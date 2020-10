Perfumista basada en Madrid, la argentina Francisca Mancini se enfermó de Covid-19 en los primeros días de la pandemia. “El 8 de marzo hicimos en Londres un evento por el Día de la Mujer donde presenté un perfume diseñado a pedido llamado To all women, de ámbar y flores rosas y blancas. Me dolía un poco la cabeza, pero tenía varios eventos y mucho trabajo para toda la semana. La idea del virus todavía era bastante difusa: no se sabía mucho de su propagación, la pandemia no era oficial. A los cuatro días caí con 39 y medio de fiebre, y tuve todos los días fiebre altísima durante dos semanas. Pero lo peor para mí fue que a los pocos días de la fiebre perdí completamente el sentido del olfato y el gusto, estaba desesperada”.