(Foto cortesía Ministerio Público)

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El Ministerio Público de República Dominicana solicitó prisión preventiva para 22 personas detenidas en la Operación Rompeolas, una investigación sobre una red acusada de trasladar drogas desde Colombia hacia Puerto Rico, con destinos finales en Estados Unidos y Europa. La audiencia fue fijada para el lunes 23 de noviembre de 2026 a las 14:00, en el distrito judicial de La Altagracia.

La solicitud también pide que el expediente sea declarado caso complejo. La Procuraduría General de la República informó los detalles de la etapa judicial, difundidos por Listín Diario.

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El principal acusado es Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, a quien los investigadores identifican como cabecilla de la organización. La medida alcanza además a Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, Caco o Franklin el Hombre, señalado como coordinador operativo de la estructura.

Entre los detenidos figura Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pachá, regidor del Partido Reformista Social Cristiano y aliado del Partido Revolucionario Moderno en Higüey. También fueron incluidos María del Rosario, Belkis; Marcial Castillo, Shaky o Chacabana; Cristian George del Rosario, Bebo Pachá; Alexander Algenis Candelario del Rosario, Alexander Pachá; Ryan Spencer del Rosario; Yolanda Candelario Ortiz; Andrea Candelario Ortiz, Justina, y Wander Alberto Núñez Mercedes, Philip.

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Una red investigada por tráfico marítimo y lavado de activos

La petición de prisión preventiva comprende igualmente a Fernando de Jesús Concepción, Pepe o el Gordo; Diofrendy Domingo Reyes Cabrera; Diofeyni Reyes Morel; Tomás Aquino Manzueta de la Rosa, Pindo; Gustavo Adolfo Carpio Calderón; Teodoro Castillo, Adriano, y Fernando Guzmán Ventura, Fernan.

(Foto cortesía Ministerio Público)

La lista se completa con Tauni Castillo Urbáez; Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio, Rossy; Miguel Guerrero Cedeño, Mune, y Ángel Miguel Alfonso Guerrero, Miguelito o el Sobrino. La presentación fue realizada por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, junto con los fiscales Gabriela Gómez y Andrés Mena Marte.

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Los arrestos se efectuaron el jueves 19 de noviembre durante un operativo contra el narcotráfico transnacional y el lavado de activos. Las autoridades realizaron 65 allanamientos simultáneos e incautaron vehículos, armas, dinero y propiedades que atribuyen a la organización.

El despliegue movilizó a más de 80 fiscales y a aproximadamente 650 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros de la Policía Nacional. Las acciones aéreas y terrestres abarcaron La Altagracia, El Seibo, Duarte, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

La pesquisa identificó una división de tareas para recibir, almacenar, transportar y proteger cargamentos de drogas. La red utilizaba principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast, embarcaciones diseñadas para navegar a alta velocidad, y barcos de recreo para trasladar los cargamentos a Puerto Rico.

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(Foto cortesía Ministerio Público)

La estructura mantenía parte de sus operaciones en Higüey y Miches, donde presuntamente coordinaba la logística del tráfico internacional. Las autoridades también investigan a personas vinculadas a maniobras de lavado de activos para administrar recursos procedentes de las actividades ilícitas atribuidas al grupo.

La cooperación jurídica con Estados Unidos permitió además el arresto en Colombia de César Augusto Rodríguez Severino, conocido como Dondy, de 55 años. El detenido enfrenta cargos por asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

Rodríguez Severino fue detenido el 19 de noviembre en el barrio Normandía de Cali, tras un trabajo conjunto entre las oficinas de Interpol de Santo Domingo y Bogotá y las autoridades migratorias colombianas. La captura se realizó dentro del Proyecto de Apoyo de Interpol a EL PAcCTO 2.0, mediante una notificación roja emitida ese mismo día por las autoridades judiciales dominicanas.

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