos Aires en proporción al número de habitantes o la pirámide poblacional es de adultos mayores más en Ciudad de Buenos Aires que en el resto de país, y aun así recibió menos dosis”.

Otro de los temas que preocupan en la cartera sanitaria bonaerense es la ocupación de camas. En algunos distritos la situación es crítica y ya no hay camas de unidad de cuidados intensivos (UCI). Según el registro semanal que realiza el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Daniel Gollan, día a día se agrava la situación en las Unidades de Terapia Intensiva del conurbano bonaerense. El registro, que de manera exclusiva publica Infobae, incluye las camas UTI de los hospitales públicos y del sector privado.

El rojo en los cuadros de la evolución de internados en terapia intensiva en el conurbano entre el 17 y el 23 de abril son un reflejo de la dramática realidad que mantiene bajo estrés al sistema de salud. Esa es una de las razones por la cual el gobernador Kicillof es partidario de un cierre más estricto a partir de la próxima semana.

Quienes quieran registrarse para acceder a un turno para la inmunización contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires podrán hacerlo desde la página https://vacunatepba.gba.gob.ar/, o bien descargando la App en https://play.google.com.

Para consultar sobre turnos de vacunación contra el coronavirus, la provincia de Buenos Aires puso a disposición el portal de la ciudadanía, a través del cual los bonaerenses mayores de 18 años podrán brindar conformidad y realizar la preinscripción para recibir la vacuna.

Además, las personas que ya se hayan inmunizado, podrán visualizar información sobre las dosis adquiridas. Por otra parte, las personas preinscriptas para recibir la vacuna podrán ver el estado de su turno en la aplicación Vacunate PBA.

