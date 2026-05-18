El crucero Hondius arribó a Rotterdam para su desinfección bajo estrictas medidas sanitarias por el hantavirus

El Hondius, afectado por el virus, atraca en el puerto de Rotterdam para su desinfección tras el brote

El crucero neerlandés MV Hondius ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, donde será sometido a tareas de limpieza y desinfección por el brote de hantavirus que tuvo logar a bordo, una vez desembarque la tripulación restante, que será sometida a pruebas y una cuarentena en Países Bajos.

La embarcación, que mide aproximadamente 107 metros de eslora y unos 17 metros de manga, avanzó hacia la zona portuaria en silencio, bajo un cielo con nubes intermitentes y sin los habituales pasajeros en cubierta de un crucero de estas dimensiones, aunque con una marea de prensa internacional pendiente de su llegada al puerto designado para devolverlo a condiciones seguras.

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El barco, que navega bajo bandera neerlandesa, atracará en una zona controlada del puerto más grande de Europa, uno de los pocos del continente con infraestructura permanente para cuarentenas marítimas y preparado para recibir embarcaciones con riesgos sanitarios, como indican los protocolos internacionales de salud marítima que atribuyen a Países Bajos la responsabilidad de gestionar la situación.

Un cartel que dice "Prohibido el paso. Zona de riesgo biológico" el día en que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llega al puerto de Róterdam, donde las autoridades neerlandesas preparan las medidas de cuarentena, en Róterdam, Países Bajos, 18 de mayo de 2026. REUTERS/Yves Herman

Según explicó a EFE una portavoz del servicio municipal de salud (GGD), ahora se pondrá en marcha una operación coordinada para, primero, someter a pruebas médicas a las 27 personas que han continuado a bordo -incluido personal extranjero- tras la evacuación de la mayoría de los ocupantes del barco en Tenerife.

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Del total de personas que siguen en la embarcación, 25 son miembros de la tripulación y van acompañados de dos empleados del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM), encargados de supervisar la situación sanitaria durante la travesía.

De las personas que siguen a bordo, cuatro son ciudadanos neerlandeses que podrán completar la cuarentena en sus domicilios; mientras que los otros 23 son tripulantes extranjeros: 17 filipinos, 4 ucranianos, un ruso y un polaco.

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Personas con trajes de protección individual a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tras su llegada al puerto de Róterdam, donde las autoridades neerlandesas preparan las medidas de cuarentena, en Róterdam, Países Bajos, el 18 de mayo de 2026. REUTERS/Yves Herman

Tras el desembarco controlado de la tripulación, comenzará una operación integral de limpieza y descontaminación del crucero, un proceso que, según especialistas marítimos consultados por EFE, podría prolongarse al menos una semana debido a las dimensiones del barco y la dificultad de certificar la eliminación completa del virus.

Esas operaciones se desarrollarán en la zona portuaria conocida como Europoort, en cooperación con autoridades de Países Bajos que incluye el Servicio Municipal de Salud (GGD), el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM), la región de seguridad de Róterdam y la compañía Oceanwide Expeditions, operadora del crucero.

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El acceso al barco quedará restringido exclusivamente a personal autorizado, y se deberá realizar una evaluación completa del estado de la embarcación antes de iniciar la descontaminación.

Personas con mascarillas protectoras a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, a su llegada al puerto de Róterdam, Países Bajos, para su desinfección, el 18 de mayo de 2026. REUTERS/Yves Herman

El brote detectado en el Hondius provocó la evacuación escalonada de pasajeros y parte de la tripulación desde Tenerife hacia distintos países, incluidos europeos, antes de que el crucero pudiera continuar su trayecto hacia Países Bajos el pasado lunes.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) han insistido en que la probabilidad de transmisión sostenida del virus entre personas es “muy baja”, aunque, como el periodo de incubación de este virus puede extenderse hasta seis semanas, los pasajeros y tripulación del Hondius deberán someterse a cuarentenas de 42 días.

Según la OMS, se han confirmado de momento varios casos de contagio con hantavirus y hay tres fallecidos de pasajeros vinculados al viaje en el MV Hondius, que había partido el 1 de abril de Argentina para la ruta por la Antártida y el Atlántico Sur.

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(con información de EFE)