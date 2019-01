The New Colossus es una producción intensa, tanto a nivel físico como emocional, con música en vivo, poesía y movimiento kinético. Once actores de todo el mundo cuentan las historias de sus antepasados en una narrativa única que los muestra escapar de la opresión de sus países de origen para arribar a Ellis Island, el islote que durante años fue la puerta de entrada de millones de inmigrantes que llegaron a Nueva York con la esperanza de encontrar una vida mejor. Está ubicado cerca de la Estatua de la Libertad, monumento icónico de Nueva York que gracias al poema de Emma Lazarus The New Colossus -escrito en 1883 con el fin de juntar fondos para construir un pedestal para la estatua y que en 1903 se grabó en una placa de bronce- adquirió su estatus como símbolo de libertad y acogimiento de los destituidos: