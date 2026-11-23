Un hombre con gorra y gafas reposa junto a una pared rústica mientras un niño permanece cerca de un tendedero al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un diploma de distinción de primera clase y una firma atribuida al entonces jefe militar Leopoldo Cintra Frías son los documentos que conserva un excombatiente cubano enviado a Angola cuando tenía 20 años. Su esposa sostiene que, tras meses de dormir sobre el fango, él pidió una sola compensación al regresar: un colchón para su casa. La ayuda, según el testimonio, nunca llegó.

La denuncia fue recogida en el documental Al otro lado de la esperanza: una familia cubana cinco años después, del realizador Néster Núñez, y difundida por Árbol Invertido, medio independiente cubano. La mujer relata el caso mientras sostiene a un bebé en brazos y vincula el malestar de su esposo con una promesa que, afirma, las autoridades cubanas no cumplieron.

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“¿Tú sabes por qué mi esposo está indignado? Porque mi esposo, cuando tenía veinte años, fue a Angola a cumplir misión”, dice en el video. Según su relato, cuando le preguntaron qué deseaba como reconocimiento por su servicio, respondió que quería un colchón.

“Por los meses que llevo durmiendo en el fango, por los meses que llevo mal durmiendo”, recordó la mujer sobre la petición de su esposo. “Y nunca le dieron el colchón, nunca le dieron nada a mi esposo, nunca”.

El diploma y la precariedad de la familia

La esposa del excombatiente identifica a su marido como Héctor, conocido como Chachi. Según lo publicado por Periódico Cubano, diario digital independiente, la familia reside en Monticello, en las afueras de Matanzas, y enfrenta dificultades habitacionales y económicas desde hace años.

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Una mujer con un pañuelo en la cabeza sostiene a un bebé dormido frente a una pared de bloques rústicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer, Mairiobis, madre de siete hijos, había pedido ayuda en 2021 a través de la sección Cartas de la Población del sitio La Joven Cuba. Su reclamo se relacionaba con el deterioro de la vivienda y con las dificultades para sostener a sus hijos.

Para la familia, el diploma que acredita la participación del hombre en la misión no se tradujo en una solución para sus condiciones de vida. El pedido de un colchón, planteado como una compensación mínima después de la experiencia bélica, quedó sin respuesta, según el relato de su esposa.

La presencia militar cubana en Angola, desde 1975

La presencia militar cubana en Angola comenzó en 1975, en los meses previos a la independencia del país africano de Portugal, proclamada el 11 de noviembre de ese año. La isla respaldó al Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), que enfrentaba al Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) y a la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), en una guerra civil atravesada por la confrontación de la Guerra Fría.

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La operación recibió el nombre de Operación Carlota. Cuba envió soldados, oficiales, especialistas militares y personal civil para apoyar al Gobierno del MPLA frente a las fuerzas rivales y a las incursiones militares de Sudáfrica, entonces bajo el sistema del apartheid.

Una mujer cubana con su bebé en brazos denuncia la situación precaria en la que reside su esposo, un combatiente de la guerra de Angola. A través de su testimonio, expone la falta de recursos básicos y apoyo institucional hacia el veterano, señalando la carencia de insumos esenciales a pesar de haber recibido reconocimientos por su servicio militar en el extranjero. La grabación muestra también al hombre en su entorno doméstico.

El retiro cubano se acordó el 22 de diciembre de 1988, cuando Angola, Cuba y Sudáfrica firmaron en Nueva York un pacto que vinculó la retirada de las tropas con el proceso de independencia de Namibia. El acuerdo contemplaba la salida escalonada de los cerca de 50 mil militares cubanos que permanecían en Angola. Las primeras partidas comenzaron en enero de 1989 y el cronograma preveía completar el repliegue antes de julio de 1991.

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El régimen de La Habana reivindica esa participación como un aporte a la defensa de la independencia angoleña y a la lucha contra el apartheid sudafricano.

Para la esposa de Héctor, aquella historia tiene otra dimensión. No discute el diploma ni la misión; cuestiona que el reconocimiento no haya tenido una consecuencia concreta en la vida cotidiana de quien volvió de la guerra.