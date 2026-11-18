La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 18 de noviembre con el pago de jubilaciones, asignaciones y prestaciones familiares. Las acreditaciones corresponden al calendario de noviembre de 2026 e incorporan una actualización del 1,93%, definida a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Los pagos se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.
Quiénes cobran hoy, 18 de noviembre de 2026
El calendario de pagos de ANSES para este miércoles incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:
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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Este miércoles cobran los jubilados y pensionados con haberes de hasta la mínima cuya terminación de DNI sea 7. El calendario para este grupo se extenderá hasta el 20 de noviembre, con un pago diario según el último dígito del documento.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la AUH con DNI terminado en 5 perciben hoy su prestación. El organismo liquida el 80% del monto de forma directa, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acrediten los controles sanitarios y de escolaridad correspondientes.
Asignación por Embarazo
Quienes tienen DNI terminado en 5 y perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también cobran hoy. Al igual que en la AUH, ANSES abona el 80% de forma inmediata y retiene el 20% hasta la presentación de la documentación médica requerida.
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Asignación por Prenatal
Para la Asignación por Prenatal, hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 8 y 9. Este pago integra el cronograma que se extiende entre el 12 y el 18 de noviembre para las distintas terminaciones de documento.
Asignaciones de Pago Único
Las prestaciones por nacimiento, adopción y matrimonio están disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de esta prestación tienen habilitado el cobro, sin distinción por la terminación del DNI, desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.
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De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2026
El haber jubilatorio mínimo quedó fijado en $444.158,46, mientras que el haber máximo asciende a $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes de las jubilaciones contributivas, se ubica en $203.182,22.
Los beneficiarios de la mínima pueden recibir un refuerzo previsional de hasta $70.000, con lo que el ingreso total puede alcanzar los $514.158,46. El complemento se paga de manera decreciente a quienes superan el haber mínimo, según el esquema vigente.
De cuánto son las asignaciones en noviembre 2026
La AUH para hijos con discapacidad asciende a $519.704. De ese total, el depósito directo mensual equivale a $415.763,20, debido a la retención del 20% que ANSES libera tras el cumplimiento de los requisitos previstos.
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La asignación familiar por hijo para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301 es de $79.812,80. En los tramos siguientes, los montos son de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94, de acuerdo con la escala de ingresos.
Para hijos con discapacidad, la asignación familiar llega a $259.861,30 en el primer tramo de ingresos; desciende a $183.835,73 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.777.957 y a $116.023,37 en el segmento posterior.
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