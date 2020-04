¿Y Argentina? Hasta hoy… seguimos las recomendaciones de la OMS sin aplicar el sentido común y ni una lógica científica evidente: taparse la boca y la nariz por un virus respiratorio es mucho mejor que salir a la calle con la cara descubierta. Pero tanto en EE. UU. como en Argentina no hay posibilidad de recomendar barbijos médicos porque desabastecería al sistema de salud. La República Checa lo hizo con barbijos no médicos y no le fue mal. Hay estudios que demuestran que los barbijos no médicos son menos efectivos que los médicos, pero mucho mejor que la cara descubierta. Tenemos poco tiempo para concientizar a la comunidad de la importancia de usar barbijo no médico.