Llamar por teléfono y cortar –adrenalina que los centennials no conocerán– era moneda corriente en toda historia de amor imposible. Hoy todo el mundo stalkea a través de las redes; ya no se pone el cuerpo, ya no hay palpitaciones ni riesgo, apenas la huella dactilar de un click más perdiéndose en la web. Lejos de asustarme, disfruté de verla acechando al ser amado. De golpe me vi: ahí estaba yo, pasando una y mil veces por aquella esquina con la única ilusión de verlo. Un corazón valiente que confía en que el amor triunfará una vez más.