El encuentro abordó la desigualdad, el hostigamiento, las remuneraciones bajas y las barreras de acceso a oportunidades, mientras la central presentó directivas de Fentraunidas y Anamutrazonas para defender garantías laborales (Foto cortesía CNTD)

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La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) impulsó una conferencia nacional de mujeres trabajadoras centrada en la igualdad, el liderazgo y la justicia social, con el propósito de ampliar su participación sindical y reclamar mejores condiciones de empleo. La actividad también abordó la discriminación, el acoso, los bajos salarios, las dificultades de acceso a oportunidades y el desconocimiento de derechos laborales, según Listín Diario, diario dominicano.

La CNTD presentó durante el encuentro las directivas de Fentraunidas y de la Asociación Nacional de Mujeres Trabajadoras de Zonas Francas y Afines, Anamutrazonas. Ambas organizaciones tendrán la tarea de promover la integración femenina en el movimiento sindical y defender los derechos de las trabajadoras.

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El presidente de la CNTD y diputado por San Pedro de Macorís, Jacobo Ramos, sostuvo que la participación de las mujeres ha sido determinante para el desarrollo y la consolidación del sindicalismo dominicano. También afirmó que la confederación busca incorporar a 25.000 mujeres trabajadoras antes de 2027.

Ramos vinculó ese objetivo con el crecimiento de la presencia femenina en el mercado laboral y con la necesidad de obtener salarios más altos, protección social y condiciones de trabajo más seguras. La organización prevé reactivar las demandas salariales desde el 7 de enero de 2027.

“Por eso a partir del 7 de enero iniciará nuevamente la lucha por los aumentos de salarios que satisfagan a los miles y miles de trabajadores dominicanos que hoy no pueden llegar a fin de mes”, afirmó Ramos.

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Más de 267.000 trabajadoras sostienen los hogares de la República Dominicana y representan un sector más grande que las zonas francas en su conjunto. Aun así, la desigualdad salarial y la falta de protección social siguen siendo deudas pendientes del Estado. (Foto cortesía CNTD)

El trabajo doméstico remunerado y la participación femenina

El trabajo doméstico remunerado concentraba a más de 267.000 mujeres en 2025, de acuerdo con cifras del Banco Central presentadas durante la conferencia. Más del 90% de las personas dedicadas a esa actividad eran mujeres, lo que la convirtió en un sector de peso para la economía dominicana.

Datos del Ministerio de Hacienda indicaron que el 5% de la población ocupada trabaja en el servicio doméstico remunerado, una proporción superior a la de quienes se desempeñan en el conjunto de las zonas francas. La tasa de actividad femenina alcanzó el 55,4% en 2025, su nivel más alto desde 2016.

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La directora de transversalidad para la igualdad de género del Ministerio de la Mujer, Rosa Matos, describió la diversidad de ocupaciones que sostienen las trabajadoras. “Cuando hablamos de mujeres trabajadoras, hablamos de realidades muy distintas. Hablamos de enfermeras que cumplen turnos, que cuidan de otras personas; hablamos de trabajadoras domésticas que sostienen el funcionamiento de los hogares de la República Dominicana”, expresó.

Una infografía detalla cifras del Banco Central sobre las 267.000 mujeres dedicadas al trabajo doméstico y el récord de ocupación femenina alcanzado en República Dominicana en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matos incluyó entre esos sectores a las mujeres empleadas en comercios, zonas francas, oficinas y pequeños emprendimientos. También señaló que más del 60%, cerca del 70%, de las personas que se gradúan actualmente de la universidad son mujeres.

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“Las estadísticas quieren decir que no hay un problema de formación, no hay un problema de educación. Lo que hay es una brecha que tiene múltiples factores”, explicó la funcionaria. Añadió que el empleo femenino debe garantizar ingresos justos, estabilidad, protección social, posibilidades de crecimiento y seguridad.

La representante del Ministerio de la Mujer pidió a instituciones y empresas establecer protocolos, habilitar canales confidenciales, investigar denuncias y proteger a quienes reporten situaciones de violencia o acoso laboral. La conferencia identificó la igualdad salarial, el acceso a puestos de liderazgo y la protección frente a la discriminación como desafíos aún pendientes.

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Cesantía, seguridad social y prevención de la violencia

El gremio dominicano reactivará las protestas por mejoras salariales tras impulsar nuevas directivas gremiales femeninas, mientras defiende la cesantía laboral frente a las recientes propuestas del sector patronal en las negociaciones tripartitas (Foto cortesía CNTD)

La CNTD planteó la aprobación de un nuevo código laboral y una nueva ley de seguridad social para ampliar las garantías de trabajadores y trabajadoras. Ramos señaló que las conversaciones con el sector empleador se estancaron tras 15 discusiones por las propuestas empresariales de modificar el auxilio de cesantía, regulado en el Código de Trabajo mediante la Ley 16-92.

“Luego de 15 discusiones con el sector empleador y diálogos sociales, las discusiones se estancan porque los empresarios insisten en modificar la cesantía. Pero ellos saben que esa conquista no vamos a ceder y que por eso hemos preferido retirarnos del diálogo si persiste en esa posición”, aseguró el dirigente sindical.

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La reactivación y fundación de las organizaciones de mujeres fue considerada una ganancia para la confederación, informó RC Noticias. Ramos exhortó a sus integrantes a mantenerse firmes en sus reclamos y sostuvo que los congresos de las filiales permiten renovar dirigencias, elaborar planes de acción y definir nuevas metas.