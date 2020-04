No, no por tener implantado un dispositivo tipo marcapasos tiene más riesgo de tener COVID-19. Tampoco está demostrado que este virus u otros afecte o tenga afinidad por este tipo de dispositivos y produzca la infección de los mismos. En todo caso el riesgo de tener una forma grave de COVID-19 está dado por su enfermedad cardiovascular de base y no por la presencia del marcapasos.