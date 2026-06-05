Chacra y Campo

Día del Medio Ambiente: la sostenibilidad ya no se mide por compromisos, sino por resultados verificables

Desde la Mesa Redonda de Soja Responsable advierten que frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, los sistemas agroalimentarios necesitan producir más alimentos, pero de manera más eficiente y responsable

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En el Día Mundial del Medio Ambiente, desde la Mesa Redonda de Soja Responsable aseguran que hoy, la sostenibilidad ya no se mide sólo por metas declaradas, sino por la capacidad de generar evidencia concreta sobre los resultados alcanzados (REUTERS/Diego Vara)
En el Día Mundial del Medio Ambiente, desde la Mesa Redonda de Soja Responsable aseguran que hoy, la sostenibilidad ya no se mide sólo por metas declaradas, sino por la capacidad de generar evidencia concreta sobre los resultados alcanzados (REUTERS/Diego Vara)

Durante años, la conversación sobre sostenibilidad estuvo centrada en reducir impactos negativos. Hoy, el desafío es demostrar resultados concretos. Frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad los sistemas agroalimentarios necesitan producir más alimentos, pero también hacerlo de manera más eficiente y responsable, aseguran desde la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS), al celebrarse hoy el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1972, para sensibilizar a la población mundial sobre la importancia de proteger la naturaleza y promover la acción política para la preservación de los ecosistemas

La Agenda 2030 plantea avanzar hacia modelos productivos que combinen seguridad alimentaria, protección ambiental y resiliencia climática. En este contexto, la certificación y la medición adquieren un rol cada vez más relevante.

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Marina Muscolo, directora ejecutiva de la Mesa Redonda de Soja Responsable
"Los mercados, los consumidores y la sociedad demandan evidencia concreta sobre los impactos que generan las prácticas productivas”, señaló Marina Muscolo, directora ejecutiva de RTRS (@ruyhiza)

“La sostenibilidad ya no puede limitarse a declaraciones de intención. Los mercados, los consumidores y la sociedad demandan evidencia concreta sobre los impactos que generan las prácticas productivas”, señaló Marina Muscolo, directora ejecutiva de RTRS, organización que desde hace más de dos décadas trabaja para transformar principios de sostenibilidad en herramientas prácticas para productores, empresas y cadenas de suministro.

En ese contexto, se ubica el Sistema de Incentivos Regenerativos (RIS), un proyecto impulsado para promover la adopción de prácticas regenerativas. La iniciativa ya fue implementada en cinco establecimientos agrícolas de Brasil que abarcan cerca de 15.000 hectáreas, con resultados alentadores: los campos participantes alcanzaron un puntaje agregado del 67%, obteniendo una clasificación de nivel avanzado según el Protocolo de Agricultura Regenerativa RTRS.

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Campo implantado con soja en Brasil, bajo el Sistema de Incentivos Regenerativo
El Sistema de Incentivos Regenerativos ya fue implementado en cinco establecimientos agrícolas de Brasil que abarcan cerca de 15.000 hectáreas, con resultados alentadores, aseguran desde RTRS

"El proyecto confirmó que la agricultura regenerativa puede generar beneficios medibles, pero también que es necesario adaptar las herramientas a distintas realidades productivas y facilitar la recopilación de datos para ampliar su adopción”, explicó Muscolo.

Uno de los principales aprendizajes fue el creciente interés de los mercados por comprender y cuantificar los resultados de estas prácticas, especialmente en materia de reducción de emisiones y huella de carbono.

Huella de carbono
La Mesa Redonda de Soja Responsable explora oportunidades para el desarrollo de cadenas de suministro vinculadas a soja de menor huella de carbono (Shutterstock)

La Mesa Redonda de Soja Responsable explora, al mismo tiempo, oportunidades para el desarrollo de cadenas de suministro vinculadas a soja de menor huella de carbono, particularmente en sectores en expansión como la acuicultura en América Latina.

“Estamos convencidos de que la sostenibilidad del futuro será cada vez más colaborativa, más basada en evidencia y más orientada a resultados. El desafío ya no es solamente comprometerse, sino demostrar impacto”, subrayó Muscolo.

Y agregó que “los próximos años exigirán sistemas capaces de demostrar avances verificables en materia de clima, biodiversidad, salud del suelo, uso eficiente del agua y resiliencia productiva”. “La sostenibilidad ya no se mide únicamente por metas declaradas, sino por la capacidad de generar evidencia concreta sobre los resultados alcanzados”, concluyó la directora ejecutiva de RTRS.

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