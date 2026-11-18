ANSES aplica una actualización del 1,93% en todos los haberes de noviembre calculada a partir de la inflación de septiembre (REUTERS/Francisco Loureiro)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 18 de noviembre con el pago de jubilaciones, asignaciones y prestaciones familiares. Las acreditaciones corresponden al calendario de noviembre de 2026 e incorporan una actualización del 1,93%, definida a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Los pagos se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Quiénes cobran hoy, 18 de noviembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este miércoles incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Este miércoles cobran los jubilados y pensionados con haberes de hasta la mínima cuya terminación de DNI sea 7. El calendario para este grupo se extenderá hasta el 20 de noviembre, con un pago diario según el último dígito del documento.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH con DNI terminado en 5 perciben hoy su prestación. El organismo liquida el 80% del monto de forma directa, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acrediten los controles sanitarios y de escolaridad correspondientes.

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento están habilitadas para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

Quienes tienen DNI terminado en 5 y perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también cobran hoy. Al igual que en la AUH, ANSES abona el 80% de forma inmediata y retiene el 20% hasta la presentación de la documentación médica requerida.

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Asignación por Prenatal

Para la Asignación por Prenatal, hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 8 y 9. Este pago integra el cronograma que se extiende entre el 12 y el 18 de noviembre para las distintas terminaciones de documento.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones por nacimiento, adopción y matrimonio están disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación tienen habilitado el cobro, sin distinción por la terminación del DNI, desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

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La Asignación Familiar por Hijo para el primer tramo de ingresos familiares se sitúa en $79.812,80 durante noviembre de 2026

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2026

El haber jubilatorio mínimo quedó fijado en $444.158,46, mientras que el haber máximo asciende a $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes de las jubilaciones contributivas, se ubica en $203.182,22.

Los beneficiarios de la mínima pueden recibir un refuerzo previsional de hasta $70.000, con lo que el ingreso total puede alcanzar los $514.158,46. El complemento se paga de manera decreciente a quienes superan el haber mínimo, según el esquema vigente.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2026

La AUH para hijos con discapacidad asciende a $519.704. De ese total, el depósito directo mensual equivale a $415.763,20, debido a la retención del 20% que ANSES libera tras el cumplimiento de los requisitos previstos.

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La asignación familiar por hijo para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301 es de $79.812,80. En los tramos siguientes, los montos son de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94, de acuerdo con la escala de ingresos.

Para hijos con discapacidad, la asignación familiar llega a $259.861,30 en el primer tramo de ingresos; desciende a $183.835,73 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.777.957 y a $116.023,37 en el segmento posterior.