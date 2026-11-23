Se cierra un ciclo de ocho títulos: Arévalo y Pavić caen ante Francia en la final de Maestros (EFE/ ALESSANDRO DI MARCO)

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Marcelo Arévalo y Mate Pavić quedaron a un paso del título en las Nitto ATP Finals 2026, pero perdieron la final de dobles ante los franceses Théo Arribage y Albano Olivetti en Turín, Italia, en el último partido de una sociedad que ganó ocho torneos, incluido Roland Garros 2024.

La derrota impidió que Arévalo se convirtiera en el primer tenista centroamericano en conquistar la Copa de Maestros, torneo que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada. El salvadoreño terminó emocionado y entre lágrimas tras el encuentro, que también marcó su despedida competitiva de Pavić.

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La dupla salvadoreño-croata ganó el primer set por 6-3, pero Arribage y Olivetti igualaron el partido con un 7-6 (2). Los franceses sellaron el campeonato en el superdesempate, por 10-6, después de una hora y 32 minutos de juego.

Arévalo agradeció a su equipo y al croata durante la ceremonia posterior a la final: “Gracias a mis entrenadores que me ayudaron a ser la mejor versión de mí mismo, vamos a seguir luchando, la próxima temporada seremos mejores y quiero agradecer a Mate por todos estos años”.

El supertiebreak sentencia a Arévalo y Pavić en la final de dobles de Turín (EFE/ ALESSANDRO DI MARCO)

El salvadoreño también mencionó a sus familiares presentes en Torino: “Gracias a mi equipo, a nuestro equipo. Gracias, chicos; hoy hemos luchado muchísimo. No pudo ser, pero creo que hemos dado lo mejor de nosotros, y eso es lo que realmente importa a fin de cuentas. Gracias a mi familia que está aquí: mi padre, mi madre, mi esposa y mis hijos”.

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Dos finales perdidas y ocho títulos compartidos

La final de 2026 fue la segunda que Arévalo y Pavić disputaron juntos en las ATP Finals. En 2024, durante su primera temporada como pareja, cayeron ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz; en 2025 quedaron eliminados en la fase de grupos tras terminar terceros.

El único título de la pareja en la temporada 2026 fue el Queen’s Club, torneo ATP 500 en el que vencieron a los entonces líderes del ranking mundial, el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliövaara. Arévalo y Pavić también alcanzaron la final de Wimbledon ese mismo año.

La unión entre el salvadoreño y el croata incluyó un Grand Slam, cuatro Masters 1000, un ATP 500 y dos ATP 250. Su conquista más importante fue Roland Garros 2024, donde levantaron uno de los cuatro trofeos principales del tenis profesional.

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La caída dejó al tenista salvadoreño entre lágrimas al concluir su sociedad competitiva con Pavić, con quien obtuvo ocho coronas, incluido Roland Garros 2024, en dos temporadas juntos en el circuito (EFE/ ALESSANDRO DI MARCO)

Además del Abierto de Francia, ganaron los Masters 1000 de Cincinnati en 2024, Indian Wells, Roma y Miami en 2025. También conquistaron los ATP 250 de Hong Kong y Ginebra en 2024, y cerraron esa temporada como la pareja número uno del ranking ATP.

El salvadoreño cae en la definición junto al croata y queda a un paso de convertirse en el primer centroamericano que levanta el trofeo en esta competencia de élite mundial (EFE/ ALESSANDRO DI MARCO)

Arévalo formará pareja con el italiano Andrea Vavassori en la próxima temporada. Pavić jugará junto a Krawietz, quien había derrotado al salvadoreño y al croata en la final de las ATP Finals de 2024 junto a Pütz.

Antes de competir con Pavić, Arévalo integró dupla con el neerlandés Jean-Julien Rojer. Con él conquistó su primer Grand Slam, Roland Garros 2022.

Arévalo es el gran referente del tenis salvadoreño ante el mundo.