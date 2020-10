Si pienso a vuelo de águila, no se me ocurre ninguna anécdota de la historia, ya sea trágica o melodramática, en la que el arma en la cartera no tenga como blanco el corazón de un hombre. Es un lugar trillado de la desesperación femenina que no suele despertar empatía. En general, el reclamo irrita a todos por igual y tiene como único efecto perder a su interlocutor. A mí, sin embargo, la impotencia armada de una mujer sin voz, cuyos reproches, por más válidos, han ido menguando su volumen hasta volverlas mudas como sirenas con piernas, es un cliché que siempre me ha conmovido.