La Policía Nacional Civil capturó en Escuintla a dos personas requeridas para extradición hacia Estados Unidos por conspiración para el transporte de migrantes. (PNC de Guatemala)

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este domingo en La Gomera, Escuintla, a una pareja requerida con fines de extradición hacia Estados Unidos por conspiración para transportar y albergar a migrantes indocumentados.

Los detenidos fueron identificados como Greysy Aleyney Galindo Ayala, de 39 años, y Luis Miguel Toledo Satillano, de 38.

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El operativo estuvo a cargo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) en la calle 15 de Septiembre, a un costado del parque Jerusalén, en el municipio de La Gomera, Escuintla, Guatemala.

Según la información divulgada por la PNC, la solicitud judicial estadounidense se vincula con una supuesta violación de la sección 1324 del Título 8 del Código de Estados Unidos.

Esa norma sanciona el ingreso, traslado, ocultamiento o alojamiento de personas que se encuentran en ese país sin autorización migratoria, así como la conspiración para ejecutar esas acciones.

Durante la aprehensión, las autoridades decomisaron dos armas de fuego: una Glock calibre 9 milímetros y una Ruger calibre 5,7 milímetros. Además de dos cargadores, 41 municiones y un vehículo tipo pick-up. La Policía indicó que las armas contaban con sus respectivas licencias de portación.

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Las fuerzas de seguridad decomisaron un vehículo tipo pick-up, dos armas de fuego con licencia y 41 municiones en el operativo. (PNC de Guatemala)

Los dos guatemaltecos fueron puestos a disposición de la justicia para que se desarrollen los procedimientos correspondientes a la petición de extradición.

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil ambos son requeridos por el delito de conspiración para transportar y albergar a migrantes indocumentados.

La ley estadounidense prevé penas de hasta 10 años por conspiración

La acusación contra la pareja se relaciona con los apartados de la legislación federal que penalizan el transporte de migrantes dentro de Estados Unidos para favorecer su permanencia irregular y el ocultamiento o alojamiento para evitar que sean detectados por las autoridades.

El Título 8 también establece responsabilidad para quien participe en una conspiración destinada a cometer esas conductas. Las penas pueden variar según las circunstancias del caso, la cantidad de personas involucradas, el propósito económico y las consecuencias para los migrantes.

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Los agentes de la SGAIA identificaron a los aprehendidos en La Gomera como Greysy Aleyney Galindo Ayala y Luis Miguel Toledo Satillano. (PNC de Guatemala)

La norma prevé multas y una pena de hasta cinco años de prisión por cada migrante en los casos generales de transporte, ocultamiento o alojamiento. El máximo puede elevarse a 10 años de cárcel por cada persona cuando se determine que hubo beneficio comercial o ganancia económica privada, o si se trata de una conspiración para ejecutar esas acciones.

Guatemala registró capturas y desarticulación de redes de coyotaje

El caso se conoce en un contexto de operativos contra las estructuras dedicadas al coyotaje, término que suele utilizarse en Guatemala para referirse al tráfico ilícito de migrantes. Las investigaciones apuntan a redes que cobran dinero por facilitar rutas irregulares hacia México y Estados Unidos.

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Datos citados por autoridades guatemaltecas indican que entre 2024 y 2025 fueron capturadas 318 personas vinculadas con 20 estructuras relacionadas con tráfico ilegal de migrantes y trata de personas. Las operaciones se concentraron en Alta Verapaz, Petén, Izabal, San Marcos, Huehuetenango y Chiquimula.

Las autoridades guatemaltecas investigan a las redes de coyotaje que cobran tarifas por el traslado irregular hacia México y territorio estadounidense. (Imagen ilustrativa de cortesía)

En otro balance, la PNC informó que detuvo a 40 presuntos coyotes entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2024. En febrero de 2025, la institución reportó 24 capturas por coyotaje desde el inicio de ese año.

Las cifras reflejan acciones contra redes que operan en zonas fronterizas y en departamentos utilizados como puntos de tránsito. La situación legal de Galindo Ayala y Toledo Satillano dependerá ahora de las diligencias judiciales que se realicen en Guatemala ante la solicitud de Estados Unidos.

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