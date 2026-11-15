Forestación e industria: Argentina tiene más plantaciones que Uruguay, pero genera seis veces menos divisas

La forestoindustria argentina dispone de una superficie de plantaciones superior a la de Uruguay, pero su capacidad industrial y exportadora se encuentra muy por debajo de la del país vecino (SAGyP)

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El desarrollo de la forestoindustria argentina enfrenta una contradicción: dispone de una superficie de plantaciones superior a la de Uruguay, pero su capacidad industrial y exportadora se encuentra muy por debajo. La situación fue expuesta por Ignacio Méndez Cunill, integrante del Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR), durante el Foro Regional de Uruforest 2026, realizado en Colonia, Uruguay. Según los datos presentados, Argentina cuenta con aproximadamente 1,3 millones de hectáreas forestadas, frente a 1,1 millones del país vecino. Sin embargo, produce cinco veces menos celulosa y genera seis veces menos ingresos por exportaciones forestales.

La diferencia pone en evidencia que la disponibilidad de recursos naturales no alcanza por sí sola para consolidar una industria competitiva. Argentina cuenta con condiciones agroecológicas favorables, especialmente en el Nordeste, donde las plantaciones de pino y eucalipto presentan elevados niveles de productividad. La disponibilidad de madera, tierras aptas y costos potencialmente competitivos constituye una base para ampliar la actividad, pero el sector necesita incrementar su capacidad de procesamiento y avanzar hacia productos con mayor valor agregado. Para Méndez Cunill, el desafío consiste en transformar las ventajas productivas en inversiones, empleo industrial y una mayor participación en los mercados externos.

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Durante el encuentro, que reunió a representantes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, también se analizaron las dificultades que enfrenta la actividad en los distintos países de la región. Entre los factores mencionados aparecieron el estancamiento de los incentivos a la expansión forestal y la industrialización en Chile, las restricciones comerciales derivadas de los aranceles estadounidenses para Brasil y las limitaciones ambientales para ampliar las superficies forestadas en Uruguay. En este contexto, el integrante de CONFIAR consideró que Argentina atraviesa una etapa con mayores coincidencias entre las prioridades del Gobierno nacional y las necesidades del sector, aunque advirtió que esa oportunidad debe traducirse en políticas concretas.

Ignacio Méndez Cunill, integrante de CONFIAR, participó del Foro Regional de Uruforest 2026, donde explicó que la Argentina cuenta con más hectáreas forestadas que Uruguay, pero genera seis veces menos ingresos por exportaciones forestales (CONFIAR)

La posibilidad de captar nuevos capitales aparece como uno de los principales desafíos para revertir años de escasa inversión. La instalación de plantas industriales y la ampliación de las capacidades de procesamiento permitirían aprovechar mejor la materia prima disponible y diversificar la oferta exportadora. No obstante, para concretar esos proyectos, los referentes de la actividad consideran indispensable mejorar la infraestructura, reducir los costos logísticos y garantizar reglas de juego estables que permitan planificar inversiones de largo plazo. La competitividad de la cadena depende, en buena medida, de resolver estos condicionantes estructurales.

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El intercambio regional de Uruforest también permitió identificar oportunidades para reposicionar a la Argentina como destino de inversiones forestoindustriales. La productividad de las plantaciones, la disponibilidad de recursos y la posibilidad de desarrollar nuevos eslabones industriales representan atributos que podrían favorecer al país frente a otros mercados. Sin embargo, la brecha con Uruguay demuestra que el crecimiento de la superficie forestada debe estar acompañado por una estrategia de industrialización capaz de generar mayor valor económico a partir de cada tonelada de madera producida.

Desde CONFIAR consideran que el escenario actual ofrece una oportunidad para profundizar la articulación entre el sector público y privado, promover proyectos industriales y fortalecer la inserción internacional de la producción argentina. El desafío es pasar de las ventajas naturales a un modelo de desarrollo que integre producción forestal, procesamiento industrial y exportaciones.

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