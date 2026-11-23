Salvadoran soldiers operate on the street during a patrol after El Salvador deployed thousands of troops to Haiti in response to four Salvadoran members of a UN-backed force that went missing in a gang ambush, in Port-au-Prince, Haiti, November 12, 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

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La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) lanzó este domingo operaciones simultáneas contra grupos armados en tres puntos de Haití, con intervenciones en las comunas de Cité Soleil y Tabarre, en Puerto Príncipe, y al norte de Gros-Morne, en el departamento de Artibonito. Durante uno de los procedimientos murió un presunto pandillero, mientras otro resultó herido, según informó el contingente multinacional.

La misión señaló que los despliegues formaron parte de su estrategia para recuperar territorios bajo influencia de las bandas y permitir el restablecimiento de la circulación y las actividades cotidianas de los residentes. El operativo tuvo lugar en medio de una escalada de acciones de seguridad que involucra a la GSF, la Policía Nacional de Haití (PNH) y otros equipos contratados por el Gobierno haitiano.

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La participación de El Salvador adquirió relevancia dentro de esta etapa de las operaciones. La GSF está integrada por 2,181 policías y militares de El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladesh. Además, el país centroamericano ha enviado a más de 2,000 soldados para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales en territorio haitiano.

Soldados del Ejército salvadoreño montan guardia cerca del Estadio Sylvio Cator, en el centro de la ciudad, mientras ayudan al gobierno municipal a limpiar los daños y escombros de las calles de Puerto Príncipe, Haití, el 16 de noviembre de 2026. (Foto de Clarens SIFFROY / AFP)

Un escondite de bandas fue destruido en Cité Soleil

En Cité Soleil, una de las zonas de Puerto Príncipe más afectadas por la violencia de las bandas, los efectivos de la GSF irrumpieron en una estructura que, de acuerdo con el contingente, servía como refugio y depósito de armas para integrantes de esos grupos.

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Los agentes encontraron resistencia armada durante el procedimiento. La fuerza informó que un presunto miembro de una banda murió y otro sufrió heridas. También incautó un arma de fuego, una granada de mano y un teléfono celular.

Tras el operativo, la estructura fue destruida. La GSF indicó que tomó esa decisión para impedir que el lugar volviera a quedar bajo control de las bandas armadas.

Las acciones en Cité Soleil coincidieron con operativos en Tabarre, otra comuna de la capital haitiana, y en una zona situada al norte de Gros-Morne. La misión no difundió un balance adicional sobre detenidos, heridos o armas incautadas en esos dos puntos.

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Un policía haitiano dispara gas lacrimógeno para dispersar a la multitud durante una manifestación en apoyo al presidente salvadoreño Nayib Bukele por el envío de tropas de su país para ayudar en la lucha contra las pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el 17 de noviembre de 2026. (Foto de Clarens SIFFROY / AFP)

El despliegue se produjo una semana después de otra incursión en Gros-Morne

La intervención en Artibonito ocurrió siete días después de otra operación de la GSF en Gros-Morne. El 15 de noviembre, la fuerza informó que cinco presuntos integrantes de organizaciones criminales murieron durante una incursión en esa misma comuna.

El jueves, la misión multinacional anunció que intensificará la presión sobre las redes de las bandas, eliminará más refugios y ampliará el control en áreas estratégicas.

La seguridad constituye uno de los principales desafíos para las autoridades haitianas. Diversas bandas armadas mantienen presencia en sectores de Puerto Príncipe y en otras regiones del país, donde disputan rutas, barrios y accesos a infraestructuras. Las operaciones de las fuerzas de seguridad buscan limitar esa capacidad territorial.

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La GSF afirmó que sus recientes despliegues responden al objetivo de reducir la influencia de esos grupos y recuperar comunidades afectadas por la violencia. El contingente actúa en coordinación con organismos haitianos y con los países que aportaron personal.

Soldados haitianos patrullan las calles entre los escombros tras la violencia relacionada con pandillas cerca del Estadio Sylvio Cator, mientras El Salvador desplegaba a más de 2000 soldados en Haití como parte de una misión de seguridad internacional, en Puerto Príncipe, Haití, 21 de noviembre de 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

La misión de El Salvador sufrió sus primeras bajas en Haití

El componente salvadoreño quedó en el centro de atención tras una serie de incidentes ocurridos en las últimas semanas. La presencia de más de 2.000 soldados de El Salvador, enviados por el presidente Nayib Bukele, se produjo luego de la desaparición de cuatro militares vinculados con la GSF durante una emboscada.

El ataque ocurrió el 18 de octubre en Santo, una zona de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Los cuatro militares fueron emboscados cuando cumplían funciones en ese sector.

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Además, tres de los soldados salvadoreños murieron el viernes en una explosión dentro de una base de Puerto Príncipe, cuando manipulaban explosivos. Un cuarto militar resultó herido. Fueron las primeras bajas de El Salvador en la misión desplegada en Haití.

FOTO DE ARCHIVO. Un vehículo blindado salvadoreño pasa junto a un edificio dañado después de que El Salvador desplegara miles de tropas en Haití en respuesta a la desaparición de cuatro miembros salvadoreños de una fuerza respaldada por la ONU en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 13 de noviembre de 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

La ofensiva de la GSF se suma a las acciones de la PNH, que cuenta con apoyo de la Task Force de Vectus Global, una empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos.

Entre el jueves y el viernes, operativos en Martissant, al sur de Puerto Príncipe, dejaron al menos 54 presuntos miembros de bandas armadas muertos, según la información difundida sobre esas acciones. Los nuevos procedimientos en Cité Soleil, Tabarre y Gros-Morne extienden la presión de las fuerzas de seguridad sobre zonas donde las organizaciones criminales mantienen capacidad operativa.

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