Es fundamental que se evalúe a todos los recién nacidos a nivel auditivo. Con un diagnóstico precoz, esos niños podrán ser equipados de modo de no ver afectado su desarrollo, crecerán y se relacionarán como normo oyentes. La llegada de un bebé al mundo llena de alegría a toda la familia. Que tenga buen peso al nacer y que se lo vea "sanito". Sin embargo, no siempre estos parámetros serán el reflejo de que todo esté absolutamente bien. Existen diferentes dolencias que no se notan a simple vista pero que es fundamental detectar lo antes posible. La sordera profunda es una de ellas.