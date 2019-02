"Me implanté hace un año y me arrepiento de no haberlo hecho antes, es un después en mi vida", comentó a Infobae Bárbara Borello Castillo. A pesar de que hoy es una joven de 30 años con proyectos y sueños por cumplir, su infancia y adolescencia fueron difíciles: "Nací con una audición normal y eso es más difícil emocionalmente porque sentís como todo se va apagando. En el jardín no se daba cuenta de mi problema y yo recurría a la violencia para que me escuchen o me hablen. Haciendo un análisis, a los nenes les daba vuelta la cara para que me miren, estaba tratando de comunicarme, de hacerme entender".