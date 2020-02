Pero su lucha no acabó. “La situación en Siria hoy es peor. Hace unos días bombardearon tres ciudades. Pero con The Cave y For Sama (NdR: el otro documental sirio que está nominado al Oscar 2020) la gente va a conocer la verdad: somos todos humanos. Los sirios están sufriendo hace nueve años, muchos fueron torturados, y la comunidad internacional nos decepcionó muchas veces. Lo sabe y no hace nada al respecto. No les importa y no les importan los humanos. No sé qué tenemos que hacer ya para que hagan algo”.