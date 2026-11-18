El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

Guardar

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset considera que la actual jefa de los fiscales de Uruguay, Mónica Ferrero, es “incorruptible”. Así se lo declaró a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos después de su detención del 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra. La definición es parte de los documentos con pruebas que los fiscales pretenden que sean incorporados al juicio que iniciará en enero.

De estos documentos —informados por el semanario uruguayo Búsqueda— surge que Marset estuvo detrás de una amenaza a Ferrero y de una granada que estalló en mayo de 2020 contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Así quedó registrado en las comunicaciones que tenía el narcotraficante uruguayo con sus subalternos.

PUBLICIDAD

En un escrito presentado el miércoles 11 al juez Rossie Alston Jr., del Tribunal del Distrito Este de Virginia, el fiscal Anthony T. Aminoff pidió que se acepten como prueba los mensajes enviados por Marset y otros integrantes de su banda criminal a través de Sky ECC, una plataforma de comunicación encriptada.

Marset capturado en Bolivia (SENAD) / AFP

Estas comunicaciones se obtuvieron en Francia para una investigación y luego se facilitaron a Estados Unidos.

Según el fiscal, Marset admitió ante los agentes de la DEA que utilizaba Sky ECC y que uno de sus nombres de usuario era “omelet”. “Soy yo. El otro ya caducó. Me he puesto ‘Omelet’. Porque tengo muchos huevos”, le escribió un día a Federico Santoro, quien era su mano derecha y tesorero y terminó condenado en Estados Unidos por lavar dinero.

PUBLICIDAD

El 4 de mayo de 2020, a través de esa plataforma, avisó lo que estaba por hacer en el barrio Prado de Montevideo.

Sebastián Marset permanece con las manos hacia atrás y el torso descubierto durante su custodia policial en un ambiente con poca iluminación.

Avisó que estaba por “hacer lanzar una granada en la brigada. Así se quedan un poco quietos. Tienen que respetar al PCU”, en referencia al Primer Cártel Uruguayo que él lideraba. Cinco días más tarde, comunicó que acababan de tirar la granada. “Primera amenaza PCU”, escribió, de acuerdo con los documentos informados por Búsqueda.

En ese chat envió también una captura de pantalla de un diálogo entre dos personas; una de ellas tiene una granada en la mano.

—Hermano, doy 20 mil dólares para q la tiren para la brigada ahí en el prado. Tenés quién lo haga —escribió quien enviaba el mensaje.

PUBLICIDAD

—Ya habló si, haber qué onda [sic]. Y te aviso —le respondieron.

La fiscal uruguaya Mónica Ferrero (Redes sociales)

El ataque fue el 9 de mayo de 2020.

Al día siguiente, a través de Sky ECC, Marset escribió: “Escuchame bien. Tengo el número de la fiscal, es una hija de puta. Tenés un celular nuevo ahí. Vamos a mandarle un mensaje bien hecho. Después lo rompés. Te voy a escribir el mensaje acá. Te voy a pasar el número. Vos le mandás el mensaje”. Luego, le mandó el texto.

“Hola [omitido], ¿cómo estás? Esperemos que todo vaya bien por ahora, pero de aquí en adelante, las cosas seguirán el rumbo que tú decidas. Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo hacemos. ¿Me entendés? No hace falta que explique nada más. Acordate: todo tiene un límite. Saludos del PCU”, escribió Marset como orden.

PUBLICIDAD

Sebastián Marset y su ex pareja Gianina García Troche

La DEA obtuvo este mensaje tras entrevistarse con la actual fiscal de Corte de Uruguay y luego se lo mostró al acusado durante la lectura de sus derechos, narraron los fiscales. Y continuaron: “El acusado confirmó que había hecho que otra persona enviara este mensaje a la fiscal, ya que la consideraba ‘incorruptible’”.

Marset también admitió que había organizado el atentado con un explosivo del día anterior.

Ferrero dijo que ver esta definición de “incorruptible” en la prensa uruguaya le generó “un gran orgullo”.