Se mudó a Buenos Aires e hizo un curso de modelaje con Ricardo Piñeiro. A los 21 años fue tapa de Gente con Sofía Zámolo en una clásica edición de “rubias vs morochas”. Reflexionó sobre aquellos comienzos en revista ¡Hola! en 2014: “A mi familia no le gusta que salga sexy en las fotos, pero ya no me dicen nada. Al principio lo odiaban. En mi casa todos son muy religiosos y yo solía ir todos los domingos a misa. Fue fuerte para el pueblo, pero ya están acostumbrados. Mi papá se resignó. Cuando me fui a vivir a Córdoba, a los 17, le dije que nunca más iba a tener que comprarme ni un caramelo. Y lo cumplí”.