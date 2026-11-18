La Bolsa de Comercio de Rosario elevó a 24,3 millones de toneladas su proyección de cosecha, 500.000 toneladas por encima de lo calculado en octubre (REUTERS/Rodolfo Buhrer/Archivo)

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La campaña triguera 2026/27 sigue acumulando buenas noticias y las últimas estimaciones confirman un escenario productivo muy superior al esperado inicialmente. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), a través de su Guía Estratégica para el Agro (GEA), elevó a 24,3 millones de toneladas su proyección de cosecha, 500.000 toneladas por encima de lo calculado en octubre. De concretarse, será la segunda mayor producción de la historia argentina, solamente superada por los 28,5 millones de toneladas del ciclo anterior. El rinde promedio nacional también marca un registro destacado: 36 quintales por hectárea, el segundo más elevado de la serie.

El resultado contrasta fuertemente con las perspectivas que acompañaron el inicio de la campaña. Los elevados costos de producción, con la urea llegando a valores cercanos a los 1.000 dólares por hectárea, amenazaban con reducir la superficie y limitar la tecnología aplicada. En ese contexto, las primeras previsiones ubicaban la producción entre 18 y 19 millones de toneladas y anticipaban un rendimiento promedio de apenas 29 quintales. Sin embargo, la posterior caída del precio de los fertilizantes y una mejora en las condiciones de siembra cambiaron el escenario: finalmente se implantaron 6,95 millones de hectáreas, la segunda mayor superficie histórica.

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El clima terminó jugando a favor

Otro factor determinante fue el comportamiento climático durante las etapas finales del cultivo. Octubre y los primeros diez días de noviembre estuvieron caracterizados por temperaturas bajas, importantes diferencias térmicas entre el día y la noche y precipitaciones inferiores a los valores habituales. Estas condiciones redujeron la presión de enfermedades, especialmente la fusariosis, y prolongaron el desarrollo del cultivo, favoreciendo el llenado de los granos. Desde la región central, técnicos consultados por GEA calificaron de extremadamente inusual haber registrado tanto frío durante octubre y noviembre. No obstante, las heladas agronómicas en el sur bonaerense generan cierta preocupación, particularmente en sectores del sudoeste, aunque hasta el momento no se esperan daños generalizados de consideración.

La BCR estima, en tanto, una producción de 67,5 millones de toneladas de maíz para el ciclo 2026/27, mientras que para la soja el volumen total alcanzaría las 47,8 millones de toneladas (Revista Chacra)

Con un avance de cosecha del 13%, el relevamiento ya muestra resultados extraordinarios en algunas regiones. La Pampa alcanzó un rendimiento promedio de 30,2 quintales por hectárea, por encima de su anterior máximo de 29,2, mientras que Santiago del Estero llegó a 26 quintales, superando los 23,2 del ciclo pasado. Buenos Aires también aportó una mejora significativa: con 40,5 quintales por hectárea, el ajuste de las estimaciones sumó unas 340.000 toneladas a la producción provincial. En determinadas zonas santiagueñas, como el área comprendida entre Quimilí, Los Juríes y Bandera, se registraron lotes de 45, 60 e incluso 70 quintales, aunque se trata de situaciones puntuales. Para la BCR, las sorpresas positivas responden tanto a las condiciones ambientales como a la decisión de los productores de sostener la inversión en fertilización y semillas.

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Los cultivos de verano, también avanzan

Mientras el trigo se encamina a consolidar una campaña excepcional, los cultivos de verano también muestran avances. La implantación de maíz alcanza el 47% del área prevista, frente al 42% registrado a igual fecha del año pasado. La superficie se mantiene en 10,6 millones de hectáreas, con una producción estimada en 67,5 millones de toneladas.

Por su parte, para la soja, en tanto, las labores cubren el 20% de las 16,7 millones de hectáreas proyectadas, prácticamente sin demoras y con una actividad intensa ante los pronósticos de nuevas tormentas. La expectativa de producción para la oleaginosa se ubica en 47,8 millones de toneladas.

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