-Los pacientes hipertensos podrían entrar en el contexto de la cardiopatía. La hipertensión es una enfermedad de las arterias, que puede o no comprometer el corazón, no todos los hipertensos están en la misma categoría y no debiera ser una condición para asustar a la gente por ser hipertensos . En estos días se está preguntando acerca de la utilización de dos remedios muy característicos: uno se llama enalapril, perindopril, y esa familia que son los inhibidores de enzima convertidora y otro es losartán, valsartán, telmisartán, etc, que son medicamentos de la misma familia para la hipertensión arterial y se ha dicho que es un factor de riesgo porque los pacientes con coronavirus cuando hacen una infección tienen más riesgo de complicaciones graves (cuando toman estos medicamentos).