Un especialista sostiene un tubo de ensayo etiquetado frente a un microscopio y una gradilla con muestras en la mesa de un laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades sanitarias de República Dominicana dieron a conocer que los contagios de leptospirosis aumentaron un 93% en lo que va del año y provocaron 21 muertes. El último informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) revela que entre enero y comienzos de noviembre de 2026 el país acumuló 317 casos confirmados, una cifra que prácticamente duplica los 164 registros contabilizados en el mismo período de 2025.

El impacto mortal de esta infección también mostró un deterioro significativo respecto al año previo. Las 21 defunciones confirmadas superan los 16 decesos reportados a la misma fecha del año anterior.

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Aunque la última semana evaluada no sumó diagnósticos positivos de laboratorio, durante el último mes se confirmaron 12 casos, lo cual mantiene a los equipos de salud bajo alerta permanente para evitar un empeoramiento del cuadro comunitario.

Los datos oficiales del SINAVE reflejan además una marcada vulnerabilidad vinculada a las actividades cotidianas: el 68% de los afectados son hombres. Esta diferencia obedece a que los varones suelen desempeñar labores de mayor exposición a la intemperie, como la agricultura, las faenas de construcción, la recolección de desechos o los trabajos de desobstrucción de alcantarillas y desagües sin calzado impermeable ni guantes adecuados.

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Mapa de distribución geográfica y pirámide por sexo y edad de los casos confirmados de leptospirosis en República Dominicana hasta la semana 44 de 2026. (Fuente: SINAVE / Ministerio de Salud Pública)

La leptospirosis no es un virus ni se contagia de persona a persona mediante el aire. Se trata de una enfermedad provocada por una diminuta bacteria que habita dentro de ciertos animales, sobre todo en las ratas y los ratones, aunque también puede alojarse en perros, cerdos, vacas o caballos. Estos animales expulsan el microorganismo vivo a través de su orina y contaminan el suelo, la basura, los charcos y los ríos.

El contagio en las personas ocurre cuando la piel entra en contacto directo con esa agua o con el lodo sucio. La bacteria aprovecha cualquier raspadura, herida abierta o cortadura pequeña para ingresar al torrente sanguíneo. Asimismo, el microorganismo puede penetrar por zonas sensibles como los ojos, la nariz o la boca si una persona se sumerge en aguas estancadas o si consume alimentos y bebidas que estuvieron en contacto con roedores.

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La infección inicia con fiebre alta y puede dañar órganos vitales

Cuando el microbio entra al cuerpo, la enfermedad suele manifestarse entre una y dos semanas después del contacto. Las señales de advertencia suelen confundirse con una gripe fuerte o con un episodio severo de dengue.

El paciente presenta fiebre alta repentina, escalofríos, dolor de cabeza constante y un dolor muscular intenso que castiga especialmente las pantorrillas y la espalda baja. Los ojos suelen ponerse muy rojos, sin que haya lagañas o secreciones.

Si la persona afectada no recibe antibióticos en los primeros días, la bacteria se multiplica y ataca órganos esenciales. En su etapa más severa, causa daños graves en los riñones que impiden la eliminación adecuada de la orina, y afecta el hígado, lo cual hace que los ojos y la piel adquieran un tono amarillento muy evidente.

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Un trabajador de saneamiento con botas de goma y pantalón arremangado permanece de pie sobre un charco de agua turbia y lodo en una zanja de obras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento casi al doble de los casos responde a factores climáticos y ambientales que facilitaron la dispersión de la bacteria en diferentes provincias de República Dominicana.

Los períodos de lluvias intensas y tormentas provocan desbordamientos de cañadas y acumulación de aguas negras en sectores donde el drenaje es deficiente. Cuando los patios y las calles se inundan, las madrigueras de los roedores quedan bajo agua y la orina de estos animales se mezcla con las corrientes que rodean los hogares.