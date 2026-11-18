El SMN señaló que podría haber tormentas aisladas en la tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una jornada de lluvias y tormentas durante la tarde de este miércoles 18, con una temperatura máxima prevista de 27 ℃, según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La probabilidad de tormentas aisladas se ubicará entre 10 % y 40 % en ese período, tras una mañana con cielo parcialmente nublado y una mínima de 23 ℃.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar en la Ciudad de Buenos Aires, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas que descenderán hasta los 23 ℃. El viento se mantendrá entre 7 y 22 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 27 km/h por la tarde.

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El jueves 19 seguirá el ascenso térmico, con una máxima de 28 ℃ y sin lluvias previstas. Para el viernes 20, el pronóstico anticipa una mínima de 19 ℃ y una máxima de 26 ℃, mientras que entre el sábado 21 y el martes 24 se esperan jornadas mayormente estables, con máximas de entre 26 ℃ y 27 ℃. El domingo 22 aparece una baja probabilidad de precipitaciones, de hasta 10 %, durante la mañana.

Una tabla meteorológica detalla el pronóstico extendido de temperaturas, precipitaciones y vientos durante siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, se registran algunos chaparrones en el suroeste, sur y oeste, mientras que a la tarde se aguardan tormentas aisladas en el norte. Luego, el tiempo tenderá a contar con nubosidad parcial. Para el jueves, las condiciones serán similares, con precipitaciones orientadas hacia la Costa Atlántica.

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Hacia el viernes, el este amplificará su inestabilidad con el desarrollo de tormentas aisladas, que se extenderá hacia el sur. Hacia el fin de semana, específicamente el sábado, se esperan lluvias aisladas en el suroeste y oeste. En tanto, el domingo contará con unas pocas precipitaciones desde Necochea hasta Pinamar. En toda la provincia, el firmamento estará parcialmente nublado.

Las alertas en el resto del país

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala los niveles de alerta meteorológica verde, amarillo y naranja en distintas provincias de Argentina.

El SMN indicó que, por tormentas, las provincias de La Pampa, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco y Formosa cuentan con alertas amarillas. Estas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

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Sin embargo, en las últimas tres provincias y sumado a Corrientes y Misiones, la advertencia asciende a la categoría de naranja, donde las condiciones meteorológicas son “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Es por eso que las recomendaciones oficiales son:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.